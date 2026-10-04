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    Giải tríĐời nghệ sĩ

    Sắc vóc của tân Miss Universe Vietnam - Nguyễn Quỳnh Anh

    Thạch Anh
    Thạch Anh
    Nguyễn Quỳnh Anh ghi điểm bởi chiều cao nổi bật cùng nhan sắc đậm nét Á Đông. Cô vừa gây chú ý khi trở thành Miss Universe Vietnam 2026.

    Chung kết Miss Universe Vietnam 2026 khép lại với chiến thắng của Nguyễn Quỳnh Anh. Cô sinh năm 1999, đến từ Hà Nội, từng theo học ngành Quản trị nhân lực tại Trường đại học Công đoàn Hà Nội và Trường cao đẳng Du lịch Sài Gòn. Ngay sau cuộc thi, những thông tin về tân hoa hậu được nhiều người quan tâm. Bên cạnh màn ứng xử gây tranh luận, nhan sắc của người đẹp 27 tuổi cũng trở thành đề tài được nhiều cư dân mạng bàn luận.

    Nguyễn Quỳnh Anh chia sẻ sau khi đăng quang Miss Universe Vietnam

    Nguyễn Quỳnh Anh sở hữu nhan sắc đậm nét Á Đông với gương mặt góc cạnh, nụ cười tươi. Với chiều cao 1,75 m, số đo ba vòng 82-63-90, cô được đánh giá cao vì có nhiều kinh nghiệm trình diễn. Tuy nhiên, với một số khán giả, nhan sắc của Quỳnh Anh phù hợp hoạt động trong lĩnh vực người mẫu hơn là thi hoa hậu

    Ảnh: BTC

    Trước khi trở thành tân hoa hậu, cô từng giành thành tích á hậu 1 Miss Universe Vietnam 2024. Người đẹp Hà Nội từng giành loạt thành tích ở các cuộc thi người mẫu như á quân The Face Vietnam 2019 và quán quân Supermodel Me 2021. Ngoài ra, người đẹp còn thử sức ở lĩnh vực diễn xuất với vai diễn trong phim Lời hứa đầu tiên

    Ảnh: BTC

    Sau hai năm, Nguyễn Quỳnh Anh lựa chọn trở lại - không phải để viết lại những gì đã qua, mà để tiếp tục câu chuyện của mình từ một vị trí hoàn toàn mới. Từ thời điểm ghi danh, Quỳnh Anh đã được đánh giá cao nhờ vẻ đẹp khác biệt, cùng kỹ năng trình diễn tốt. Cô được các chuyên trang sắc đẹp dự đoán có thể tiến sâu ở sân chơi này

    Ảnh: Model Kid Vietnam

    Trong đêm chung kết, Quỳnh Anh lần lượt trải qua các vòng tranh tài và được gọi tên cho ngôi vị cao nhất. Thế nhưng khác với vẻ lộng lẫy trên sân khấu, trong cuộc sống đời thường, Quỳnh Anh gây ấn tượng bởi vẻ ngoài giản dị, thanh lịch. Trong lần tham gia quay hình Mái ấm gia đình Việt, người đẹp 9X chọn áo thun quần jean đơn giản, nhiệt tình hỗ trợ các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn

    Ảnh: T.T.B

    Sau khi trở thành tân hoa hậu, Quỳnh Anh có bài đăng dài trên trang cá nhân, gửi lời cảm ơn đến khán giả đã đồng hành, ủng hộ mình trong chặng đường vừa qua. Bên cạnh đó, người đẹp 9X khẳng định: "Hành trình này khép lại cũng là lúc một hành trình mới bắt đầu. Quỳnh Anh vô cùng hạnh phúc khi từ hôm nay có thêm một gia đình mới, một tập thể mới để cùng nhau viết nên một nhiệm kỳ thật đẹp, thật ý nghĩa và thật đáng nhớ"

    Ảnh: Model Kid Vietnam

    Đáng chú ý, Miss Universe Vietnam 2026 cũng chia sẻ câu chuyện xúc động trong hành trình "chinh chiến của mình". Cô kể: "Thành công nào cũng đánh đổi bằng sự cố gắng hay đau thương, mất mát. Khoảnh khắc mình nhận được tin bà ra đi, bản thân mình đã muốn bỏ cuộc. Nhưng nhờ sự động viên của mọi người, đặc biệt là gia đình, Quỳnh Anh quyết định ở lại"

    Ảnh: NVCC

    Ngoài sự nghiệp, chuyện tình cảm của Quỳnh Anh cũng được mọi người quan tâm. Sau khi công khai tình cảm cùng Neyun (Bùi Mạnh Nguyên, sinh năm 1998, là nhà sáng tạo nội dung có hơn 1,4 triệu lượt theo dõi), cả hai thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc tình cảm trên mạng xã hội. Đáng chú ý, bạn trai cũng có mặt tại đêm chung kết để ủng hộ người đẹp 9X

    Ảnh: Elise


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