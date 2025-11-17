Hoa hậu Sinh viên Việt Nam 2025: Chưa vội thẩm mỹ, lấn sân làng giải trí

Hoa hậu Sinh viên Việt Nam 2025 Hoàng Ngọc Như cao 1,72 m, đã hoàn thành chương trình sinh viên năm cuối Trường đại học Công nghiệp TP.HCM

ẢNH: NVCC

Hoàng Ngọc Như chia sẻ, cô từng là một cô gái rụt rè, nhút nhát và hành trình chinh phục vương miện Hoa hậu Sinh viên Việt Nam chính là quá trình học cách thoát ra khỏi hình ảnh cũ, trở nên tự tin và mạnh mẽ hơn. Bí quyết của tân hoa hậu sinh viên nằm ở tinh thần sẵn sàng tiếp thu góp ý. Cô gái trẻ bộc bạch: "Khi đọc những bình luận trái chiều, tôi tự hỏi tại sao người ta lại nhận thấy mình như vậy? Người ta góp ý để mình tốt hơn thì mình phải tiếp thu và quyết tâm tiến bộ".

Kỷ niệm đáng nhớ nhất, cũng là bước ngoặt thay đổi cuộc đời Hoàng Ngọc Như, chính là lời góp ý thẳng từ Mentor Bùi Quỳnh Hoa. Nữ sinh Trường đại học Công nghiệp TP.HCM nhớ lại buổi thuyết trình đầu tiên về chủ đề môi trường: "Ngày đó tôi vẫn còn là một cô gái rất rụt rè. Tôi vẫn nhớ buổi đầu tiên khi thuyết trình về chủ đề môi trường tôi run đến mức chân cứ lẩy bẩy, thậm chí không dám nói gì".

Sau buổi trình bày đó, Miss Universe Vietnam 2023 Bùi Quỳnh Hoa đã nghiêm khắc hỏi: "Như ơi, em có thấy hoa hậu nào mà chân run như em chưa?" và dặn thêm: "Bây giờ em sợ đúng không? Hay em muốn bị loại? Chọn đi, chỉ có một trong hai thôi. Nếu em làm không tốt, em sẽ phải vào vòng loại. Lần sau mà chị còn thấy em như vậy nữa là chị loại em luôn đó nha". Câu nói đó khiến Ngọc Như nhớ mãi, như một lời nhắc nhở mạnh mẽ, giúp cô vượt qua sự rụt rè để tiến bộ trong trình diễn.

Về việc cân bằng giữa học tập và sứ mệnh hoa hậu, Hoàng Ngọc Như cho biết cô đã hoàn thành chương trình sinh viên năm cuối, nên hiện tại toàn bộ quỹ thời gian có thể dành cho việc hoàn thành tốt trọng trách trên cương vị Hoa hậu Sinh viên Việt Nam 2025. Người đẹp bày tỏ đang ấp ủ một dự định học tập từ lâu, đó là học lên thạc sĩ. Bên cạnh việc học, cô dự định phối hợp cùng công ty tổ chức những chương trình nhóm hỗ trợ sinh viên, giúp các bạn phát triển kỹ năng và nâng cao hiệu quả học tập.

Hoàng Ngọc Như chưa vội tính đến chuyện lấn sân giới giải trí ẢNH: NVCC

Với nhiều người đẹp, danh hiệu hoa hậu là cơ hội để mỗi người nhanh chóng tham gia thế giới showbiz. Nhưng với Hoàng Ngọc Như, cô chưa vội tính đến chuyện lấn sân giới giải trí. "Việc của Hoàng Ngọc Như bây giờ là phải học tập nhiều hơn để trau dồi bản thân. Có câu, hoa hậu phải gắn với các hoạt động thiện nguyện và đó cũng là mục tiêu của tôi lúc này. Tôi mong rằng, hành trình sắp tới của mình ý nghĩa và rực rỡ hơn với các hoạt động thiện nguyện, có thể đồng hành với các bạn sinh viên có hoàn cảnh khó khăn", nữ sinh viên quê Quảng Ngãi tiết lộ.

Về giấc mơ tham gia đấu trường nhan sắc quốc tế, Hoa hậu Sinh viên Việt Nam 2025 nói rằng hiện cô mới 22 tuổi và còn nhiều thời gian để chuẩn bị cho hành trình này. Vấn đề hoàn thiện vẻ ngoài sau đăng quang cũng được khán giả yêu nhan sắc quan tâm nhưng với Hoàng Ngọc Như, cô thấy hài lòng với sắc vóc của mình hiện tại: "Tôi không thể nói trước con đường tương lai nên không thể khẳng định tôi có tham gia thẩm mỹ hay không. Nhưng nếu mai này, công việc nào đó cần tôi phải chỉnh sửa chính mình, tôi cũng không phản bác điều đó".

Hoàng Ngọc Như tiết lộ cô sinh ra trong gia đình còn nhiều khó khăn, song gia đình chính là hậu phương vững chắc nhất. Mỗi khi gặp vấn đề gì trong cuộc sống, ba mẹ là người đầu tiên cô chia sẻ. Đặc biệt, những tin nhắn hỏi thăm giản dị từ mẹ mỗi tối khi cô ghi hình tại nhà chung như: "Con ăn cơm chưa? Hôm nay quay có mệt không? Chân con có đau không?" chính là nguồn sức mạnh và năng lượng yêu thương đồng hành suốt hành trình của cô.