Hoa hậu Nguyễn Quỳnh Anh vướng ồn ào, BTC Miss Universe Vietnam nói gì?

Tối 11.10, tân Miss Universe Vietnam - Nguyễn Quỳnh Anh và Á hậu Trịnh Mỹ Anh trở thành đề tài bàn luận trên mạng xã hội. Nguyên nhân đến từ việc xuất hiện một đoạn hội thoại được cho là có sự góp mặt của bộ đôi người đẹp này cùng với một số cá nhân khác. Đáng chú ý, trong cuộc trò chuyện đó, họ có những chia sẻ tiêu cực về một số đồng nghiệp.

Hoa hậu Nguyễn Quỳnh Anh và Á hậu Trịnh Mỹ Anh vướng ồn ào sau chung kết Miss Universe Vietnam 2026 Ảnh: BTC

Thông tin này lập tức nhận được sự quan tâm. Trên mạng xã hội, người dùng để lại nhiều ý kiến trái chiều. Có bình luận cho rằng, việc lập nhóm và dùng những lời lẽ không hay khi nhắc về người khác là điều đáng trách, đặc biệt là khi Nguyễn Quỳnh Anh và Trịnh Mỹ Anh là những người đẹp giành thành tích cao tại đấu trường Miss Universe Vietnam 2026.

Trong khi đó, một số ý kiến cho rằng đoạn hội thoại được lan truyền trên mạng chưa được xác thực rõ ràng và mong chờ người trong cuộc lên tiếng. Một bộ phận khán giả chờ đợi phản hồi của ban tổ chức Miss Universe Vietnam về vụ việc đang gây xôn xao dư luận.

Miss Universe Vietnam nói gì?

Khoảnh khắc đăng quang của Nguyễn Quỳnh Anh Ảnh: BTC

Giữa ồn ào, ban tổ chức Miss Universe Vietnam 2026 đăng tải thông báo chính thức trên trang chủ, cho biết đã ghi nhận thông tin về những đoạn tin nhắn đang được lan truyền trên mạng xã hội trong thời gian gần đây, có nội dung liên quan đến các thí sinh tham gia cuộc thi. Trên tinh thần cầu thị và trách nhiệm, ban tổ chức Miss Universe Vietnam phối hợp cùng Công ty Five6 Entertainment và các bên liên quan, đã tiếp nhận những phản hồi và đang tiến hành rà soát, xác minh các thông tin nhằm có cơ sở xem xét, xử lý phù hợp.

“Chúng tôi trân trọng cảm ơn sự quan tâm, theo dõi và ủng hộ của quý khán giả dành cho Miss Universe Vietnam 2026. Ban tổ chức cam kết tiếp tục tiếp nhận ý kiến đóng góp với tinh thần trách nhiệm và thiện chí”, phía Miss Universe Vietnam phản hồi trong thông báo.

Trao đổi với chúng tôi, ông Phạm Duy Khánh - đại diện ban tổ chức cho biết: "Hiện tại sau khi nhận được những thông tin lan truyền trên mạng xã hội về sự việc của các hoa hậu và á hậu, tôi đã và đang trực tiếp làm việc với từng cá nhân để tìm hiểu rõ thông tin chính xác. Và sau đó sẽ có kết luận cuối cùng về câu chuyện diễn ra. Và đây cũng là câu chuyện riêng của các bạn, nhưng các bạn phải hiểu một điều mình đang là người nổi tiếng, mình phải luôn thận trọng trong lời ăn tiếng nói".

