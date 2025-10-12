Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giải trí Đời nghệ sĩ

Hoa hậu Phan Thị Mơ đón tin vui

Hải Duy
Hải Duy
12/10/2025 19:24 GMT+7

Sau 4 năm giữ vai trò Phó Chủ tịch Câu lạc bộ Doanh nhân Đồng Tháp tại TP.HCM, Hoa hậu Phan Thị Mơ chính thức tái đắc cử vị trí này nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Phan Thị Mơ tái đắc cử chức Phó Chủ tịch

Hoa hậu Phan Thị Mơ đón tin vui - Ảnh 1.

Hoa hậu Phan Thị Mơ tiếp tục giữ chức Phó Chủ tịch Câu lạc bộ Doanh nhân Đồng Tháp tại TP.HCM nhiệm kỳ 2025 - 2029

Ảnh: NVCC

Trong nhiệm kỳ 2021 – 2025, Phan Thị Mơ đã góp phần đưa hình ảnh Câu lạc bộ Doanh nhân Đồng Tháp đến gần hơn với công chúng, lan tỏa các hoạt động xã hội và tạo cầu nối giữa doanh nhân, nghệ sĩ và các tổ chức truyền thông. Cô được đánh giá là người có tinh thần trách nhiệm và khả năng kết nối, giúp các hoạt động của câu lạc bộ diễn ra hiệu quả hơn.

Việc câu lạc bộ có những lãnh đạo trẻ, năng động và có tầm nhìn như Hoa hậu Phan Thị Mơ được xem là yếu tố giúp tổ chức hoạt động hiệu quả, gần gũi với xu hướng mới. Với kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật, truyền thông và doanh nghiệp, cô được kỳ vọng sẽ tiếp tục đóng góp vào sự phát triển của cộng đồng doanh nhân Đồng Tháp tại TP.HCM - đúng với tinh thần “Đồng hành - Gắn kết - Vươn mình”.

Hoa hậu Phan Thị Mơ đón tin vui - Ảnh 2.

Nàng hậu cho biết rất vinh dự khi được tín nhiệm tiếp tục giữ vị trí Phó Chủ tịch Câu lạc bộ Doanh nhân Đồng Tháp tại TP.HCM

Ảnh: NVCC

Chia sẻ sau khi tái đắc cử, Hoa hậu Phan Thị Mơ cho biết: “Tôi rất vinh dự khi tiếp tục được các anh chị trong câu lạc bộ tin tưởng giao phó vai trò phó chủ tịch. Đây là động lực để tôi tiếp tục cống hiến, phát huy thế mạnh cá nhân nhằm hỗ trợ kết nối, xây dựng thương hiệu cho doanh nghiệp hội viên, đồng thời chung tay lan tỏa các hoạt động hướng về quê hương Đồng Tháp”.

Trong nhiệm kỳ 2024 - 2029, Phan Thị Mơ đặt ra nhiều mục tiêu phát triển thực tiễn, hướng đến việc tăng cường kết nối và truyền thông thương hiệu doanh nghiệp thông qua các chương trình xúc tiến, hội thảo, talkshow chuyên đề và hệ thống truyền thông đa nền tảng. Cô cùng Ban Chấp hành câu lạc bộ cũng dự kiến đẩy mạnh hoạt động thiện nguyện, đồng hành cùng nữ doanh nhân trẻ và hỗ trợ khởi nghiệp bằng kinh nghiệm thực tiễn cùng các mối quan hệ hợp tác.

Khám phá thêm chủ đề

Phan Thị Mơ Hoa hậu Phan Thị Mơ Tái đắc cử Câu lạc bộ Doanh nhân Đồng Tháp
