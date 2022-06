Hoa hậu Thùy Tiên nói về clip 'xé giấy nợ': Bị chửi rủa, lao đao 3 năm

Không chỉ tích cực hoạt động nghệ thuật, Thùy Tiên còn lấn sân làm diễn giả và tham gia nhiều hoạt động truyền cảm hứng cho giới trẻ. Miss Grand International 2021 bày tỏ thích thú khi chia sẻ nhiều trải nghiệm cá nhân và hành trình tỏa sáng trên đấu trường sắc đẹp. Bên cạnh đó, cô cũng hé lộ nhiều bí quyết xây dựng sự tự tin và cách ứng xử trong cuộc sống.

Dù xinh đẹp và tài năng nhưng Thùy Tiên thừa nhận bản thân cũng có điểm yếu và mắc nhiều sai lầm trong quá khứ. Trải qua bao thăng trầm, bài học khiến cô tâm đắc nhất chính là kiềm chế cảm xúc. Trong phần giao lưu, nàng hậu cho biết chính vì sự nóng tính đã khiến mình lao đao trong 3 năm bởi video “xé giấy nợ” được lan truyền trên mạng trước và sau khi đăng quang.

Người đẹp nói: “Tôi là một người nóng tính. Từ khi vụ việc đó xảy ra tôi mới thấy được hậu quả và dần thay đổi bản thân... Nóng tính trước công chúng là điều không nên. Tôi từng trải qua rồi và phải chịu hậu quả của việc không kiềm chế được cảm xúc trong vòng ba năm. Thời điểm diễn ra sự việc rất tệ. Tôi là một người khá nội tâm. Từ sự việc đó, tôi mới thấy sự nóng tính không đúng chỗ sẽ ảnh hưởng đến mình như thế nào”.





Bên cạnh đó, Thùy Tiên cũng hé lộ giai đoạn bị “khủng bố” tinh thần vì dân mạng “ném đá”. “Lúc đó tôi không nghĩ mình sẽ là người được biết đến nhiều. Bài đăng của tôi trước giờ chưa đến 1.000 like, nhưng riêng bài đăng đó 2.000 like mà toàn chửi không, chửi khủng khiếp. Cuộc đời tôi chưa bao giờ bị chửi nhiều như vậy. Lúc đó, tôi mới biết do không kiềm chế được cảm xúc mà mình được nhiều người biết đến theo mặt không hề tốt. Chúng ta là con người, không ai hoàn hảo hết, tôi cũng vậy...”, chân dài chia sẻ.

Ngoài ra, cô cũng nhắn nhủ công chúng nên có cái nhìn cởi mở hơn khi tiếp nhận thông tin trên mạng. Thùy Tiên bộc bạch: “Người nổi tiếng nên kiềm chế cảm xúc của mình, thậm chí là kiềm chế cơ mặt. Khi máy quay lia qua, dù chỉ một hai giây thôi nhưng mặt buồn là bị chửi liền. Tôi mong mọi người có cái nhìn thông cảm và đa chiều hơn. Vì đôi khi clip một phút hay một hai giây không thể nói hết được một con người. Sự chỉ trích, chì chiết trên mạng ảnh hưởng rất nhiều đến tinh thần một người. Trước khi chỉ trích một ai, chúng ta phải hiểu rõ sự thật đó trước đã”.