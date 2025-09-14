Hoa hậu Phan Hoàng Thu: Nhan sắc cũng cần tiền...

Từ danh hiệu Hoa hậu Đông Nam Á 2014 trong cuộc thi Hoa hậu Du lịch Thế giới, Phan Hoàng Thu đã có sự nghiệp kinh doanh và đang theo đuổi lĩnh vực tài chính với vai trò biên tập viên, đồng thời cô vẫn tiếp tục trau dồi kiến thức ngoại ngữ và phát triển bản thân thông qua các trải nghiệm trong cuộc sống. Trong bộ ảnh mới mang phong cách phụ nữ công sở, Phan Hoàng Thu cũng có những chia sẻ về vai trò của phái đẹp trong thời đại số. Theo đó, vẻ đẹp của phụ nữ không chỉ nằm ở ngoại hình mà còn ở khả năng quản lý cuộc sống, kiểm soát tài chính cá nhân và khẳng định giá trị bằng tri thức.

Nhìn nhận về hình ảnh người phụ nữ Việt Nam trong bối cảnh mới, Phan Hoàng Thu cho rằng định kiến "phụ nữ đẹp thường vô dụng" đã trở nên lạc hậu. Ngày nay, phụ nữ không chỉ chăm chút cho vẻ ngoài mà còn chủ động học hỏi, nâng cao kiến thức và làm chủ tài chính.

Phan Hoàng Thu nhận định về phụ nữ thời đại mới

“Phụ nữ hiện đại vừa cần sự duyên dáng, vừa cần bản lĩnh để độc lập về kinh tế. Đằng sau dáng vẻ dịu dàng là một tinh thần thép, dám nghĩ, dám làm không thua kém bất kỳ ai. Đó mới là sức hấp dẫn thực sự của phụ nữ hiện đại", người đẹp 9X nêu quan điểm Ảnh: NVCC

Khi được hỏi vì sao phụ nữ cần quản lý tài chính cá nhân, thay vì dựa dẫm vào gia đình hoặc người khác, hoa hậu thẳng thắn: trong thời đại biến động, khái niệm “ổn định” trở nên xa xỉ. Ngay cả những công việc vốn được xem là an toàn như trong khu vực nhà nước cũng có thể thay đổi bởi sáp nhập hay tinh giản. Vì vậy, phụ nữ càng phải chuẩn bị cho mình một “đường lui” an toàn Ảnh: NVCC

“Dựa vào gia đình hay người bạn đời cũng được, nhưng hãy giữ cho mình sự độc lập nhất định. Nếu chẳng may chồng sa cơ, đôi vai người phụ nữ có thể sẽ phải gánh vác thay. Ít nhất, chúng ta không để bản thân trở thành gánh nặng”, cô chia sẻ. Theo Phan Hoàng Thu, ngay cả những phụ nữ sinh ra trong gia đình khá giả hay có chồng thành đạt cũng nên chủ động tài chính, để luôn tự tin và vững vàng trong mọi hoàn cảnh Ảnh: NVCC

Nói về kỹ năng tài chính cơ bản, Phan Hoàng Thu nhấn mạnh đến việc biết phân chia hợp lý và tuyệt đối không “đặt tất cả trứng vào một giỏ”. Bản thân cô duy trì bốn “giỏ tài chính”: chi tiêu thiết yếu, tái đầu tư, mua sắm - làm đẹp, và quỹ khẩn cấp không bao giờ động tới. Chính sự phân chia này giúp cô luôn chủ động kiểm soát chi tiêu, có khoản dự phòng khi gặp khó khăn, đồng thời vẫn nuôi dưỡng được đam mê cá nhân và tái đầu tư để sinh lợi Ảnh: NVCC

Trước ý kiến cho rằng phụ nữ đẹp không cần quan tâm đến tài chính, Phan Hoàng Thu nói: “Bạn nghĩ chúng tôi chỉ cần hít khí trời là có thể đẹp sao?”. Theo cô, giữ được nhan sắc cũng cần đầu tư không ít, từ mỹ phẩm, trang phục, đến việc rèn luyện thể chất. Đó là chưa kể đến các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, làm đẹp, hay thuê huấn luyện viên cá nhân Ảnh: NVCC

Hoa hậu cũng chia sẻ cách bản thân áp dụng công nghệ số trong đời sống hàng ngày. Cô cho biết mình hạn chế sử dụng tiền mặt, thay vào đó chi tiêu qua chuyển khoản hoặc thẻ, nhờ đó có sao kê rõ ràng mỗi tháng. Trong lĩnh vực đầu tư, Top 8 Siêu mẫu châu Á 2013 tại Trung Quốc tiết lộ lựa chọn chứng khoán vì kênh đầu tư này không chỉ phù hợp với thời đại số mà còn giúp người trẻ, đặc biệt là phụ nữ, rèn luyện tư duy phân tích Ảnh: NVCC

Với phụ nữ trẻ, cô nhắn nhủ: hãy kiên nhẫn, không ngừng học hỏi và khiêm nhường. Kiên nhẫn trong đầu tư và tài chính chính là nắm được 50% cơ hội thành công. Song song, đừng bao giờ ngừng việc học, cũng như không quên chăm sóc bản thân Ảnh: NVCC

Nhìn về tương lai, Phan Hoàng Thu mong muốn phụ nữ Việt Nam sẽ mạnh mẽ khẳng định giá trị của mình bằng tri thức, bản lĩnh và tài chính thông minh. Bản thân cô luôn nỗ lực học tập, làm việc, kiếm tiền và làm đẹp - để vừa hoàn thiện chính mình, vừa lan tỏa năng lượng tích cực tới cộng đồng Ảnh: NVCC



