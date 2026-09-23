Hoa hậu Việt bật khóc trước cậu bé người Raglai vừa học vừa chăm mẹ ung thư

Tập 205 Mái ấm gia đình Việt lên sóng với sự dẫn dắt của MC Thanh Thảo, cùng 2 khách mời là Hoa hậu Lê Hoàng Phương và ca sĩ Thành Đạt. Trong chương trình, dàn nghệ sĩ cùng hợp sức vượt qua các thử thách, mang tiền thưởng về hỗ trợ các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn.

Hoàn cảnh của 2 anh em Cao Anh Kiệt - Cao Anh Thư (dân tộc Raglai) khiến nhiều người xót xa. Cả hai hiện sống cùng mẹ tại Khánh Hòa, sau khi cha mất vì bạo bệnh.

Khi Anh Thư học lớp 3, mẹ cô bé là chị Cao Thị Điệp (sinh năm 1980) phát hiện mắc ung thư vú. Do hoàn cảnh khó khăn, chị phải dừng điều trị tại bệnh viện, chỉ duy trì thuốc nam và cố gắng ăn uống để kéo dài thời gian bên các con. Hiện bệnh đã di căn, khiến chị thường xuyên đau đớn, vùng da bị hoại tử và cánh tay phải sưng lớn.

Lê Hoàng Phương xót xa trước cảnh 2 anh em mất cha, nay lại mang nỗi lo khi mẹ mắc ung thư Ảnh: NSX

Anh trai của Anh Thư là Cao Anh Kiệt hiện học lớp 11 tại Trường trung cấp nghề dân tộc nội trú Khánh Vĩnh. Thương mẹ, cậu bé vừa học vừa làm phục vụ, rửa chén thuê để trang trải cuộc sống. Với thu nhập khoảng 3 triệu đồng/tháng, Anh Kiệt dành phần lớn để lo sinh hoạt gia đình. Về nhà, em còn nấu ăn, làm việc nhà, chăm sóc và hỗ trợ mẹ trong sinh hoạt hằng ngày.

Trong khi đó, Anh Thư học nội trú, cuối tuần mới về nhà chăm mẹ. Những đêm nghe mẹ đau đớn, cô bé thường lặng lẽ khóc. Để phụ giúp gia đình, Thư nhận chăm một bé 3 tuổi vào cuối tuần, mỗi tháng được 500.000 đồng. Em không dám đòi mẹ mua món ăn yêu thích hay một đôi dép mới, chỉ mong đấng sinh thành bớt đau và gia đình có một mái nhà ấm áp.

Lê Hoàng Phương cùng dàn nghệ sĩ trải lòng

MC Thanh Thảo bật khóc khi nghe chị Điệp dặn dò các con. Dù bệnh nặng, người mẹ vẫn đau đáu nhắc hai anh em phải yêu thương, chăm sóc lẫn nhau và cố gắng học hành. Thanh Thảo xót xa khi Anh Kiệt và Anh Thư đã mất cha, nay lại phải sống trong nỗi lo có thể mất mẹ.

Lê Hoàng Phương xúc động khi trở về quê nhà hỗ trợ các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn Ảnh: NSX

Thanh Thảo chia sẻ, con gái cô năm nay lên lớp 11, ở độ tuổi như Kiệt vẫn được cha mẹ chăm sóc, vui chơi và sống vô tư. Trong khi đó, Kiệt mới 17 tuổi đã phải gánh vác gia đình. Không chỉ Kiệt mà Anh Thư cũng sớm hiểu chuyện. Mới 12 tuổi, cô bé đã nhận trông trẻ cho họ hàng để kiếm thêm thu nhập, mong san sẻ phần nào gánh nặng với gia đình.

Thành Đạt cảm phục khi Kiệt ở tuổi 17 đã trở thành chỗ dựa cho mẹ và em gái. Nam ca sĩ đau lòng khi ngay cả mong muốn giản dị như có một bộ quần áo mới cũng trở thành điều xa xỉ với cậu bé. Anh quyết định tặng 2 anh em những bộ quần áo mới, mong các em có một năm học vui vẻ, trọn vẹn hơn.

Lê Hoàng Phương bật khóc nức nở khi những đứa trẻ còn nhỏ đã phải gánh quá nhiều trách nhiệm. Điều khiến cô càng xúc động là dù cuộc sống khó khăn, hai anh em vẫn rất hiểu chuyện, không than vãn vì sợ mẹ thêm lo lắng.

Biết chị Điệp luôn trăn trở về việc học của các con, Lê Hoàng Phương hứa đồng hành, hỗ trợ học phí cho Anh Kiệt và Anh Thư đến hết lớp 12. Nàng hậu đồng thời tặng gia đình 20 triệu đồng để trang trải cuộc sống. Cô mong khoản hỗ trợ có thể san sẻ phần nào gánh nặng chi phí, để hai anh em bớt phải lo toan và có thêm những khoảng thời gian đúng với tuổi của mình.