Sắc vóc của tân Miss Universe Vietnam - Nguyễn Quỳnh Anh

Sau khi trở thành tân hoa hậu, Quỳnh Anh có bài đăng dài trên trang cá nhân, gửi lời cảm ơn đến khán giả đã đồng hành, ủng hộ mình trong chặng đường vừa qua. Bên cạnh đó, người đẹp 9X khẳng định: "Hành trình này khép lại cũng là lúc một hành trình mới bắt đầu. Quỳnh Anh vô cùng hạnh phúc khi từ hôm nay có thêm một gia đình mới, một tập thể mới để cùng nhau viết nên một nhiệm kỳ thật đẹp, thật ý nghĩa và thật đáng nhớ"