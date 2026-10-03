Màn ứng xử của tân Miss Universe Vietnam - Nguyễn Quỳnh Anh gây tranh cãi

Chung kết Miss Universe Vietnam 2026 khép lại với chiến thắng thuộc về Nguyễn Quỳnh Anh (sinh năm 1999, đến từ Hà Nội). Trước khi đến với sân chơi này, người đẹp 27 tuổi hoạt động với vai trò người mẫu. Cô từng giành nhiều thành tích nổi bật như á quân The Face Vietnam 2018, quán quân Supermodel Me 2021 và á hậu 1 Miss Universe Vietnam 2024.

Vì sao tân Miss Universe Vietnam gây tranh luận?

Nguyễn Quỳnh Anh trong khoảnh khắc trở thành Miss Universe Vietnam 2026 Ảnh: BTC

Dù được đánh giá có nhiều kinh nghiệm “chinh chiến” nhưng thành tích của Nguyễn Quỳnh Anh cũng vấp phải những ý kiến trái chiều. Theo ghi nhận, sau đêm chung kết, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều bài viết tranh cãi về kết quả. Có không ít người dùng thắc mắc vì ở phần ứng xử, người đẹp đến từ Hà Nội thể hiện chưa tốt nhưng lại giành chiến thắng.

Cụ thể, khi tiến vào top 3 chung cuộc cùng Trịnh Mỹ Anh và Emma Maria Fernandez Lê, Nguyễn Quỳnh Anh nhận được câu hỏi chung là: “Nếu được trao vương miện Miss Universe Vietnam 2026, nhưng chỉ có một năm để tạo ra sự thay đổi có ý nghĩa cho phụ nữ Việt, bạn sẽ chọn vấn đề nào và bắt đầu từ đâu?”.

Người đẹp 27 tuổi khẳng định muốn dùng tiếng nói, hành động của mình để giúp đỡ những phụ nữ yếu thế hay những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, từ đó tạo điều kiện cho họ thể hiện bản thân và sống tự tin hơn.

Nhan sắc của tân hoa hậu trong bộ ảnh sau đăng quang Ảnh: BTC

“Tôi muốn có workshop của riêng mình để dạy catwalk, lắng nghe chia sẻ, những mong muốn của họ trong cuộc sống. Lớp học đó, không phải để họ trở thành người mẫu, mà giúp họ tự tin, dám sống thật với bản thân mình", Nguyễn Quỳnh Anh chia sẻ trong phần thi ứng xử.

Việc Nguyễn Quỳnh Anh bày tỏ mong muốn mở lớp dạy catwalk xuất phát từ những thế mạnh của cô khi hoạt động trong lĩnh vực giải trí. Tuy nhiên, với không ít khán giả, điều này lại không khả thi vì thiếu tính thực tế đối với những phụ nữ yếu thế hay trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Một người dùng viết: “Người mộng làm người mẫu thì họ đã đăng ký học từ lâu rồi. Còn những người yếu thế khó khăn, người ta bận bươn chải kiếm tiền”. Tài khoản khác chia sẻ: “Phụ nữ yếu thế và trẻ em khó khăn đâu cần học catwalk”.

Một cư dân mạng thẳng thắn nêu quan điểm: “Họ đang cần sinh kế, cần bảo vệ trước bạo lực thì bạn mang catwalk ra dạy cho tự tin? Tự tin bước đi trên đôi giày cao gót không giúp họ trả được tiền trọ hay thoát được nghịch cảnh đâu”. “Nói thật tôi cười từ hôm qua tới giờ. Từ nay chúng ta sẽ catwalk vượt qua khó khăn”, một dân mạng viết.

Nguyễn Quỳnh Anh chụp ảnh cùng các á hậu Ảnh: BTC

Tuy nhiên cũng có những ý kiến lên tiếng bênh vực Nguyễn Quỳnh Anh trước phần trả lời ứng xử này. Một tài khoản viết: “Catwalk ở đây nên được hiểu như một công cụ để xây dựng sự tự tin, chứ đâu phải mở lớp để phụ nữ khó khăn đi học catwalk rồi thành hoa hậu như một số người đang cố tình diễn giải”.

“Người ta muốn tác động ngắn hạn thì trong 3 người Quỳnh Anh là ổn nhất rồi. Người ta nói thứ người ta có thể làm được trong khả năng của mình, chứ đao to búa lớn gì ở đây”, người dùng khác nêu ý kiến.

Bên cạnh tranh cãi về phần thi ứng xử, cũng có không ít ý kiến cho rằng về ngoại hình, Nguyễn Quỳnh Anh sở hữu gương mặt đậm chất Á Đông, phù hợp với vai trò người mẫu hơn một cuộc thi nhan sắc. Về quan điểm này, người đẹp 9X từng chia sẻ rằng: “Tôi sẽ cho mọi người thấy, không gì là không thể. Bởi vì vẻ đẹp đích thực, sẽ đến từ sự nỗ lực và cố gắng chứ không đến từ một điều gì khác”.

Liên quan đến kết quả chung cuộc, ông Phạm Duy Khánh - đại diện ban tổ chức Miss Universe Vietnam 2026 chia sẻ với Thanh Niên rằng: “Kết quả này hoàn toàn do ban giám khảo quyết định nên chúng tôi tôn trọng”.