Hoa hậu Phan Hoàng Thu: Nhan sắc cũng cần tiền...

Trước ý kiến cho rằng phụ nữ đẹp không cần quan tâm đến tài chính, Phan Hoàng Thu cho biết: 'Bạn nghĩ chúng tôi chỉ cần hít khí trời là có thể đẹp sao?'.
Từ danh hiệu Hoa hậu Đông Nam Á 2014 trong cuộc thi Hoa hậu Du lịch Thế giới, Phan Hoàng Thu đã có sự nghiệp kinh doanh và đang theo đuổi lĩnh vực tài chính với vai trò biên tập viên, đồng thời cô vẫn tiếp tục trau dồi kiến thức ngoại ngữ và phát triển bản thân thông qua các trải nghiệm trong cuộc sống. Trong bộ ảnh mới mang phong cách phụ nữ công sở, Phan Hoàng Thu cũng có những chia sẻ về vai trò của phái đẹp trong thời đại số. Theo đó, vẻ đẹp của phụ nữ không chỉ nằm ở ngoại hình mà còn ở khả năng quản lý cuộc sống, kiểm soát tài chính cá nhân và khẳng định giá trị bằng tri thức.
Nhìn nhận về hình ảnh người phụ nữ Việt Nam trong bối cảnh mới, Phan Hoàng Thu cho rằng định kiến "phụ nữ đẹp thường vô dụng" đã trở nên lạc hậu. Ngày nay, phụ nữ không chỉ chăm chút cho vẻ ngoài mà còn chủ động học hỏi, nâng cao kiến thức và làm chủ tài chính.
