Hoa hậu Lương Thùy Linh: Tôi là người thích phiêu lưu

Tại sự kiện ra mắt Tủ sách Thanh Niên - Thanh Niên Books, Lương Thùy Linh đã chia sẻ về những trăn trở khi đảm nhận vai trò đại sứ văn hóa đọc TP.HCM. Bên cạnh đó, Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2019 cũng nói về sự thay đổi của bản thân sau khi dành thời gian cho việc đọc sách.

Lương Thùy Linh thay đổi thế nào khi đọc sách?

Theo người đẹp quê Cao Bằng, “không phải đứa trẻ nào sinh ra cũng đã thích đọc, nó phải bắt đầu từ nhu cầu nào đó trong cuộc sống”. Lương Thùy Linh thừa nhận cô là người có tâm hồn thích phiêu lưu, tự do và rất mộng mơ. Tuy nhiên từ khi còn bé, cô đã áp lực với việc học. Chính điều này khiến Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2019 cảm thấy bí bách, từng muốn thoát ra khỏi giới hạn của 4 bức tường để đến khám phá những vùng đất đẹp.

Hoa hậu Lương Thùy Linh trong hoạt động giao lưu tại sự kiện ra mắt Tủ sách Thanh Niên Ảnh: Độc Lập

“Tôi đã đọc những đầu sách, đặc biệt là các tác phẩm của chú Nguyễn Nhật Ánh, trong đó có Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh. Tôi thấy mình như là một nhân vật trong đó, được đi đến những vùng đất mộng mơ và không bị giới hạn nữa. Tôi mong chú Nguyễn Nhật Ánh đi đến Cao Bằng, quê hương của tôi để có thể thực hiện một quyển sách nào đó, truyền cảm hứng cho các bạn trẻ có tâm hồn phiêu lưu để có thể đặt chân đến những vùng đất mới, giống như cách chú đã truyền cảm hứng cho tôi”, cô bày tỏ.

Theo Lương Thùy Linh, mỗi cuốn sách tại Tủ sách Thanh Niên đều cung cấp những kiến thức khác nhau. Cá nhân nàng hậu dành sự quan tâm cho cuốn Thành phố tôi yêu vì muốn hiểu thêm về vùng đất mình đang sinh sống - nơi cho cô nhiều kỷ niệm khó quên. Bên cạnh đó, Sự diệu kỳ của lòng nhân ái cũng là ấn phẩm được Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2019 chú ý vì “thúc đẩy chúng ta có lối sống tốt, biết quan tâm đến người khác”.

Hoa hậu Lương Thùy Linh cùng với ông Lê Hoàng và nhà văn Nguyễn Nhật Ánh nhận hoa cảm ơn từ phía nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn - Tổng biên tập Báo Thanh Niên Ảnh: Độc Lập

Về việc ra mắt Tủ sách Thanh Niên, Hoa hậu Lương Thùy Linh bày tỏ sự ủng hộ. Cô nói: “Các bạn trẻ hiện nay có nhiều cách để giải trí. Khi thấy điều gì lạ trong một đường sách vốn đã quen thuộc sẽ khiến các bạn tò mò tìm hiểu thêm. Tôi mong rằng trong thời gian tới, Tủ sách Thanh Niên sẽ cập nhật thêm thật nhiều đầu sách. Người trẻ ngày nay rất dễ bị thu hút từ cái nhìn đầu tiên nên hy vọng rằng tủ sách của chúng ta cũng sẽ có những trang bìa thật bắt mắt, tựa đề thú vị để hấp dẫn các bạn”.

Tủ sách Thanh Niên lựa chọn đa dạng chủ đề như kinh tế, văn hóa, lịch sử, giáo dục, y tế, khoa học, phóng sự báo chí hay truyện ngắn hay từ các chuyên trang, chuyên mục được đăng tải trên Báo Thanh Niên và các bài viết đoạt giải trong các cuộc thi viết do Báo Thanh Niên tổ chức. Sự kiện ra mắt tủ sách nằm trong khuôn khổ các hoạt động hướng đến kỷ niệm 40 năm Báo Thanh Niên phát hành số đầu tiên (3.1.1986 - 3.1.2026).

Ngoài Lương Thùy Linh, sự kiện ra mắt Tủ sách Thanh Niên tại Đường sách TP.HCM còn có sự góp mặt của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, ông Lê Hoàng - là những đại sứ văn hóa đọc TP.HCM. Chương trình còn có sự tham gia biểu diễn của bộ đôi Hoàng Trang - Nguyễn Đông.