Hoa hậu người Mỹ Yolina Lindquist khoe sắc vóc 'bốc lửa' ở Việt Nam

Miss Cosmo 2025 Yolina Lindquist vừa gây chú ý khi tung bộ ảnh chào hè với bikini khoe đường cong 'bốc lửa'. Nàng hậu người Mỹ hiện sống và làm việc chủ yếu ở Việt Nam.
Tối 10.4, tổ chức Miss Cosmo cùng đương kim hoa hậu Yolina Lindquist bất ngờ tung loạt ảnh chào hè nóng bỏng. Người đẹp mỹ thu hút ánh nhìn trong thiết kế hai mảnh tối giản với tông màu đỏ trầm, tôn vẻ đẹp sắc sảo với thần thái cuốn hút cùng làn da nâu khỏe khoắn, thân hình săn chắc với những đường cong "bốc lửa". Khung cảnh hồ bơi bao quanh bởi những tán cây xanh và kiến trúc mang màu sắc nhiệt đới càng làm nổi bật sắc vóc gợi cảm và vẻ ngoài căng tràn sức sống của mỹ nhân 23 tuổi.
Nàng hậu Mỹ khoe thân hình nóng bỏng trong thiết kế đồ bơi tối giản
ẢNH: M.C
Cuộc sống của Yolina Lindquist ở Việt Nam
Yolina Lindquist gây chú ý khi giành vương miện Miss Cosmo 2025 vào tháng 12 năm ngoái. Gần 4 tháng qua, nàng hậu 23 tuổi chủ yếu sống và làm việc tại TP.HCM cùng với á hậu Miss Cosmo 2025 Chelsea Fernandez (Philippines). Cô nhanh chóng thích nghi với nhịp sống trẻ trung, năng động của TP.HCM đồng thời chia sẻ bản thân đang rất thích thú và tận hưởng khoảng thời gian này
Bình luận (0)