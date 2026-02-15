Hoa hậu Ngọc Châu quyết 'săn' được người yêu trong năm mới

Trong tập 2 của series Cùng sao tâm tình đón tết do Báo Thanh Niên thực hiện, Hoa hậu Ngọc Châu có dịp trải lòng chuyện đời - chuyện nghề và bật mí những kế hoạch, mục tiêu cho năm mới. Bên cạnh giây phút lắng đọng, cô còn hào hứng tham gia các minigame, góp phần mang đến không khí xuân rộn ràng, nhiều tiếng cười cho khán giả.

Nhìn lại năm 2025, nàng hậu cho biết đây là một năm mang đến cho cô nhiều trải nghiệm và bài học đáng giá. Thông qua các hoạt động thiện nguyện, người đẹp tích lũy thêm kinh nghiệm sống, đồng thời có cơ hội nhìn nhận sâu sắc hơn về trách nhiệm của mình với cộng đồng. Bên cạnh đó, trên cương vị Giám đốc quốc gia Miss Cosmo Vietnam, Ngọc Châu cho rằng vai trò mới giúp cô mở rộng góc nhìn trong lĩnh vực đào tạo, tổ chức và định hướng thí sinh.

Hoa hậu Ngọc Châu trong cuộc trò chuyện cùng Thanh Niên dịp đầu năm Ảnh: H.D

Ngọc Châu hoàn thành ước mơ song còn nhiều tiếc nuối vì vắng mẹ

Ngọc Châu cho biết cô vừa thực hiện ước mơ đưa đại gia đình cùng đi du lịch. Tuy nhiên, niềm vui ấy vẫn chưa trọn vẹn khi mẹ không còn. Sự thiếu vắng ấy để lại trong cô nhiều tiếc nuối.

Nói về tết, người đẹp gốc Tây Ninh tâm niệm đây là khoảng thời gian đặc biệt để tạm gác lại guồng quay công việc, trở về bên gia đình. Với nàng hậu, năm mới không chỉ là dịp sum họp mà còn là cơ hội để chiêm nghiệm hành trình đã qua, trân trọng những thành quả đạt được và nhắc nhở bản thân sống chậm lại giữa nhịp sống bận rộn. Bên cạnh đó, Ngọc Châu tiết lộ để chào đón năm mới, cô đã chuẩn bị điều đặc biệt cho bản thân, xem đây là phần thưởng sau một năm nỗ lực không ngừng. Đây cũng là tài sản có giá trị "khủng" nhất từ trước đến nay của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022.







