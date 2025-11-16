Hoa hậu Lý Kim Thảo tiết lộ về dự định hôn nhân

Bên cạnh vai trò đại sứ du lịch, Hoa hậu Lý Kim Thảo còn tham gia chạy với tư cách là một vận động viên Ảnh: NVCC

Hôm 15.11, Hoa hậu Lý Kim Thảo tham dự lễ khai mạc Giải Marathon Cà Mau 2025 tại Quảng trường Hùng Vương (phường Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau) với vai trò Đại sứ du lịch. Không chỉ có mặt trong hàng ghế đại biểu, người đẹp 9X còn trực tiếp tham gia đường chạy 5 km cùng nhiều vận động viên, trong đó có ca sĩ Ái Phương. Hoàn thành đường chạy, tối 16.11, cô tiếp tục di chuyển đến Quảng trường Phan Ngọc Hiển để tham dự lễ khai mạc Lễ hội Cua Cà Mau "Hương rừng - Vị biển".

Chia sẻ về trải nghiệm lần đầu chạy marathon tại quê nhà, Lý Kim Thảo cho biết: "Dù là năm đầu nhưng các khâu tổ chức, lưu trú, an ninh đều chu đáo. Điểm xuất phát tại Quảng trường Hùng Vương rất thú vị. Ngoài ý nghĩa thể thao, sự kiện còn góp phần quảng bá hình ảnh, con người và sản vật vùng cực Nam đến bạn bè trên cả nước". Người đẹp 29 tuổi cũng bày tỏ mong muốn quê nhà sẽ tiếp tục tổ chức thêm nhiều lễ hội để thúc đẩy du lịch địa phương. "Tôi sẽ luôn đồng hành cùng các hoạt động của tỉnh nhà nếu được mời. Nếu bản thân có thể đóng góp điều gì cho Cà Mau, tôi luôn sẵn lòng", cô chia sẻ.

Cuộc sống sau 4 năm đăng quang của Lý Kim Thảo

Bên cạnh công việc nghệ thuật, những năm qua Lý Kim Thảo tích cực tham gia các hoạt động hướng về cộng đồng Ảnh: NVCC

Nhìn lại 4 năm sau khi đăng quang Hoa hậu Du lịch Việt Nam Toàn cầu 2021, Lý Kim Thảo thừa nhận cuộc sống của cô đã thay đổi đáng kể. Người đẹp sinh năm 1996 chia sẻ rằng danh hiệu hoa hậu đã mở ra nhiều cơ hội trong công việc và giúp cô được khán giả biết đến rộng rãi hơn. Từ đó, Lý Kim Thảo được trải nghiệm, khám phá nhiều vùng đất mới, biết thêm về văn hóa của các địa phương. Nhờ vậy Lý Kim Thảo dùng những điều mình chiêm nghiệm được mà tích cực tham gia các hoạt động quảng bá du lịch tại quê nhà.

Gánh vác sứ mệnh của một hoa hậu, người đẹp 9X luôn ý thức được trách nhiệm của mình với cộng đồng. "Danh hiệu giúp tôi nổi tiếng và mở ra nhiều cơ hội trong showbiz. Tôi muốn dùng khả năng của mình để đóng góp cho xã hội", Lý Kim Thảo bộc bạch. Bên cạnh đó, cô cũng nhận thức rõ bản thân là người của công chúng, vì vậy luôn cẩn trọng trong mọi quyết định và chú trọng đến những việc mình muốn thực hiện.

Sinh năm 1996, Lý Kim Thảo được ngợi khen với vẻ ngoài rạng rỡ, ngọt ngào Ảnh: NVCC

Bên cạnh những hoạt động cộng đồng, người đẹp gốc Bạc Liêu (nay là Cà Mau) còn thử sức ở nhiều vai trò mới trong lĩnh vực nghệ thuật. Lý Kim Thảo vừa cho ra mắt thương hiệu mỹ phẩm mang dấu ấn cá nhân và vừa hoàn thành khóa học diễn xuất, với hy vọng trong tương lai có thể lấn sân sâu hơn vào lĩnh vực này. "Trong năm nay, Thảo vừa tốt nghiệp khóa diễn xuất và đang đảm nhận vai trò mentor tại The Face University 2025. Tôi luôn nhắc nhở bản thân phải không ngừng đổi mới để khán giả luôn nhớ đến mình", cô chia sẻ. Trước đó, việc đồng hành trong các chương trình dành cho sinh viên cũng giúp người đẹp tích lũy kinh nghiệm và tự tin hơn khi đảm nhận vai trò huấn luyện.

Về đời sống riêng, Lý Kim Thảo cũng bộc bạch về dự định hôn nhân. Người đẹp xứ đờn kìm cho biết cô mong muốn có một tổ ấm để "nương tựa" như những cô gái khác, đồng thời hy vọng có một mái ấm bình yên giống như mẹ mình: "Tôi cũng sẽ nối gót mẹ để trở thành một người vợ, người mẹ. Hiện tại, tôi đang cố gắng để chạy kịp KPI, nếu thuận lợi thì trước 30, còn muộn thì sau 30". Song song với đó, cô khẳng định hiện tại mình hạnh phúc với những gì đang có và đang tận hưởng những điều tốt đẹp trong cuộc sống.

