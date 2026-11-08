Hoa hậu Việt vừa tốt nghiệp thạc sĩ Quản trị kinh doanh là ai?

Lê Hoàng Phương khoe nhan sắc rạng rỡ trong ngày nhận bằng thạc sĩ Ảnh: NVCC

Sau khi đăng quang Miss Grand Vietnam 2023, Lê Hoàng Phương tiếp nối hành trình tự hào với danh hiệu á hậu 4 tại sân chơi quốc tế. Những thành tích này đã mở ra nhiều cơ hội, đồng thời khiến lịch trình của cô càng bận rộn hơn. Trong ba năm qua, người đẹp 9X duy trì hoạt động nghệ thuật, thường xuyên xuất hiện trước công chúng và luôn nhận được sự quan tâm, yêu mến của khán giả. Song song đó, cô đảm nhiệm công việc của một kiến trúc sư và là CEO.

Trong thời gian theo học thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Lê Hoàng Phương đồng thời tham gia các hoạt động nghệ thuật và điều hành doanh nghiệp. Lịch làm việc sau đăng quang khiến cô phải thường xuyên cân đối thời gian để đến lớp, hoàn thành bài tập và theo kịp tiến độ đào tạo.

Về các hoạt động học tập, được biết cô nàng luôn tích cực trao đổi, phối hợp cùng các thành viên trong lớp để hoàn thành yêu cầu chung. Cô hoàn thành chương trình đúng hạn, đồng thời đạt điểm bảo vệ luận văn tốt nghiệp cao. Đây là kết quả đáng chú ý giúp người đẹp 9X, bổ sung thêm một thành tích cụ thể ở lĩnh vực học thuật.

Theo nàng hậu, hành trình này mang đến cho cô nhiều trải nghiệm, bài học khó quên Ảnh: NVCC

Lê Hoàng Phương trải lòng về 'tin vui'

Chia sẻ về chặng đường đó, Lê Hoàng Phương kể đôi lúc, dù bận rộn trang điểm cho các hoạt động nghệ thuật, cô vẫn phải tranh thủ bài vở để kịp tiến độ học tập. Người đẹp hài hước ví chiếc laptop như một người, chứng kiến hết những vui buồn trong hành trình cô theo đuổi tấm bằng thạc sĩ. “Lúc thì tôi làm hoa hậu, lúc thì tôi làm kiến trúc sư và lúc lại là học viên chạy deadline. Tôi nhận ra rằng deadline không bao giờ quan tâm mình bận cỡ nào, đặc biệt là những bài tập nhóm, mình phải tranh thủ dữ lắm”, cô kể.

Với Lê Hoàng Phương, hành trình này không phải lúc nào cũng suôn sẻ. Có những giai đoạn, áp lực công việc và học tập dồn lại, khiến cô căng thẳng đến mức rơi nước mắt. Tuy nhiên, quãng thời gian đó lại giúp người đẹp 9X có thêm những trải nghiệm, bài học mới cho chính mình.

Cô nói: “Ngoài kiến thức chuyên môn, tôi học được nhiều điều về cách quản lý thời gian, cách sắp xếp công việc, cách làm việc với tập thể… Tôi biết ơn vì trong hành trình đó luôn có gia đình, bạn bè ở bên cạnh động viên, có nhà trường và thầy cô tạo điều kiện, có công ty và ê kíp hỗ trợ sắp xếp lịch trình để tôi có thể cân bằng giữa công việc và học tập”.

Á hậu Ngọc Hằng trong ngày tốt nghiệp Ảnh: NVCC

Cùng ngày, Á hậu Hera Ngọc Hằng cũng chính thức nhận bằng cử nhân ngành Kinh doanh quốc tế tại Western Sydney University. Đây là thành quả của người đẹp sau khoảng thời gian vừa theo đuổi con đường nghệ thuật, vừa nỗ lực hoàn thành chương trình đại học.

Sau thành tích tại Hoa hậu Việt Nam, Ngọc Hằng không ngại thử sức ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Giữa những trải nghiệm mới trong nghệ thuật, việc hoàn thành chương trình đại học vẫn là mục tiêu được người đẹp kiên trì theo đuổi. Lựa chọn ngành Kinh doanh quốc tế mang đến cho cô cơ hội tiếp cận kiến thức về kinh tế, quản trị và môi trường kinh doanh toàn cầu.