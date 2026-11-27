Sáng 27.11, Trường đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng tổ chức lễ trao bằng tốt nghiệp năm 2026 cho 418 tân cử nhân. Trong đợt tốt nghiệp này, có Hoa hậu Việt Nam 2022, Miss International 2024 Huỳnh Thị Thanh Thủy.

Hoa hậu Thanh Thủy đại diện các tân cử nhân tặng hoa, gửi lời tri ân thầy cô trong ngày tốt nghiệp ẢNH: HUY ĐẠT

Tại buổi lễ, Huỳnh Thị Thanh Thủy, sinh viên ngành ngôn ngữ Anh chất lượng cao, khoa tiếng Anh chuyên ngành, Trường đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng, vinh dự đại diện các tân cử nhân phát biểu.

Chia sẻ tại buổi lễ, Thanh Thủy cho biết những năm tháng học tập tại trường là một phần đặc biệt của tuổi trẻ, không chỉ giúp cô tiếp nhận tri thức, rèn luyện ngoại ngữ, mở rộng hiểu biết về văn hóa và con người mà còn chứng kiến những bước ngoặt lớn trong cuộc đời.

Từ một sinh viên với nhiều ước mơ, Thanh Thủy có cơ hội bước lên sân khấu Hoa hậu Việt Nam, sau đó đại diện Việt Nam tham dự cuộc thi Miss International.

Hoa hậu Thanh Thủy đại diện các tân cử nhân phát biểu tại buổi lễ ẢNH: HUY ĐẠT

Theo Thanh Thủy, những trải nghiệm ấy vừa đẹp đẽ, vừa nhiều thử thách, đồng thời giúp bản thân nhận ra rằng mọi hành trình lớn đều bắt đầu từ những nền tảng âm thầm, bền bỉ.

Hoa hậu Thanh Thủy bày tỏ lòng biết ơn gia đình, thầy cô và môi trường học tập nhân văn, năng động của nhà trường đã góp phần vun đắp nền tảng tri thức, sự tự tin, tinh thần hội nhập và trách nhiệm với cộng đồng.

Đại diện các tân cử nhân, Thanh Thủy gửi lời tri ân đến Đảng ủy, Ban giám hiệu, thầy cô giáo, cán bộ, viên chức, người lao động nhà trường cùng các bậc phụ huynh. Hoa hậu Thanh Thủy cũng nhắn nhủ các bạn trẻ hãy vững vàng, bản lĩnh, dám ước mơ, dám dấn thân và tiếp tục học tập, lao động, cống hiến sau khi rời giảng đường.

PGS-TS Nguyễn Văn Long, Hiệu trưởng Trường đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng, tuyên dương các tân cử nhân có thành tích xuất sắc

ẢNH: HUY ĐẠT

Phát biểu tại buổi lễ, PGS-TS Nguyễn Văn Long, Hiệu trưởng, đại diện lãnh đạo Trường đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng, chúc mừng 418 tân cử nhân đã hoàn thành chương trình đào tạo và được công nhận tốt nghiệp trong 2 đợt tháng 8 và tháng 11.2026.

Theo PGS-TS Nguyễn Văn Long, đằng sau con số 418 là những hành trình trưởng thành khác nhau, với nhiều nỗ lực của sinh viên, sự đồng hành của gia đình, thầy cô và tập thể cán bộ nhà trường.

Hiệu trưởng nhà trường nhấn mạnh tấm bằng tốt nghiệp không chỉ ghi nhận nỗ lực của người học mà còn mang dấu ấn của những người đã âm thầm đồng hành trong suốt quá trình đào tạo.

Thông tin thêm về kết quả năm học 2025 - 2026, lãnh đạo nhà trường cho biết hơn 22,6 tỉ đồng đã được dành để hỗ trợ sinh viên thông qua học bổng, miễn giảm học phí, chi phí sinh hoạt và các chính sách an sinh.

PGS-TS Nguyễn Văn Long gửi lời chúc mừng đến 418 tân cử nhân tốt nghiệp năm 2026 ẢNH: HUY ĐẠT

Trong đó, học bổng khuyến khích học tập hơn 6 tỉ đồng, trao cho 593 sinh viên; Nhà nước hỗ trợ 13,8 tỉ đồng cho sinh viên sư phạm theo Nghị định 116 và 1,9 tỉ đồng trợ cấp cho sinh viên thuộc diện chính sách.

Hoạt động hợp tác quốc tế tiếp tục được mở rộng với 197 sinh viên tham gia các chương trình giao lưu, học tập, thực tập và trao đổi ở nước ngoài; 89 học viên, sinh viên quốc tế đến trường học tập, nghiên cứu.

Trong năm 2026, nhà trường ký 40 thỏa thuận hợp tác với các đối tác và tổ chức 30 chương trình, sự kiện, hội thảo quốc tế.

Đáng chú ý, sinh viên toàn trường đăng ký 369 đề tài nghiên cứu khoa học, trong đó 31 đề tài có sản phẩm công bố trên các tạp chí, kỷ yếu uy tín. Bước sang năm học 2026 - 2027, số đề tài đăng ký tăng lên 477.

Khép lại hành trình sinh viên, Hoa hậu Thanh Thủy chính thức trở thành tân cử nhân ngành ngôn ngữ Anh chất lượng cao ẢNH: HUY ĐẠT

Nhắn nhủ các tân cử nhân trước khi bước vào chặng đường mới, PGS-TS Nguyễn Văn Long gửi gắm 4 bài học giản dị từ những câu nói quen thuộc khi học ngoại ngữ: xin chào, cảm ơn, xin lỗi và dám nói "tôi chưa hiểu".

Theo PGS-TS Nguyễn Văn Long, đó không đơn thuần là những câu giao tiếp mà còn thể hiện sự cởi mở, lòng biết ơn, tinh thần trách nhiệm và thái độ cầu thị. Đặc biệt, trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo phát triển nhanh chóng, người trẻ cần biết đặt câu hỏi, kiểm chứng thông tin, thừa nhận những điều chưa biết và không ngừng học hỏi.

Lãnh đạo nhà trường cũng bày tỏ mong muốn các tân cử nhân sẽ trở lại trường trong những vai trò mới, từ người lao động, nhà tuyển dụng đến những đồng nghiệp trong các hội thảo khoa học và học viên ở những bậc học cao hơn.

