Hoa hậu Mai Phương rạng rỡ nhận sash đại diện Việt Nam tại Miss World 2024

Sau rất nhiều lần trì hoãn, Miss World 2022 (lần thứ 71, nay chuyển thành 2024) đang chuẩn bị khởi động tại Ấn Độ và đại diện của Việt Nam là Huỳnh Nguyễn Mai Phương đã sẵn sàng lên đường tranh tài. Mai Phương cho biết dù chờ đợi lâu, nhưng cũng là may mắn khi có thời gian chuẩn bị khá dài, gần một năm rưỡi nên cô đã tập luyện rất cẩn thận các kỹ năng cần thiết để tỏa sáng trong cuộc thi hoa hậu uy tín nhất hành tinh. Chung kết Hoa hậu Thế giới lần thứ 71 sẽ diễn ra vào tối 9.3, tại Mumbai, Ấn Độ.

Hoa hậu Mai Phương mang trên mình dải sash đại diện Việt Nam tại Miss World lần thứ 71 được diễn ra tại Ấn Độ sắp tới

Tại Hoa hậu Thế giới, dự án nhân ái là phần thi khá quan trọng, và Mai Phương mang đến cuộc thu dự án Yako by Mai Phương. Trong đó, lợi nhuận từ thương hiệu thời trang này một phần đóng góp cho quỹ Beauty with a purpose của tổ chức Hoa hậu Thế giới, phần còn lại thực hiện các dự án trên khắp Việt Nam.

Với phần thi Dances of the world, Mai Phương sẽ thể hiện điệu nhảy trên nền bài hát See tình - bài hit của Hoàng Thuỳ Linh, được biết đến ở nhiều nước thời gian qua. Người đẹp cho biết cô sẽ diện trang phục dạ hội tông màu xám bạc, xanh dương của NTK Phạm Đăng Anh Thư trong đêm chung kết.

Hoa hậu Mai Phương sẽ chính thức ra sân bay và lên đường sang Ấn Độ vào ngày 16.2

Mai Phương cho biết hiện cô hoàn toàn tự tin, sẵn sàng để đối diện với mọi khó khăn, thử thách tại cuộc thi Miss World sắp tới. Với lo lắng đồ ăn gia vị đặc trưng của Ấn Độ không hợp khẩu vị, Mai Phương cùng ê kíp đã chuẩn bị sẵn nhiều thức ăn khô mang theo, để có thể tự xoay sở lo liệu.

Suốt 2 tháng qua, chuỗi chương trình Road to Miss World ghi lại hành trình chuẩn bị và luyện tập của Hoa hậu Mai Phương những kỹ năng như ứng xử bằng tiếng Anh, catwalk, ca hát - nhảy múa cho phần thi tài năng... trước khi sang Ấn Độ chinh chiến tại Miss World lần thứ 71 cũng đã phát sóng chi tiết đến đông đảo khán giả.

Chính vì thế, không ít khán giả đã nhận định Hoa hậu Mai Phương - đại diện Việt Nam tại Miss World năm nay có thể giành được thứ hạng cao tại Miss World 2024; bởi cô là một trong những người đẹp có kinh nghiệm và nhiều kỹ năng tốt, luôn cố gắng trau dồi bản thân, hết mình với các hoạt động thiện nguyện vì cộng đồng.

Hoa hậu Đỗ Thị Hà (phải) là người đẹp dự thi Miss World lần gần nhất tổ chức vào tháng 3.2022 tại Puerto Rico. Cô vào Top 13 chung cuộc và chiến thắng "Thử thách Truyền thông Kỹ thuật số" - phần thi phụ mới dành cho top 40

Hoa hậu Mai Phương và CEO Phạm Kim Dung của công ty Sen Vàng

Hoa hậu Mai Phương và mẹ ruột

Có mặt tại buổi trao sash, mẹ ruột của Mai Phương chia sẻ: "Bản thân tôi rất hân hạnh khi được xuất hiện trong buổi hôm nay, rất xúc động khi thấy con gái đã trải qua một hành trình dài để đi đến đấu trường quốc tế. Rất cảm ơn công ty, Sen Vàng đội ngũ ê kíp, và đặc biệt là cảm ơn chính con gái vì đã luôn cháy hết mình, làm mọi thứ vì đam mê của mình".

Top 3 Miss World Vietnam 2022: Mai Phương, Bảo Ngọc, Phương Nhi S.V

Huỳnh Nguyễn Mai Phương đăng quang Miss World Vietnam 2022 (Hoa hậu Thế giới Việt Nam), từng vào top 5 Hoa hậu Việt Nam 2020, giành giải Người đẹp Nhân ái cùng năm, và là Hoa khôi Đại học Đồng Nai 2018. Cô sinh năm 1999, đến từ Đồng Nai, cao 1,7 m, số đo ba vòng 77-62-90 cm. Học vấn và trình độ tiếng Anh của Mai Phương được đánh giá cao. Thời học phổ thông, Mai Phương đoạt giải Nhì (2017) và giải Ba (2018) kỳ thi học sinh giỏi tiếng Anh cấp tỉnh. Tháng 4.2022, cô đạt 8.0 IELTS. Cô hiện là MC nhiều chương trình, sự kiện. Hoa hậu có nhiều tài lẻ như chơi piano, guitar, ca hát.