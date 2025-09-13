Thêm một nàng hậu Việt chuẩn bị lên xe hoa

Hương Ly tình tứ bên chồng sắp cưới ẢNH: FBNV

Mới đây, người đẹp 9X đăng tải loạt ảnh diện áo dài, thân mật chạm trán, tay trong tay cùng chồng sắp cưới trên trang cá nhân. Sau khoảng thời gian kín tiếng đời tư, đây là lần đầu tiên cô công khai bạn đời trước công chúng. Trước đó, vào tháng 3, Hương Ly từng gây chú ý khi hé lộ khoảnh khắc được bạn trai cầu hôn trên núi Phú Sĩ (Nhật Bản). Khi ấy, cô được cầu hôn bằng nhẫn kim cương và gửi gắm lời nhắn: "Mong rằng núi Phú Sĩ sẽ làm chứng cho chúng mình nhé". Tuy nhiên, cô vẫn giữ kín danh tính của bạn trai, chỉ để lộ trang phục và vóc dáng.

Theo kế hoạch, Hương Ly và chồng sắp cưới sẽ hoàn tất thủ tục đăng ký kết hôn trong tháng 10 và tổ chức hôn lễ vào cuối năm nay. Lễ ăn hỏi dự kiến diễn ra vào tháng 11 tại quê nhà Gia Lai. Hôn lễ chính được tổ chức ở cả Hà Nội và Gia Lai, với sự góp mặt của gia đình cùng một số đồng nghiệp thân thiết. Trước khi công bố, cả hai đã cùng sang Úc chụp ảnh cưới và hoàn tất khóa học giáo lý hôn nhân theo nghi thức Công giáo.

Danh tính chồng sắp cưới của Á hậu Hương Ly

Hương Ly được chồng doanh nhân cầu hôn hồi tháng 3 tại Nhật Bản ẢNH: FBNV

Theo tiết lộ của người đẹp gốc Gia Lai, chồng sắp cưới là doanh nhân trong lĩnh vực sản xuất giấy, quê Hà Nội, từng có thời gian du học tại London (Anh) trước khi về nước kế nghiệp gia đình. Cả hai quen nhau đã lâu nhưng giữ kín mối quan hệ do bạn trai không hoạt động trong giới giải trí. "Chúng tôi phát triển từ tình bạn lên tình yêu. Tôi hạnh phúc khi có một người bạn đời, cũng là tri kỷ để sẻ chia mọi vui buồn. Hiện anh luôn ủng hộ mọi công việc của tôi", người đẹp chia sẻ.

Hương Ly tiết lộ sau khi kết hôn sẽ chuyển ra Hà Nội sinh sống để gần gũi chồng và gia đình chồng. Cô chưa vội có con mà muốn dành thời gian tận hưởng cuộc sống hôn nhân son trẻ, đồng thời tiếp tục hoạt động trong lĩnh vực người mẫu. Trước cô, nhiều hoa hậu và á hậu nổi tiếng như H'Hen Niê, Khánh Vân, Phương Nhi, Đỗ Mỹ Linh… cũng đã lần lượt "theo chồng về dinh", khiến công chúng chú ý đến loạt đám cưới của dàn người đẹp Việt.

Hương Ly tên thật là Nguyễn Thị Hương Ly, sinh năm 1995 tại Gia Lai, từng chiến thắng cuộc thi Vietnam's Next Top Model 2015. Nhiều năm qua, cô là gương mặt quen thuộc trên sàn diễn thời trang, được nhiều nhà mốt "chọn mặt gửi vàng" trên sàn runway. Ngoài ra, người đẹp không ngừng thử sức ở các cuộc thi nhan sắc, đạt thành tích cao nhất là Á hậu 1 Miss Universe Vietnam 2023.