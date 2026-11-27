Hoa hậu Xuân Hạnh muốn làm ca sĩ

Trong buổi trò chuyện với MC Nguyên Khang tại The Khang Show, Hoa hậu Xuân Hạnh hiếm hoi nói về hoàn cảnh gia đình của mình. Người đẹp tâm sự mình sinh ra trong gia đình khó khăn, mẹ đi xuất khẩu lao động khi cô còn rất nhỏ, trong khi đó, bố lại trải qua nhiều biến cố nên không thể chăm sóc được con gái. Vì thế gánh nặng đặt lên vai ông bà nội và chị gái. Ngày còn nhỏ, Xuân Hạnh được chị gái chăm chút từng bữa ăn, giấc ngủ.

Bùi Xuân Hạnh được chị gái động viên vào TP.HCM lập nghiệp ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH THE KHANG SHOW

"Tôi thân với chị đến mức, chị ấy làm gì là tôi sẽ làm theo. Chị gái chạy ra ngoài khóc thì tôi cũng đi theo khóc cùng, còn chị ấy nấu ăn, đọc sách thì tôi vẫn ngồi cạnh bên. Lúc đó, nhà khó khăn quá nên 5 tuổi chị tôi tự biết giặt đồ, khâu quần áo và đưa tôi đến nhà trẻ. Nhà trường cũng biết hoàn cảnh nên không thu tiền học phí", Miss Cosmo Vietnam 2023 kể lại.

Đến 5 tuổi, Xuân Hạnh được gặp lại mẹ ruột sau thời gian xa cách. Tuy nhiên, chị gái là người có vị trí quan trọng và là bờ vai vững chắc để cô tựa vào mỗi khi đối diện với những điều tiêu cực trong cuộc sống. Dù vất vả và thiếu thốn tình cảm gia đình từ nhỏ, nàng hậu sinh năm 2001 chưa bao giờ cảm thấy tủi thân hay thiệt thòi so với bạn bè.

Hoa hậu Xuân Hạnh cho biết chưa bao giờ cảm thấy thiệt thòi dù sinh ra trong gia đình khó khăn ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH THE KHANG SHOW

Lắng nghe tâm sự của Xuân Hạnh, Nguyên Khang cho rằng thay vì trốn chạy quá khứ thì cô lại chọn cách đối diện và trở nên mạnh mẽ hơn. Có thể ý chí kiên cường đó giúp cho Xuân Hạnh đạt được thành công khi tham gia The Face Vietnam 2023, Miss Cosmo Vietnam 2023 và Miss Cosmo 2024.

Mỹ nhân gốc Ninh Bình cho biết: "Nhiều người nói tôi may mắn nhưng điều may mắn đó không thể đến liên tục với cùng một người, mà nó phải chia đều. Người ta hay bảo có cơ hội thì hãy nắm lấy, nên tôi nắm hết. Trong 10 cơ hội thì ít nhất mình đạt được 2 cái. Mọi người thường nhìn vào kết quả thay vì quá trình nên cho đó là may mắn. Tuy nhiên, khi tôi lắng nghe điều đó tôi vẫn thấy vui".

Ngoài ra, Bùi Xuân Hạnh khẳng định mình sẽ không tranh tài ở bất kỳ cuộc thi nhan sắc nào khác vì cô trân trọng danh hiệu của mình. Tuy nhiên, nếu có Miss Cosmo All Star thì cô cân nhắc. Hiện tại, nàng hậu 25 tuổi đang rèn luyện kỹ năng thanh nhạc, tìm ra bản sắc riêng để trở thành ca sĩ chuyên nghiệp.