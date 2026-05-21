Phương Oanh đăng ký hiến tạng

Phan Phương Oanh chia sẻ sau cuộc thi Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2025, ngoài các hoạt động nghệ thuật, cô muốn có nhiều hoạt động đóng góp cho cộng đồng ẢNH: NVCC

Chương trình Ngày hưởng ứng hiến tặng mô, tạng 20.5 - Cho đi là còn mãi diễn ra tại Trường đại học Y Hà Nội. Đồng hành cùng sự kiện này có Phan Phương Oanh - Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2025 và Lê Thu Trà - Á hậu 2 Miss Grand Vietnam 2025. Cả hai vinh dự khi được góp phần lan tỏa thông điệp nhân văn về hiến tặng mô, tạng đến cộng đồng, đặc biệt là giới trẻ.

Hành động ý nghĩa của Phan Phương Oanh

Hưởng ứng thông điệp về lòng nhân ái và sự sẻ chia sự sống, Hoa hậu Phan Phương Oanh và Á hậu Lê Thu Trà đã trực tiếp ký đơn đăng ký hiến tặng mô, tạng với mong muốn góp phần mang lại cơ hội sống cho những bệnh nhân đang chờ được ghép.

Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2025 cho biết cô xúc động khi được lắng nghe nhiều câu chuyện về những nghĩa cử cao đẹp của các cá nhân và gia đình người hiến tạng. “Tôi tin rằng đây không chỉ là hành động nhân văn mà còn là cách để sự sống được tiếp nối theo một ý nghĩa đẹp đẽ nhất”, Phan Phương Oanh bày tỏ.

Hoa hậu Phan Phương Oanh và Á hậu Lê Thu Trà tại Ngày hưởng ứng hiến tặng mô, tạng 20.5 ẢNH: NVCC

Phan Phương Oanh sinh năm 2003, tại Hà Nội, đăng quang cuộc thi Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2025. Người đẹp sở hữu nhan sắc rạng rỡ, chiều cao 1,73 m cùng thành tích học tập ấn tượng. Cô tốt nghiệp cử nhân ngành Kinh doanh quốc tế tại Trường đại học Kinh tế Quốc dân, từng ghi tên mình vào top 10 Hoa hậu Việt Nam 2022 khi chỉ mới 19 tuổi.

Trong khi đó, Á hậu Lê Thu Trà bày tỏ mong muốn có thể dùng sức ảnh hưởng của mình để lan tỏa nhận thức tích cực về việc hiến tặng mô, tạng đến cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ. “Tôi hy vọng sẽ có thêm nhiều người sẵn sàng đăng ký hiến tạng để mang lại hy vọng cho những bệnh nhân đang cần được cứu sống”, người đẹp sinh năm 2002 bộc bạch.

Ở độ tuổi đôi mươi, Phan Phương Oanh và Lê Thu Trà lựa chọn đăng ký hiến tặng mô, tạng như một hành động thiết thực để sẻ chia, góp phần truyền cảm hứng về lối sống đẹp và những giá trị tích cực đến với giới trẻ. Bên cạnh đó, bộ đôi người đẹp hy vọng có thể dùng sức ảnh hưởng của mình lan tỏa lối sống nhân ái, tinh thần trách nhiệm với cộng đồng.