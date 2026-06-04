Hoa hậu Phương Oanh làm giám đốc đối ngoại

Hoa hậu Phan Phương Oanh được công bố sẽ đảm nhiệm vị trí giám đốc đối ngoại cho Hoa hậu Thế giới tại Việt Nam. Với vai trò này, người đẹp phụ trách kết nối, xây dựng và phát triển các mối quan hệ hợp tác chiến lược cho cuộc thi. Trước đó, cô tốt nghiệp loại giỏi chuyên ngành Kinh doanh quốc tế tại Đại học Kinh tế Quốc dân. Bên cạnh đó, nàng hậu được đánh giá cao nhờ khả năng ngoại ngữ và kỹ năng giao tiếp tốt, chứng chỉ IELTS 7.5 và tiếng Trung HSK 3.

Phan Phương Oanh nói về vai trò mới

Phan Phương Oanh trân trọng sự tin tưởng từ ban tổ chức, xem đây là động lực để cố gắng Ảnh: NVCC

Phan Phương Oanh bày tỏ niềm vui, sự vinh dự khi được đồng hành cùng Hoa hậu Thế giới 2026 trong vai trò giám đốc đối ngoại. “Đây là dấu mốc ý nghĩa và cũng là động lực để tôi tiếp tục nỗ lực, học hỏi và cống hiến hết mình”, người đẹp 10X bày tỏ.

Ở cương vị mới, Phan Phương Oanh sẽ là cầu nối giữa ban tổ chức với các đối tác, nhà tài trợ, cơ quan quản lý, các địa phương đăng cai… góp phần đảm bảo quá trình vận hành Hoa hậu Thế giới tổ chức tại Việt Nam. Sự đồng hành của những nhân sự trẻ như Phan Phương Oanh được kỳ vọng lan tỏa những giá trị tốt đẹp và khẳng định vị thế của Việt Nam trên bản đồ sắc đẹp quốc tế.

Trước đó, Hoa hậu Phan Phương Oanh cũng nằm trong dàn đại sứ của Hoa hậu Thế giới 2026 tại Việt Nam cùng với Đỗ Mỹ Linh, Trần Tiểu Vy, Lương Thùy Linh, Đỗ Thị Hà, Huỳnh Trần Ý Nhi… Họ sẽ tham gia các hoạt động quảng bá, giao lưu và truyền thông, lan tỏa những giá trị cốt lõi của cuộc thi và đặc biệt là quảng bá văn hóa, con người Việt Nam đến bạn bè quốc tế.

Ngoài Phan Phương Oanh, vai trò của Tuấn Ngọc cũng được nhiều người quan tâm Ảnh: NVCC

Phan Phương Oanh đăng quang Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2025, gây ấn tượng bởi nhan sắc rạng rỡ, chiều cao 1,73m. Sau cuộc thi, người đẹp tất bật với các hoạt động nghệ thuật, bên cạnh những dự án thiện nguyện. Gần đây, nàng hậu đến từ Hà Nội gây chú ý khi đăng ký hiến tạng, góp phần lan tỏa thông điệp nhân ái về sự sẻ chia và tiếp nối sự sống.

Ngoài Phan Phương Oanh, Nam vương Phạm Tuấn Ngọc đảm nhận vai trò giám đốc vận hành cuộc thi Hoa hậu Thế giới 2026 diễn ra tại Việt Nam. Trong cương vị này, anh sẽ phụ trách các mảng trọng yếu như lễ tân, truyền thông và đối ngoại, trực tiếp làm việc với phía Hoa hậu Thế giới trong công tác điều phối, đón tiếp thí sinh quốc tế, sắp xếp và triển khai các hoạt động xuyên suốt khuôn khổ cuộc thi…