Hoa hậu xứ Thanh lên chức Phó giám đốc

Hoa hậu Nguyễn Thị Mỹ Linh Ảnh: NVCC

Quyết định bổ nhiệm được ông Cao Huy – Chủ tịch Miss Cosmo Thanh Hóa đưa ra sau quá trình đồng hành, quan sát và đánh giá toàn diện năng lực của Nguyễn Thị Mỹ Linh, không chỉ ở khía cạnh chuyên môn mà còn trong các hoạt động cộng đồng, xã hội tại địa phương.

Theo ông Cao Huy, ông từng trực tiếp chấm thi và theo dõi Mỹ Linh tại cuộc thi Hoa hậu Biển đảo Việt Nam 2025. Ngay từ vòng đầu, người đẹp đã tạo dấu ấn mạnh mẽ với ban giám khảo nhờ kỹ năng trình diễn catwalk vững vàng, thần thái sân khấu chuyên nghiệp cùng phong thái tự tin, bản lĩnh. "Thế mạnh sân khấu là yếu tố quan trọng giúp Mỹ Linh đăng quang một cách thuyết phục. Tuy nhiên, điều tôi đánh giá cao hơn cả là tư duy nghiêm túc với nghề và định hướng phát triển lâu dài của cô ấy", Chủ tịch Miss Cosmo Thanh Hóa chia sẻ.

Sau khi đăng quang, người đẹp 10X không chỉ dừng lại ở các hoạt động nghệ thuật mà còn cho thấy tinh thần trách nhiệm rõ nét với cộng đồng, đặc biệt tại quê hương Thanh Hóa. Thời gian qua, Mỹ Linh đã chủ động tổ chức từ 4 - 5 đợt thiện nguyện, trao tặng xe đạp, học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, trao quà tết cho người dân tại quê ngoại, góp phần mang đến những giá trị thiết thực.

Nguyễn Thị Mỹ Linh nói gì khi lên chức?

Ở cương vị mới, người đẹp xứ Thanh thừa nhận không tránh khỏi áp lực Ảnh: NVCC

Bên cạnh đó, việc đang sinh sống và học tập tại Thanh Hóa giúp người đẹp 21 tuổi có lợi thế lớn trong việc nắm bắt thực tế, thấu hiểu tâm lý thí sinh cũng như đồng hành sát sao cùng các hoạt động của Miss Cosmo Thanh Hóa. Đây được xem là một trong những yếu tố quan trọng để ban tổ chức tin tưởng giao cho người đẹp trẻ vai trò quản lý ngay sau đăng quang. Cùng đó là định hướng xây dựng một sân chơi nhan sắc bài bản, không chỉ đề cao vẻ đẹp hình thể mà còn chú trọng chiều sâu tri thức, bản lĩnh cá nhân và trách nhiệm xã hội của thí sinh.

Chia sẻ khi nhận trọng trách mới, Hoa hậu Nguyễn Thị Mỹ Linh bày tỏ niềm vinh dự xen lẫn áp lực. Cô cho rằng đây không đơn thuần là một danh xưng mà là thử thách lớn, đòi hỏi sự nỗ lực và trách nhiệm lâu dài. "Vai trò Phó giám đốc Miss Cosmo Thanh Hóa mang đến cho tôi nhiều áp lực, bởi đây không chỉ là câu chuyện hình ảnh mà còn là trách nhiệm đồng hành, định hướng và hỗ trợ các thí sinh. Tuy nhiên, tôi tin áp lực cũng chính là động lực để bản thân không ngừng hoàn thiện", người đẹp xứ Thanh bộc bạch trên cương vị mới.

Cận cảnh sắc vóc Hoa hậu Nguyễn Thị Mỹ Linh Ảnh: NVCC

Nàng hậu cho biết Miss Cosmo Thanh Hóa sẽ hướng đến việc tìm kiếm những gương mặt có tiềm năng phát triển lâu dài, hội tụ cả ngoại hình, bản lĩnh và tư duy hiện đại. "Một thí sinh Miss Cosmo không chỉ cần đẹp mà còn phải có tinh thần học hỏi, dám bứt phá khỏi vùng an toàn và ý thức được trách nhiệm của mình với cộng đồng. Tôi mong muốn được đồng hành cùng các bạn trẻ trên hành trình đó", Mỹ Linh nói.

Dù mới bước qua tuổi 21, Hoa hậu Nguyễn Thị Mỹ Linh đã gây chú ý bởi sự năng động và giỏi giang khi liên tục đảm nhận nhiều vai trò mới. Trước đó, cô được công bố là Giám đốc quốc gia Miss Friendship Vietnam 2026. Trong thời gian tới, người đẹp 10X cũng dự định mở trung tâm đào tạo catwalk tại quê nhà với mong muốn góp phần nâng tầm nhan sắc xứ Thanh và tạo thêm cơ hội phát triển cho các bạn trẻ yêu thích lĩnh vực người mẫu, hoa hậu.