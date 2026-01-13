Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
‘Đả nữ’ Phi Ngọc Ánh bán bún bò mưu sinh, chắt chiu trả nợ
Video Giải trí

Hữu Tín - Hải Duy
13/01/2026 10:11 GMT+7

Cascadeur, diễn viên hành động nổi tiếng Phi Ngọc Ánh khiến khán giả xót xa bởi cuộc sống chật vật sau loạt biến cố. Cô tiết lộ đã nộp đơn ly hôn, song thủ tục vẫn kéo dài do hai bên còn tranh chấp về tài sản cũng như quyền nuôi con. Với Phi Ngọc Ánh, ký ức ấy vẫn còn ám ảnh…

Phi Ngọc Ánh sinh năm 1987, là cascadeur và diễn viên hành động nổi tiếng. Cô từng tham gia nhiều bộ phim như Hương cỏ dại, Vườn đời, Vật chứng mong manh, Người thầm lặng... Năm 2016 và 2018, sao nữ 8X được vinh danh tại giải thưởng Nữ diễn viên hành động xuất sắc nhất châu Á. Ngoài diễn xuất, cô từng thử sức ca hát tại Tình Bolero 2022.

‘Đả nữ’ Phi Ngọc Ánh bán bún bò mưu sinh, chắt chiu trả nợ- Ảnh 1.

Phi Ngọc Ánh không ngại vất vả mở một tiệm bún bò nhỏ tại khu chợ ở quận Tân Bình (TP.HCM)

Ảnh: HỮU TÍN

Ít ai biết, đằng sau những pha hành động nghẹt thở trên phim, đời thực của "đả nữ" còn nghiệt ngã hơn. Khi sự nghiệp đang ở độ chín, Phi Ngọc Ánh liên tiếp đón nhận tin dữ: mẹ mất, hôn nhân tan vỡ và bản thân bị chẩn đoán mắc ung thư tuyến giáp. Căn bệnh quái ác khiến cô bị run tay chân, mất thăng bằng và khàn tiếng. Sức khỏe giảm sút buộc cô phải từ chối nhiều dự án phim. Không có thu nhập, lại phải một mình gồng gánh nuôi hai con nhỏ và trang trải tiền thuê trọ, Phi Ngọc Ánh rơi vào cảnh kiệt quệ kinh tế, nợ nần bủa vây.

'Đả nữ' Phi Ngọc Ánh mở quán bún bò trong chợ mưu sinh

Hiện tại, Phi Ngọc Ánh mở một tiệm bún bò nhỏ tại khu chợ bà Hoa ở phường Bảy Hiền (quận Tân Bình cũ) TP.HCM để duy trì cuộc sống và trả nợ. Hình ảnh "đả nữ" gai góc ngày nào giờ đây tất bật bên nồi nước lèo, chắt chiu từng đồng để lo cho các con khiến nhiều người không khỏi chạnh lòng.

‘Đả nữ’ Phi Ngọc Ánh mở quán bún bò trong chợ mưu sinh, chắt chiu trả nợ

Chia sẻ với Thanh Niên, Phi Ngọc Ánh cho biết quãng thời gian vừa qua là chuỗi ngày cô phải đối diện với nhiều biến cố liên tiếp. Hồi tháng 10.2025, nữ diễn viên và chồng xảy ra xô xát, khiến cô bị sưng mặt, gãy xương mũi. Theo Phi Ngọc Ánh, đến nay đã hơn 3 tháng trôi qua nhưng tinh thần và thể chất của cô vẫn chưa thực sự ổn định. Vụ việc trở thành cú sốc lớn, để lại ám ảnh mỗi khi cô nghĩ lại. Hiện tại, Phi Ngọc Ánh đã nộp đơn ly hôn, song thủ tục vẫn kéo dài do hai bên còn tranh chấp về tài sản cũng như quyền nuôi con.

