Hoa hậu tốt nghiệp loại giỏi trường thành viên ĐH Quốc gia TP.HCM

Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc tham dự lễ tốt nghiệp Trường ĐH Quốc tế (ĐH Quốc gia TP.HCM) sáng 29.11 ảnh: N.B

Trong 2 ngày 28 và 29.11, Trường ĐH Quốc tế (ĐH Quốc gia TP.HCM) tổ chức lễ tốt nghiệp năm 2025 cho 1.708 sinh viên, 99 học viên, 14 nghiên cứu sinh. Đáng chú ý, trong số hơn 1.700 sinh viên tốt nghiệp bậc ĐH có Hoa hậu Liên lục địa (Miss Intercontinental) 2022 Lê Nguyễn Bảo Ngọc.

Hoa hậu Bảo Ngọc được công nhận tốt nghiệp loại giỏi ngành quản trị kinh doanh chương trình đào tạo liên kết giữa Trường ĐH Quốc tế (ĐH Quốc gia TP.HCM) và Trường ĐH West of England (Anh quốc). Ngay sau lễ tốt nghiệp, Bảo Ngọc là một trong số những sinh viên được cân nhắc trao học bổng đào tạo thạc sĩ của ĐH West of England tại sự kiện lễ kỷ niệm 20 năm hợp tác đào tạo (2005-2025) giữa Trường ĐH Quốc tế và ĐH West of England (Bristol – Anh quốc).

Bảo Ngọc là một trong số những sinh viên được cân nhắc trao học bổng đào tạo thạc sĩ của ĐH West of England (Bristol – Anh quốc) ảnh: N.B

Sinh năm 2001, Bảo Ngọc từng đoạt Á hậu 1 Miss World Vietnam 2022 và đăng quang Miss Intercontinental 2022 tại Ai Cập khi đang là sinh viên năm ba ngành quản trị kinh doanh, chương trình liên kết quốc tế Trường ĐH Quốc tế. Cô sở hữu chứng chỉ IELTS 8.0, từng nhận học bổng SEED của Chính phủ Canada, học bổng Nhà lãnh đạo liên doanh của Singapore và học bổng từ ĐH New South Wales (Úc). Trong suốt quá trình học, Bảo Ngọc tích cực tham gia các hoạt động học thuật, hội thảo, chương trình truyền cảm hứng dành cho học sinh sinh viên.

Bảo Ngọc cũng được lựa chọn làm đại diện Việt Nam tại cuộc thi Miss World lần thứ 73, dự kiến tổ chức vào đầu năm 2026. Sở hữu chiều cao 1,86 m cùng số đo ba vòng 87-63-98 cm, Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc được đánh giá cao về sắc vóc, khả năng trình diễn và có kinh nghiệm dày dạn trên các đấu trường nhan sắc. Cô còn là thành viên tích cực của chương trình Gen Zero, hướng đến phát triển bền vững và bảo vệ môi trường.

Hoa hậu Bảo Ngọc rạng rỡ bên mẹ trong ngày nhận bằng tốt nghiệp ảnh: N.B

Năm 2025, Trường ĐH Quốc tế có 468 sinh viên tốt nghiệp loại xuất sắc và giỏi. Đáng chú ý là Hồ Vũ Hoàng Khoa, tốt nghiệp xuất sắc ngành công nghệ sinh học, thủ khoa toàn trường với thành tích ấn tượng điểm trung bình tích lũy đạt 93,4/100. Bên cạnh đó, Đặng Thị Minh Anh cũng ghi dấu ấn với thành tích tốt nghiệp huy chương vàng, với điểm số cao nhất nhóm ngành kinh doanh – quản lý, đạt 91/100 điểm. Ngoài ra, trường trao huy chương bạc cho 28 tân cử nhân, tân kỹ sư với số điểm tốt nghiệp đạt loại giỏi và loại xuất sắc.

Trong 14 nghiên cứu sinh và học viên cao học tốt nghiệp năm 2025, nhiều cá nhân có thành tích nghiên cứu nổi bật. Tân thạc sĩ Lê Trần Mỹ An (ngành kỹ thuật y sinh) được trao huy chương vàng với 98,1/100 điểm, là tác giả chính của một bài báo Q1, đồng tác giả hai bài báo Q1 khác, cùng nhiều bài toàn văn thuộc hệ SCOPUS.

Thạc sĩ Nguyễn Liên Bội Linh (ngành công nghệ sinh học) tốt nghiệp với 97,1/100 điểm; đồng tác giả 4 bài báo thuộc hệ thống SCImago (Q1 và Q4), tác giả chính một bài báo trong kỷ yếu hội nghị khoa học trong nước và bài báo thuộc danh mục tính điểm của hội đồng giáo sư ngành. Ở nhóm ngành kinh doanh-quản lý, thạc sĩ Nguyễn Lan Chi (ngành quản lý công) và thạc sĩ Lý Minh Châu (ngành quản trị kinh doanh) đều đạt huy chương vàng với điểm số lần lượt 83,8/100 và 87,7/100.

Trường ĐH Quốc tế (ĐH Quốc gia TP.HCM) hiện có hơn 10.000 sinh viên và hơn 800 học viên cao học, nghiên cứu sinh. Trường hiện có 23 chương trình đào tạo bậc ĐH, 11 chương trình bậc thạc sĩ và 5 chương trình bậc tiến sĩ. Đây cũng là năm đầu tiên trường có tiến sĩ tốt nghiệp ngành quản lý công và tiến sĩ ngành kỹ thuật y sinh.