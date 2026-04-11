Hoa hậu người Mỹ Yolina Lindquist khoe sắc vóc 'bốc lửa' ở Việt Nam

11/04/2026 06:53 GMT+7

Miss Cosmo 2025 Yolina Lindquist vừa gây chú ý khi tung bộ ảnh chào hè với bikini khoe đường cong 'bốc lửa'. Nàng hậu người Mỹ hiện sống và làm việc chủ yếu ở Việt Nam.

Tối 10.4, tổ chức Miss Cosmo cùng đương kim hoa hậu Yolina Lindquist bất ngờ tung loạt ảnh chào hè nóng bỏng. Người đẹp mỹ thu hút ánh nhìn trong thiết kế hai mảnh tối giản với tông màu đỏ trầm, tôn vẻ đẹp sắc sảo với thần thái cuốn hút cùng làn da nâu khỏe khoắn, thân hình săn chắc với những đường cong "bốc lửa". Khung cảnh hồ bơi bao quanh bởi những tán cây xanh và kiến trúc mang màu sắc nhiệt đới càng làm nổi bật sắc vóc gợi cảm và vẻ ngoài căng tràn sức sống của mỹ nhân 23 tuổi.

Hình ảnh mới của Miss Cosmo 2025 ở Việt Nam được chia sẻ trên các diễn đàn hoa hậu, thu hút nhiều bình luận khen ngợi từ cộng đồng fan sắc đẹp quốc tế

Cô được đánh giá ngày càng nóng bỏng và tự tin, thu hút hơn so với thời mới đăng quang

Trong loạt ảnh khác, nàng hậu sinh năm 2003 lại mang đến hình ảnh năng động, phóng khoáng. Thiết kế vàng pastel với phần áo crop-top phối cùng chân váy ngắn xếp tầng giúp Lindquist khoe những đường nét gợi cảm và đôi chân thon dài

Chia sẻ về chuyện giữ dáng, Miss Cosmo 2025 tiết lộ cô thích nấu ăn, nhờ vậy học được cách ăn uống đơn giản và lắng nghe cơ thể mình. Yolina Lindquist ưu tiên các món ăn nhẹ như salad, cơm gạo lứt hoặc đồ hấp và hạn chế ăn sau 19 giờ để cơ thể có thời gian nghỉ ngơi và tiêu hóa. "Việc sống tại Việt Nam cũng khiến tôi quen với khẩu vị thanh hơn nhưng vẫn đủ năng lượng, tôi rất thích các món ăn Việt Nam", nàng hậu người Mỹ nói thêm

Ngoài ra, Yolina Lindquist dành khoảng 30 phút mỗi sáng cho cardio nhẹ như chạy bộ hoặc nhảy dây. Buổi chiều, người đẹp tập trung vào các bài siết cơ như plank, squat, core, kết hợp yoga để duy trì sự dẻo dai. "Với tôi, giữ dáng là một quá trình cần sự đều đặn, không đòi hỏi hoàn hảo mỗi ngày mà quan trọng là sự cân bằng", Miss Cosmo 2025 chia sẻ

Cuộc sống của Yolina Lindquist ở Việt Nam

Yolina Lindquist gây chú ý khi giành vương miện Miss Cosmo 2025 vào tháng 12 năm ngoái. Gần 4 tháng qua, nàng hậu 23 tuổi chủ yếu sống và làm việc tại TP.HCM cùng với á hậu Miss Cosmo 2025 Chelsea Fernandez (Philippines). Cô nhanh chóng thích nghi với nhịp sống trẻ trung, năng động của TP.HCM đồng thời chia sẻ bản thân đang rất thích thú và tận hưởng khoảng thời gian này

Với cương vị là đương kim hoa hậu, Yolina Lindquist bận rộn với nhiều hoạt động quảng bá, lan tỏa sức ảnh hưởng của Miss Cosmo tại Việt Nam cũng như quốc tế. Tháng 3 vừa qua, cô là một trong những đại sứ của Lễ hội Áo dài TP.HCM 2026. Trong khuôn khổ lễ hội, hoa hậu người Mỹ không chỉ trình diễn áo dài mà còn tích cực tham gia các hoạt động tôn vinh áo dài, tận dụng sức ảnh hưởng của bản thân để giới thiệu trang phục này đến bạn bè quốc tế

Hồi tháng 2, Yolina Lindquist có cơ hội trở về quê nhà ở Mỹ, ăn mừng chiến thắng bên những người thân yêu. Đây cũng là khoảng thời gian cô sắp xếp công việc cá nhân, hoàn tất các thủ tục cần thiết và chuẩn bị cho các hoạt động tiếp theo trong nhiệm kỳ. Người đẹp sớm trở lại Việt Nam để thực hiện nhiệm vụ của đương kim hoa hậu

Yolina Lindquist cũng có cơ hội đặt chân đến nhiều nơi: Hà Nội, Sapa (ảnh), Huế, Quy Nhơn… Nàng hậu trải nghiệm vẻ đẹp khác nhau của từng vùng miền, tham gia các hoạt động quảng bá văn hóa, du lịch địa phương hay có những buổi giao lưu truyền cảm hứng đến người trẻ

Ngoài ra, người đẹp đồng hành cùng tổ chức Smile Train trong các chương trình thiện nguyện. Lindquist cũng là gương mặt nổi bật tại các sự kiện giải trí, sắc đẹp, giáo dục… Nàng hậu cũng bắt đầu hành trình công du quốc tế với điểm đến đầu tiên là Myanmar vào tháng trước, góp phần quảng bá hình ảnh và lan tỏa các giá trị mà Miss Cosmo hướng đến

Thời gian sống và làm việc ở Việt Nam, Lindquist cũng dần quen với tiếng Việt, học được nhiều câu giao tiếp cơ bản. Cô đăng nhiều nội dung về một cô gái Mỹ ở Việt Nam, dẫn dắt người xem khám phá nhiều địa điểm nổi tiếng trong thành phố, thử đồ ăn Việt Nam hay quay lại những thước phim về hoạt động đời thường: luyện tập thể thao, mua sách, đi cà phê, dạo phố về đêm…

Cô được nhiều khán giả Việt yêu mến bởi năng lượng tích cực, sôi nổi, tính cách thân thiện. Nhiều người hâm mộ gọi hoa hậu người Mỹ này với cái tên đậm chất Việt: Ngọc Na. Những bài đăng của cô trên mạng xã hội góp phần giới thiệu đến bạn bè quốc tế về một Việt Nam xinh đẹp, gần gũi, thân thiện và cởi mở

Hoa hậu người Mỹ Yolina Lindquist: Tôi phải lòng Việt Nam chính vì tà áo dài

Yolina Lindquist chia sẻ, trước khi đăng quang Miss Cosmo 2025 tại TP.HCM, cô đã phải lòng văn hóa Việt Nam cũng như thành phố mang tên Bác thông qua tà áo dài. Hoa hậu người Mỹ yêu sự xinh đẹp và tự tin mà trang phục này mang lại cho người mặc.

