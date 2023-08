Hoa hậu Nhật hóa thân thành Hoàng hậu Nam Phương, giới thiệu văn hóa Việt tại London Fashion Week

Nhà thiết kế Hồ Trần Dạ Thảo vừa cho biết sẽ mang bộ sưu tập (BST) Di sản - Xuyên không gian trình diễn tại Tuần lễ thời trang Luân Đôn - London Fashion Week vào 18 giờ ngày 16.9 tới.

Phác thảo từ BST NTK cung cấp

Theo Hồ Trần Dạ Thảo - chủ nhân thương hiệu Tsafari, BST này được thực hiện kỳ công với 4 năm tìm hiểu di sản văn hóa Việt Nam. Trong đó, chiếm thời gian nhiều nhất là khâu tìm kiếm chất liệu cũng như tìm hiểu tư liệu, cùng các chuyên gia tại Huế phục chế mũ mão, phượng bào.

Chân dung Hoàng hậu Nam Phương, được phục chế bởi Nguyên Phong

"Ý tưởng thể hiện sự xuyên không từ quá khứ đến hiện tại và tương lai của các họa tiết gấm bào thế kỷ 16 đến 19, được vẽ, in lên các chất liệu từ thiên nhiên như vải sợi sen, sợi tơ tằm, chiffon, đũi…", nhà thiết kế cho biết. Qua đó, như chị bày tỏ, "Việt Nam sẽ được biết nhiều hơn - không chỉ là đất nước gia công thuần túy mà còn là nơi thiết kế, sản xuất sáng tạo vượt trội, bền vững và thích nghi".

Theo nhà thiết kế Hồ Trần Dạ Thảo, những người mẫu diễn BST Di sản - Xuyên không gian sắp tới được lựa chọn theo tiêu chí tài năng - phong cách sống, không khắt khe về hình thể, với thông điệp mỗi cá nhân đều tỏa sáng và tự tin cùng tài năng, lối sống "xanh".

Nhà sản xuất phim Trương Ngọc Ánh và mẹ trong thiết kế Di sản - Xuyên không gian

Ngoài Hoa hậu Juri Watanabe, tham gia trình diễn còn có nhà khoa học Susan Finkbeiner, nhà soạn nhạc/nhạc sĩ/ca sĩ Madelyn Grace đến từ Mỹ và nhiều người mẫu chuyên nghiệp diễn cho các thương hiệu quốc tế tại Tuần lễ thời trang New York, Paris, Berlin… Đặc biệt, như nhà thiết kế Dạ Thảo thông tin, vì quá yêu quý BST cũng như ý nghĩa - tôn vinh di sản, văn hóa, lịch sử Việt Nam, Hoa hậu Nhật Juri Watanabe sẽ xuất hiện thêm lần nữa, ở vị trí vedette, cùng với Vũ Hương Giang - phu nhân Đại sứ Việt Nam tại Anh Nguyễn Hoàng Long.

"Trải qua thời gian đại dịch và hậu quả kéo dài đến nay khiến nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn, nhưng chúng tôi hợp sức, đồng lòng đưa các thương hiệu sáng tạo "made in Vietnam" ra quốc tế", nhà thiết kế Dạ Thảo thổ lộ. Và đó là lý do trong chuyến biểu diễn sắp tới, cùng việc giới thiệu bộ sưu tập Di sản - xuyên không gian tại London Fashion Week vào ngày 16.9 ở trung tâm Luân Đôn: Leonardo Royal Hotel ST Paul's, chị cho biết tại sảnh khách sạn sẽ có quầy trưng bày và giới thiệu các thương hiệu "made in Vietnam" trong ngành thời trang cũng như quy trình sáng tạo của thương hiệu đó: Tsafari, Long Beach Pearl, Faslink, Owen, Golden Label Việt Nam…