Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc Cơ - Hồng Phượng háo hức đón tết thứ 10 về chung một nhà
Video Giải trí

Quốc Cơ - Hồng Phượng háo hức đón tết thứ 10 về chung một nhà

TT Phát triển Nội dung số
TT Phát triển Nội dung số
31/01/2026 08:00 GMT+7

Sau một thập niên đồng hành, gia đình nghệ sĩ xiếc Quốc Cơ và MC Hồng Phượng vẫn giữ vững tổ ấm hạnh phúc giữa lịch trình làm nghề dày đặc. Nhân dịp Tết Bính Ngọ, cặp đôi có những chia sẻ về hôn nhân, cách nuôi dạy con và những giá trị gia đình bền bỉ mà họ kiên định vun đắp suốt nhiều năm qua.

Quốc Cơ - Hồng Phượng đón tết thứ 10 về chung nhà - Ảnh 1.

Suốt nhiều năm về chung nhà, Quốc Cơ và Hồng Phượng vẫn giữ được sự ngọt ngào như thuở mới cưới

Ảnh: FBNV

Bên cạnh sự háo hức khi Tết Bính Ngọ đang đến gần, nhiều người vẫn đi kèm không ít áp lực, từ việc chuẩn bị mâm cỗ, dọn dẹp nhà cửa đến cân đối thời gian giữa công việc và gia đình. Dẫu vậy, với Hồng Phượng, Tết là khoảng thời gian để mỗi người được chậm lại, nghỉ ngơi và tận hưởng trọn vẹn những khoảnh khắc sum vầy bên người thân, thay vì tự tạo thêm những gánh nặng cho chính mình. 

Mỗi dịp Tết đến, gia đình Quốc Cơ - Hồng Phượng lại cùng nhau khoác lên tà áo dài truyền thống, lưu giữ những khoảnh khắc sum vầy ấm áp qua từng khung hình, như một cách gắn kết và trân trọng những giá trị văn hóa.

Bí quyết giữ lửa hôn nhân của Quốc Cơ và Hồng Phượng

Quốc Cơ - Hồng Phượng đón tết thứ 10 về chung nhà, bật mí bí quyết giữ lửa hôn nhân

Nhìn lại một năm đã qua, bà xã Quốc Cơ cho biết cô cảm thấy vô cùng vinh dự khi được góp mặt trong những sự kiện mang ý nghĩa lớn của đất nước như A50, A80. Tuy nhiên, với Hồng Phượng, niềm hạnh phúc lớn nhất không chỉ đến từ những dấu mốc nghề nghiệp, mà còn là việc luôn có gia đình kề bên, đồng hành cùng trong những khoảnh khắc đặc biệt ấy. 

Sau 10 năm "về chung nhà", Quốc Cơ - Hồng Phượng nhận được nhiều sự ngưỡng mộ từ khán giả bởi tổ ấm hạnh phúc và bền chặt. Trái ngọt của cuộc hôn nhân ấy là hai con, bé Bắp và bé Dâu. Chia sẻ với chúng tôi, cặp sao tiết lộ những nguyên tắc riêng trong cách nuôi dạy con cái, cũng như bí quyết giữ gìn ngọn lửa hôn nhân suốt nhiều năm qua.

Tin liên quan

NSND Phượng Loan tiếc nuối vì không có người nối nghiệp

NSND Phượng Loan tiếc nuối vì không có người nối nghiệp

Ở tuổi 60, NSND Phượng Loan chưa từng nghĩ đến việc dừng hành trình nghệ thuật. Giữa guồng quay bận rộn với lịch diễn dày, nữ nghệ sĩ vẫn giữ cho mình nhịp sống cân bằng, vừa miệt mài cống hiến trên sân khấu, vừa trọn vẹn vun vén cho tổ ấm.

Khám phá thêm chủ đề

Hồng Phượng MC Hồng Phượng Quốc Cơ Nghệ sĩ xiếc Quốc Cơ tết bính ngọ Tết tết 2026 gia đình sao sao việt
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận