NSND Phượng Loan tiếc nuối vì không có người nối nghiệp
NSND Phượng Loan tiếc nuối vì không có người nối nghiệp

Hải Duy - Hữu Tín
20/01/2026 19:00 GMT+7

Ở tuổi 60, NSND Phượng Loan chưa từng nghĩ đến việc dừng hành trình nghệ thuật. Giữa guồng quay bận rộn với lịch diễn dày, nữ nghệ sĩ vẫn giữ cho mình nhịp sống cân bằng, vừa miệt mài cống hiến trên sân khấu, vừa trọn vẹn vun vén cho tổ ấm.

NSND Phượng Loan tiếc nuối vì không có người nối nghiệp - Ảnh 1.

NSND Phượng Loan được biết đến với giọng ca ngọt ngào truyền cảm, lối diễn xuất mộc mạc đầy cảm xúc với làn hơi khỏe

Ảnh: FBNV

Cuộc sống bình dị của NSND Phượng Loan

Chia sẻ với chúng tôi, NSND Phượng Loan cho biết hiện tại bà vẫn thường xuyên chạy show. Ở tuổi 60, nữ nghệ sĩ mong muốn "cứ mở mắt ra là có show" để được cống hiến cho khán giả. Với bà, được hát, được sống trong không khí sân khấu là một thói quen, một phần không thể tách rời sau hơn 40 năm gắn bó với nghề. "Còn sức là tôi còn hát. Khán giả vẫn thương, vẫn muốn nghe tôi ca thì tôi không nỡ rời sân khấu", nữ nghệ sĩ bộc bạch.

Với nữ nghệ sĩ, sân khấu không chỉ là nơi biểu diễn mà còn là trách nhiệm, trách nhiệm với những khán giả đã dõi theo, yêu mến bà suốt nhiều thập niên và với chính cải lương - bộ môn nghệ thuật truyền thống mà bà dành trọn tâm huyết để giữ gìn. Với NSND Phượng Loan mỗi vai diễn không đơn thuần là sự cống hiến, mà còn là cách để nữ nghệ sĩ truyền lửa nghề cho thế hệ sau, góp phần giúp cải lương tiếp tục hiện diện trong đời sống đương đại.

NSND Phượng Loan tiếc nuối vì không có người nối nghiệp

Đối với nghệ thuật, NSND Phượng Loan bộc bạch cảm thấy "đủ" khi được khán giả thương yêu suốt quãng thời gian dài gắn bó với nghề, song vẫn tiếc nuối vì không có người nối nghiệp. "Tôi luôn tôn trọng lựa chọn của các con bởi nghề này rất đặc biệt, phải có năng khiếu bẩm sinh. Nhiều khi học hành bài bản vẫn chưa chắc làm được, trong khi cái duyên, cái năng khiếu trời cho lại vô cùng quan trọng. Tôi nhìn và biết trước là con mình không có năng khiếu đó, nên cũng không khuyến khích. Các con thích nghề gì thì cứ chọn nghề đó mà làm", bà cho hay.

