Quốc Cơ - Hồng Phượng háo hức đón tết thứ 10 về chung một nhà

Suốt nhiều năm về chung nhà, Quốc Cơ và Hồng Phượng vẫn giữ được sự ngọt ngào như thuở mới cưới Ảnh: FBNV

Bên cạnh sự háo hức khi Tết Bính Ngọ đang đến gần, nhiều người vẫn đi kèm không ít áp lực, từ việc chuẩn bị mâm cỗ, dọn dẹp nhà cửa đến cân đối thời gian giữa công việc và gia đình. Dẫu vậy, với Hồng Phượng, Tết là khoảng thời gian để mỗi người được chậm lại, nghỉ ngơi và tận hưởng trọn vẹn những khoảnh khắc sum vầy bên người thân, thay vì tự tạo thêm những gánh nặng cho chính mình.

Mỗi dịp Tết đến, gia đình Quốc Cơ - Hồng Phượng lại cùng nhau khoác lên tà áo dài truyền thống, lưu giữ những khoảnh khắc sum vầy ấm áp qua từng khung hình, như một cách gắn kết và trân trọng những giá trị văn hóa.

Bí quyết giữ lửa hôn nhân của Quốc Cơ và Hồng Phượng

Nhìn lại một năm đã qua, bà xã Quốc Cơ cho biết cô cảm thấy vô cùng vinh dự khi được góp mặt trong những sự kiện mang ý nghĩa lớn của đất nước như A50, A80. Tuy nhiên, với Hồng Phượng, niềm hạnh phúc lớn nhất không chỉ đến từ những dấu mốc nghề nghiệp, mà còn là việc luôn có gia đình kề bên, đồng hành cùng trong những khoảnh khắc đặc biệt ấy.

Sau 10 năm "về chung nhà", Quốc Cơ - Hồng Phượng nhận được nhiều sự ngưỡng mộ từ khán giả bởi tổ ấm hạnh phúc và bền chặt. Trái ngọt của cuộc hôn nhân ấy là hai con, bé Bắp và bé Dâu. Chia sẻ với chúng tôi, cặp sao tiết lộ những nguyên tắc riêng trong cách nuôi dạy con cái, cũng như bí quyết giữ gìn ngọn lửa hôn nhân suốt nhiều năm qua.