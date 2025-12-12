Hoa hậu Mỹ: Hành trình tại Việt Nam đã thay đổi tôi theo cách không ngờ đến

Đại diện Mỹ - Kaylyn Slevin (phải) đã có những chia sẻ về hành trình chinh phục vương miện tại Việt Nam Ảnh: NVCC

Ngay từ khi đặt chân đến Việt Nam, mỹ nhân đến từ xứ cờ hoa đã cảm nhận rằng hành trình này sẽ vượt xa khuôn khổ của một sân chơi nhan sắc thông thường. Đối với Hoa hậu Mỹ, những chuyến thăm các địa điểm văn hóa, danh lam đặc trưng cùng cơ hội gặp gỡ những con người Việt Nam nghĩa tình đã để lại trong cô nhiều dấu ấn sâu đậm. "Mỗi nụ cười, mỗi câu chuyện và mỗi thử thách đều góp phần tạo nên tôi theo cách mà tôi chưa từng tưởng tượng", Kaylyn Slevin chia sẻ.

Với Kaylyn Slevin, việc đại diện cho đất nước Mỹ trên sân khấu Miss Charm là một vinh dự lớn lao. Cô đặc biệt gửi lời cảm ơn đến Tổ chức Miss Charm vì đã xây dựng một nền tảng đề cao tri thức, văn hóa và sức mạnh của phụ nữ. Theo đại diện xứ cờ hoa, cuộc thi không chỉ là nơi để tranh tài mà còn là môi trường truyền cảm hứng, giúp thí sinh lan tỏa những giá trị tích cực đến cộng đồng.

Người đẹp Mỹ cao 1,68 m và sở hữu hình thể nóng bỏng với số đo 82-59-84 cm Ảnh: NVCC

Trước thềm đêm chung kết, người đẹp mang theo tất cả bài học, khoảnh khắc đáng nhớ và tinh thần mạnh mẽ mà hành trình tại Việt Nam đã mang lại. "Dù kết quả ngày mai thế nào, hành trình này đã làm giàu trái tim, tinh thần và mục tiêu sống của tôi", cô bộc bạch. Người đẹp cũng không quên gửi lời tri ân đến gia đình, bạn bè, ê kíp... và tất cả những người đã cổ vũ cô từ khắp nơi trên thế giới.

Hoa hậu Mỹ hy vọng câu chuyện của mình sẽ truyền động lực để mọi người dám đối mặt thử thách, khám phá những nền văn hóa mới và theo đuổi ước mơ bằng tất cả sự can đảm. Với tinh thần tích cực, sự chân thành và lòng biết ơn, cô đang trở thành một trong những gương mặt truyền cảm hứng nổi bật của mùa giải năm nay.

Kaylyn Slevin đến từ Nam California (Mỹ), là người mẫu, diễn viên và từng là một trong những hoạt náo viên NFL trẻ tuổi nhất. Hiện người đẹp làm việc trong ngành công nghiệp ô tô, đồng thời tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện và mentoring (cố vấn) cho giới trẻ. Cô cho rằng sức hút thực sự đến từ "sự chân thành và lòng trắc ẩn". Tại đấu trường nhan sắc Miss Charm, người đẹp đầu tư chỉn chu cho hình ảnh với những bộ trang phục gợi cảm, tôn đường nét cơ thể và có nhiều phần thể hiện nổi bật xuyên suốt hành trình tranh tài tại Việt Nam.