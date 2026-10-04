Sắc vóc của tân Miss Universe Vietnam - Nguyễn Quỳnh Anh

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Nguyễn Quỳnh Anh ghi điểm bởi chiều cao nổi bật cùng nhan sắc đậm nét Á Đông. Cô vừa gây chú ý khi trở thành Miss Universe Vietnam 2026.
Chung kết Miss Universe Vietnam 2026 khép lại với chiến thắng của Nguyễn Quỳnh Anh. Cô sinh năm 1999, đến từ Hà Nội, từng theo học ngành Quản trị nhân lực tại Trường đại học Công đoàn Hà Nội và Trường cao đẳng Du lịch Sài Gòn. Ngay sau cuộc thi, những thông tin về tân hoa hậu được nhiều người quan tâm. Bên cạnh màn ứng xử gây tranh luận, nhan sắc của người đẹp 27 tuổi cũng trở thành đề tài được nhiều cư dân mạng bàn luận.
Nguyễn Quỳnh Anh chia sẻ sau khi đăng quang Miss Universe Vietnam
Trước khi trở thành tân hoa hậu, cô từng giành thành tích á hậu 1 Miss Universe Vietnam 2024. Người đẹp Hà Nội từng giành loạt thành tích ở các cuộc thi người mẫu như á quân The Face Vietnam 2019 và quán quân Supermodel Me 2021. Ngoài ra, người đẹp còn thử sức ở lĩnh vực diễn xuất với vai diễn trong phim Lời hứa đầu tiên
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