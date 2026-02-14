Hoa hậu Như Vân: Nhã Phương không ghen với tôi

Áp lực kinh tế của mẹ đơn thân

Sau hai lần đổ vỡ, Như Vân lựa chọn trở thành mẹ đơn thân và dành toàn bộ thời gian, tâm sức cho hai con gái Ảnh: NVCC

Là mẹ của hai con gái, Như Vân không ngại nói về áp lực kinh tế – điều mà nhiều người đẹp thường né tránh khi nhắc đến đời sống riêng. "Tôi có áp lực chứ. Nếu nói không là không đúng. Hai con còn nhỏ, mọi chi phí sinh hoạt, học hành, chăm sóc đều do tôi lo. Tôi buộc phải tập trung vào công việc", cô chia sẻ.

Khác với hình ảnh hào nhoáng trên sân khấu hay thảm đỏ, cuộc sống thường nhật của Hoa hậu Nguyễn Đình Như Vân là chuỗi ngày sắp xếp thời gian chặt chẽ giữa phim trường, công việc và gia đình. Cô từng có quãng thời gian dài chỉ làm nội trợ, toàn tâm toàn ý cho con cái, trước khi quyết định quay trở lại lao động nghệ thuật. "Khoảng thời gian ở nhà làm nội trợ, chăm sóc con tôi đã đi qua rồi. Tôi hiểu rất rõ cảm giác đó. Nhưng ở hoàn cảnh hiện tại, tôi không cho phép mình dừng lại. Tôi cần phải đi tiếp".

Hoa hậu Như Vân trong phim Nhà ba tôi một phòng do Trường Giang đạo diễn Ảnh: ĐPCC

Nhà ba tôi một phòng là dự án điện ảnh đánh dấu bước ngoặt lớn của Như Vân. Trước đó, người đẹp sinh năm 1991 từng tham gia một số vai nhỏ, song với bộ phim này mới thực sự là "điểm bắt đầu" trong suy nghĩ của cô về nghề diễn.

"Tôi vẫn xem mình là một diễn viên mới hoàn toàn. Và vì mới nên tôi lo lắng rất nhiều. Tôi sợ mọi người nghĩ tôi chỉ là một cái tên đẹp để lấp đầy khung hình. Tôi sợ bị xem là bình phong, là bông hoa di động", người đẹp trải lòng. Tuy nhiên, chính môi trường làm việc nghiêm túc của đoàn phim đã giúp cô dần buông bỏ những lo lắng đó. Trường Giang – trong vai trò đạo diễn kiêm diễn viên dành nhiều thời gian huấn luyện riêng cho Như Vân trước khi bấm máy.

"Anh Giang dành cho tôi rất nhiều thời gian để workshop, để tôi hiểu diễn xuất là gì, nhân vật cần gì và mình phải làm gì trên phim trường. Anh Giang chưa từng mắng tôi. Ngược lại, anh rất tinh tế, nhớ cả những trăn trở rất nhỏ của tôi. Dù đảm nhận nhiều vai trò cùng lúc, anh Giang vẫn dành sự quan tâm cho từng diễn viên. Có những điều tôi không nói trực tiếp với anh Giang, nhưng anh vẫn biết, vẫn hỏi han. Điều đó khiến tôi rất bất ngờ", cô kể.

Như Vân: Nhã Phương không ghen

Đến với phim Nhà ba tôi một phòng, người đẹp sinh năm 1991 cho biết nhận được nhiều sự giúp đỡ từ Trường Giang và Nhã Phương Ảnh: NVCC

Một trong những câu hỏi được quan tâm nhiều nhất khi Hoa hậu Toàn cầu 2025 đóng phim cùng Trường Giang là "liệu Nhã Phương có ghen?", người đẹp gốc Đà Lạt thẳng thắn: "Nhã Phương không ghen với tôi. Hoàn toàn không có chuyện đó". Theo Như Vân, mối quan hệ giữa Trường Giang và Nhã Phương trên phim trường là sự chuyên nghiệp tuyệt đối. Hai người thường trao đổi thẳng thắn để tìm ra phương án tốt nhất cho từng phân đoạn.

"Phương là một người rất chuyên nghiệp. Anh Giang cũng biết rất rõ mình đang làm gì và muốn gì cho bộ phim. Mọi thứ đều xoay quanh câu chuyện và nhân vật, không có chỗ cho cảm xúc cá nhân. Chúng tôi là những bà mẹ nên rất dễ đồng cảm. Chỉ cần Phương nói một điều gì đó, tôi đã thấy mình hiểu ngay", cô chia sẻ. Không chỉ lắng nghe, Nhã Phương tiết lộ biết đến Như Vân khi bà mẹ hai con tỏa sáng trong đêm chung kết Miss Global, đã mời Như Vân đến casting, còn góp ý cách diễn xuất, trang phục đến tâm lý nhân vật.

Không vội vàng với chuyện tình cảm

Nhan sắc tuổi 35 của Hoa hậu Nguyễn Đình Như Vân Ảnh: NVCC

Sau hai lần đổ vỡ, Hoa hậu Như Vân cho biết không cho phép mình bước vào các mối quan hệ mới bằng sự vội vàng hay cảm tính. Ở thời điểm hiện tại, với mỹ nhân 9X, bình yên là điều quan trọng nhất và bình yên ấy được xây dựng từ sự chủ động chọn lựa, không phải từ những rung động nhất thời. "Tôi đang rất bận. Thời gian của tôi gần như đã kín với công việc và các con. Ở giai đoạn này, tôi chưa nghĩ nhiều đến chuyện tình cảm", Như Vân chia sẻ.

Là mẹ đơn thân của hai con, Như Vân cho biết cô tự đặt ra cho mình những tiêu chí rất rõ ràng nếu một ngày nào đó mở lòng trở lại. "Tôi sẽ khá kỹ càng trong việc lựa chọn. Khi mình có hai đứa con, người đàn ông mà mình chọn đi tiếp không chỉ là người phù hợp với tôi, mà còn phải là người tôi thực sự tin tưởng nếu bước vào cuộc sống của các con mình", cô nói.

Với Như Vân, tình yêu không còn là câu chuyện của riêng hai người lớn, mà là một quyết định có ảnh hưởng lâu dài đến những đứa trẻ mà cô đang bảo vệ và nuôi dưỡng. Cô tin rằng, khi bản thân đủ vững vàng, đủ độc lập và đủ yêu thương chính mình, thì dù có hay không một người đồng hành, cuộc sống vẫn trọn vẹn theo cách riêng. "Tôi không sợ cô đơn. Tôi chỉ sợ lựa chọn sai", Như Vân bộc bạch.