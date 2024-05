Hoa hậu Ngọc Hân bất ngờ thôi chức tại chủ sở hữu resort sang chảnh

Thông báo từ Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay (mã chứng khoán NVT) - chủ sở hữu resort sang chảnh Six Senses Ninh Vân Bay - thông báo bà Đặng Thị Ngọc Hân, tức hoa hậu Ngọc Hân - không còn đảm nhận chức vụ Phó tổng giám đốc sau 2 năm giữ vị trí này.

Quyết định miễn nhiệm dựa trên đơn xin thôi giữ chức vụ của hoa hậu Ngọc Hân vì lý do cần tập trung cho các mục tiêu cá nhân khác. Mới đây, hoa hậu cho biết quyết định học thạc sĩ chuyên ngành Lý luận và lịch sử mỹ thuật ứng dụng tại Trường đại học Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội.

Theo thông tin trên Báo cáo thường niên 2023 của doanh nghiệp, hoa hậu Ngọc Hân có trình độ chuyên môn cử nhân Mỹ thuật Công nghiệp và đã có hơn 10 năm hoạt động liên tục trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, thời trang và truyền thông. Hoa hậu Ngọc Hân được bổ nhiệm chức Phó tổng giám đốc NVT từ ngày 16.3.2022. Trong khoảng thời gian giữ vị trí này, hoa hậu Ngọc Hân nhận mức lương hơn 933 triệu đồng trong năm 2022 (khoảng 98 triệu đồng/tháng) và 1,4 tỉ đồng trong năm 2023 (khoảng 117 triệu đồng/tháng).

Ninh Vân Bay là doanh nghiệp bất động sản du lịch chuyên về đầu tư, xây dựng, kinh doanh các khu nghỉ dưỡng sinh thái cao cấp tại Việt Nam. Công ty hoạt động chính trong lĩnh vực du lịch nghỉ dưỡng với việc đưa vào khai thác, vận hành các resort, khu nghỉ dưỡng sang chảnh như Six Senses Ninh Vân Bay, Emralda Ninh Bình, Lạc Việt New Tourist City, Six Senses Sai Gon River... Trong đó, Six Senses Ninh Vân Bay được xem là "con gà đẻ trứng vàng" của công ty, là một trong những resort nổi tiếng nhất tại Việt Nam.

Kết thúc quý 1/2024, NVT mang về doanh thu gần 114 tỉ đồng, tăng 23% so với cùng kỳ năm trước và lãi sau thuế gần 16,6 tỉ đồng thay vì lỗ ròng gần 5,6 tỉ đồng như quý 1/2023. Theo NVT, kết quả này là nhờ đẩy mạnh tiếp thị và kinh doanh với khách hàng nước ngoài.

Tình hình kinh doanh của công ty năm 2023 cũng hồi phục khi đạt tổng doanh thu hơn 377 tỉ đồng, tương ứng công ty này mỗi ngày thu về hơn 1 tỉ đồng. Tổng doanh thu của năm 2023 cũng cao hơn năm 2022 hơn 40 tỉ đồng. Kết quả, NVT đạt lợi nhuận trước thuế năm 2023 hơn 51,8 tỉ đồng, gần gấp đôi so với số lãi 29 tỉ đồng của năm trước đó.