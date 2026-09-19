Hoa hậu Việt biết 4 thứ tiếng ra sao sau một năm đăng quang?

Nguyễn Thanh Thảo chia sẻ rằng khoảnh khắc được gọi tên ở vị trí cao nhất của Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2025 đã mở ra một chương mới trong cuộc đời cô. Danh hiệu hoa hậu không chỉ mang đến những cơ hội mới mà còn đi cùng vai trò và trách nhiệm lớn lao hơn.

Hoa hậu Thanh Thảo trong bộ ảnh kỷ niệm 1 năm đội vương miện. Cô được khen nhan sắc ngày càng mặn mà, sắc sảo, thần thái tự tin và bản lĩnh hơn ẢNH: HOÀNG PHÚC

Người đẹp sinh năm 2002 khoe bộ ảnh đánh dấu cột mốc kỷ niệm đặc biệt này. Tinh thần tối giản, hiện đại giúp mọi ánh nhìn tập trung vào những thiết kế mang sắc trắng thanh lịch và chiếc vương miện lấp lánh.

Từ một cô gái trẻ bỡ ngỡ và có đôi chút rụt rè khi bước vào vai trò mới thì sau một năm, cô đã có thể dần làm chủ ống kính và tự tin hơn trong những lần xuất hiện trước công chúng. Cô tích cực hoạt động trong vai trò đại sứ, khách mời ở nhiều chương trình văn hóa và cộng đồng như Lễ hội Áo dài TP.HCM, Tuần lễ Du lịch TP.HCM hay Chiến dịch Tình nguyện hè ĐHQG TP.HCM.

Người đẹp trình diễn thời trang ở nhiều chương trình trên khắp cả nước, đặc biệt là các chương trình gắn với mục tiêu thúc đẩy văn hóa và góp mặt trong các hoạt động kết nối với sinh viên và người trẻ. Hoạt động xã hội và thiện nguyện được Thanh Thảo dành ưu tiên hàng đầu. Với cô, mỗi sự kiện, điểm đến đều mang lại những trải nghiệm, giá trị văn hóa giúp cô hoàn thiện góc nhìn về sứ mệnh của một hoa hậu.

“Với Thảo, danh hiệu hoa hậu không dừng lại ở những khoảnh khắc tỏa sáng trên sân khấu mà được thể hiện bằng cách tạo ra các giá trị tích cực cho cộng đồng”, cô nói.

Thanh Thảo là đại sứ cho Lễ hội Áo dài TP.HCM ẢNH: NSCC

Một dấu ấn đáng chú ý trong năm đương nhiệm của Thanh Thảo là hành trình học tập. Dù lịch trình ngày càng nhiều hoạt động, người đẹp vẫn duy trì việc học và hoàn thành chương trình đại học tại Bentley University (Mỹ) với tấm bằng tốt nghiệp loại xuất sắc ngành Marketing.

Bên cạnh nền tảng học thuật, cô còn có khả năng sử dụng 4 ngôn ngữ (tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Trung và tiếng Hàn). Đây chính là lợi thế giúp cô tự tin hơn trong quá trình giao tiếp, học hỏi và tiếp xúc với nhiều môi trường khác nhau.

Dù việc cân bằng giữa công việc, các hoạt động trong vai trò hoa hậu và mục tiêu học tập không phải lúc nào cũng dễ dàng nhưng người đẹp đã luôn cố gắng duy trì từ trước khi đăng quang.

Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2025 Thanh Thảo trong dịp nhận bằng tốt nghiệp đại học tại Mỹ ẢNH: NSCC

Hiện tại, người đẹp đang học diễn xuất, tập luyện thể thao, khám phá thêm những sở thích cá nhân và muốn bước ra khỏi vùng an toàn của những điều đã biết. Tinh thần chủ động học hỏi và thử sức ở những lĩnh vực mới giúp Thanh Thảo từng bước xây dựng hình ảnh một người đẹp hiện đại, đa năng và có định hướng phát triển bản thân rõ ràng.

Nhìn lại một năm đăng quang, cô gái sinh năm 2002 không chọn nói về thành tích mà luôn nhắc đến hai từ “biết ơn”. Cô biết ơn ban tổ chức cuộc thi đã trao cơ hội và luôn hỗ trợ cô suốt nhiệm kỳ. Cô nhận được nhiều chỉ dẫn và lời khuyên từ các đồng nghiệp đi trước đồng thời biết ơn tình cảm của khán giả, người hâm mộ đã luôn bao dung để cô có cơ hội học hỏi và trưởng thành.

Thanh Thảo trong chương trình Tư vấn, thăm khám và tri ân người có công với cách mạng ẢNH: NSCC

Song song đó, nàng hậu mong muốn dành nhiều thời gian hơn cho các hoạt động cộng đồng và những dự án mang giá trị lâu dài. Hai dự án cá nhân được cô tiếp tục phát triển là Gạo Charity - dự án thiện nguyện hướng đến việc hỗ trợ những hoàn cảnh còn khó khăn, và One Step For The Ocean - dự án môi trường với định hướng nâng cao ý thức về việc bảo vệ biển và môi trường sống.