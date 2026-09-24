Hoa hậu Thiên Ân: Người trẻ làm phim cần thêm cơ hội

Cuộc thi phim ngắn Vietnamese 2026 do Báo Thanh Niên phối hợp Hiệp hội Xúc tiến phát triển điện ảnh Việt Nam tổ chức, đồng hành cùng Sở Du lịch TP.HCM và được Sở VH-TT TP.HCM hỗ trợ. Sau thời gian phát động, chương trình nhận được 171 tác phẩm, trong đó 20 phim được lựa chọn vào vòng chung kết. Không chỉ tìm kiếm những tác phẩm nổi bật, Vietnamese 2026 hướng đến việc tạo thêm một không gian để các nhà làm phim trẻ thử sức, kết nối và học hỏi, qua đó có thêm động lực theo đuổi con đường điện ảnh.

Thiên Ân tham dự lễ trao giải cuộc thi phim ngắn Vietnamese 2026 tại TP.HCM Ảnh: Nhật Thịnh

Thiên Ân hào hứng trước những gương mặt mới

Xuất hiện tại lễ trao giải, hoa hậu Thiên Ân cùng ông Lê Thành Nam, Phó tổng giám đốc MBS trao giải cho hạng mục Phim rất ngắn viral nhất. Đây là lần đầu cô tham dự một chương trình trao giải dành cho phim ngắn.

Chia sẻ cảm xúc tại sự kiện, người đẹp cho biết cô tự hào khi điện ảnh Việt ngày càng có thêm nhiều gương mặt trẻ đảm nhận các vị trí đạo diễn, biên kịch và diễn viên.

“Qua những buổi trao giải phim ngắn như thế này, tôi thấy được sự bản lĩnh và mạnh mẽ của các bạn trẻ khi dần bước ra khỏi vùng an toàn để đến với một hành trình điện ảnh rộng lớn hơn”, Thiên Ân chia sẻ.

Theo nữ diễn viên, việc tác phẩm của các nhà làm phim trẻ được giới thiệu đến công chúng cũng giúp họ có thêm cơ hội được biết đến và kết nối với những người cùng nghề.

“Tôi cũng rất hào hứng và hy vọng trong tương lai mình có thể có cơ hội hợp tác với những bạn trẻ như thế này”, cô bày tỏ.

Thiên Ân mong có thêm cơ hội hợp tác với những gương mặt mới của điện ảnh Việt Ảnh: Nhật Thịnh

Thiên Ân nói về khó khăn của người trẻ làm phim

Qua những tác phẩm được giới thiệu tại lễ trao giải, Thiên Ân nhận thấy kinh phí và nguồn lực là một trong những trở ngại lớn đối với các nhà làm phim mới. Theo cô, khi chưa có nhiều điều kiện, các ê kíp trẻ khó tiếp cận những diễn viên lớn hoặc huy động nguồn lực để đầu tư cho một bộ phim.

“Nhưng bên cạnh đó cũng có một số thuận lợi, đó là các bạn có thể làm hết sức mình, cống hiến hết mình với những gì mình nghĩ và những ý tưởng của mình, không bị giới hạn quá nhiều”, Thiên Ân nhận xét.

Với Thiên Ân, giá trị của Vietnamese 2026 không chỉ nằm ở việc trao giải hay tìm ra những tác phẩm nổi bật. “Với tôi, cuộc thi Vietnamese 2026 không chỉ mang đến một sân chơi mà còn giúp các bạn rèn luyện bản lĩnh, tự tin hơn khi theo đuổi điện ảnh. Tôi mong cuộc thi sẽ trở thành một bệ đỡ, một bàn đạp để các bạn trẻ từng bước trưởng thành và tiến xa hơn, trở thành những đạo diễn giỏi trong tương lai”, cô chia sẻ.

Theo Thiên Ân, mỗi người bước vào điện ảnh đều bắt đầu từ những bước đầu tiên. Vì vậy, Vietnamese 2026 có thể tiếp thêm niềm tin để các bạn trẻ mạnh dạn thử sức.

“Bất kỳ ai cũng bắt đầu từ đâu đó và bất kỳ ai cũng bắt đầu từ con số 0. Tôi nghĩ đây cũng là một cuộc thi giúp các bạn, từ biên kịch, đạo diễn đến diễn viên, có thêm cơ hội cọ xát, học hỏi và tiến gần hơn với con đường mình lựa chọn”, Thiên Ân bộc bạch.

Từ trải nghiệm của một người đẹp bước sang lĩnh vực diễn xuất, cô cũng gửi lời động viên đến những bạn trẻ đang ấp ủ giấc mơ trở thành diễn viên: “Hãy mạnh mẽ để mình có thể làm những gì mình muốn, làm những điều mình đam mê và đừng sợ bất kỳ điều gì cả”.

Với 20 phim vào vòng chung kết, Vietnamese 2026 cho thấy sự đa dạng trong cách tiếp cận điện ảnh của những gương mặt mới. Không chỉ là nơi các tác phẩm tranh tài, cuộc thi còn tạo không gian để người trẻ giới thiệu sản phẩm, gặp gỡ những người cùng nghề và có thêm động lực tiếp tục theo đuổi điện ảnh.