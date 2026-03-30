Hoa hậu Ý Nhi 'gây sốt' khi công khai khoảnh khắc tình tứ bên bạn trai

An Hạ
30/03/2026 17:59 GMT+7

Mới đây, Hoa hậu Huỳnh Trần Ý Nhi gây chú ý khi công khai khoảnh khắc tình tứ bên bạn trai Anh Kiệt tại chung kết Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2025.

Trên trang cá nhân TikTok với gần 300.000 lượt người theo dõi, Hoa hậu Huỳnh Trần Ý Nhi đăng tải đoạn clip ghi lại khoảnh khắc tình cảm bên bạn trai. Clip nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng khi đạt hơn 1 triệu lượt xem chỉ sau vài giờ đăng tải, cùng hàng chục nghìn lượt tương tác.

Động thái này gây chú ý bởi trong suốt nhiệm kỳ, người đẹp sinh năm 2002 khá kín tiếng về đời tư tình cảm. Việc chia sẻ khoảnh khắc bên bạn trai được xem là một trong số ít lần cô công khai hình ảnh của cả hai trên mạng xã hội.

Clip ghi lại những khoảnh khắc gần gũi của Ý Nhi và bạn trai nhận nhiều lời chúc mừng từ khán giả

Bên dưới phần bình luận, phần lớn ý kiến từ cộng đồng mạng thể hiện sự quan tâm và gửi lời chúc mừng đến cặp đôi. Nhiều khán giả bày tỏ sự ngưỡng mộ trước hành trình đồng hành của bạn trai Ý Nhi trong suốt thời gian cô hoạt động trong showbiz. Một số bình luận cũng cho rằng việc người đẹp cởi mở hơn trong chia sẻ đời sống cá nhân là tín hiệu tích cực sau khi kết thúc nhiệm kỳ. “Hết nhiệm kỳ, đỡ áp lực, đỡ gánh nặng rồi, giờ Ý Nhi được sống thoải mái hơn. Chúc hai bạn luôn hạnh phúc”, một tài khoản để lại bình luận.

Ý Nhi và chuyện tình kín tiếng suốt nhiệm kỳ

Chuyện tình cảm của Huỳnh Trần Ý Nhi nhận được sự chú ý ngay từ thời điểm cô đăng quang Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2023. Trong các buổi giao lưu với truyền thông sau đó, người đẹp xác nhận đã có bạn trai và cho biết cả hai quen nhau từ thời còn đi học.

Việc công khai bạn trai ngay sau đăng quang khiến nàng hậu 10X trở thành một trong số ít hoa hậu Việt thẳng thắn chia sẻ về đời tư tình cảm. Tuy nhiên, điều này cũng khiến cô đối diện với nhiều luồng ý kiến trái chiều. Trước bối cảnh đó, người đẹp lựa chọn hạn chế nhắc đến mối quan hệ, tập trung vào các hoạt động trong nhiệm kỳ.

Trong suốt thời gian đương nhiệm, Ý Nhi chủ yếu xuất hiện với hình ảnh gắn liền các hoạt động cộng đồng, học tập và rèn luyện kỹ năng chuyên môn. Thông tin liên quan đến bạn trai không được cập nhật thường xuyên, khiến mối quan hệ của cô nhiều lần trở thành chủ đề bàn luận trên mạng xã hội, thậm chí xuất hiện tin đồn rạn nứt.

Dù vấp phải nhiều ý kiến trái chiều và áp lực dư luận, Ý Nhi cho biết bạn trai là nguồn động viên quan trọng. Người đẹp từng chia sẻ Anh Kiệt luôn thấu hiểu và ủng hộ cô trong quá trình theo đuổi danh hiệu cũng như các kế hoạch cá nhân.

Bạn trai Anh Kiệt hiếm hoi xuất hiện công khai cùng Ý Nhi

Sau khi đăng quang Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2023, Huỳnh Trần Ý Nhi dành phần lớn thời gian trong nhiệm kỳ để học tập tại Úc, theo đuổi cuộc sống tự lập. Theo thông tin từ ban tổ chức, cô duy trì lịch sinh hoạt giản dị, tự nấu ăn, đi làm thêm và chỉ thỉnh thoảng về Việt Nam để tham gia một số hoạt động cũng như thăm gia đình.

Trong năm qua, người đẹp đại diện Việt Nam tham dự Hoa hậu Thế giới lần thứ 72 tổ chức tại Ấn Độ. Tuy nhiên, cô không tạo được nhiều dấu ấn và dừng chân ở top 40 chung cuộc. Hiện tại, Ý Nhi vẫn đang tiếp tục chương trình học tập ở nước ngoài.

