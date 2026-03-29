Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí Đời nghệ sĩ

Cuộc sống của Hoa hậu Ý Nhi trước khi kết thúc nhiệm kỳ

Thạch Anh
Thạch Anh
29/03/2026 20:44 GMT+7

Huỳnh Trần Ý Nhi tích cực tập luyện, chuẩn bị cho khoảnh khắc trao lại vương miện cho người kế nhiệm tại Hoa hậu Thế giới Việt Nam. Thời gian qua, cô dành thời gian cho việc học tập ở Úc.

Tối nay 29.3, chung kết Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2025 - Miss World Vietnam sẽ diễn ra tại TP.HCM. Bên cạnh màn tranh tài của 47 cô gái cho ngôi vị cao nhất, việc Huỳnh Trần Ý Nhi kết thúc nhiệm kỳ, trao vương miện cho cô gái kế nhiệm cũng được khán giả quan tâm. Có thể thấy kể từ khi đăng quang đến hiện tại, dù vẫn duy trì việc tham gia các hoạt động nghệ thuật song người đẹp quê Bình Định (cũ) vẫn ưu tiên thời gian cho việc học. Bên cạnh đó, chuyện tình cảm của cô cũng được mọi người chú ý.

Nhan sắc của Hoa hậu Ý Nhi ở tuổi 24

Huỳnh Trần Ý Nhi sinh năm 2002, từng là sinh viên ngành Quản trị Kinh doanh của Trường đại học Quốc tế. Người đẹp quê Bình Định (cũ), đăng quang Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2023. Thời điểm đó, cô ghi điểm bởi nhan sắc rạng rỡ, song vấp phải những ý kiến trái chiều về phát ngôn sau khi giành vương miện

Sau quãng thời gian im ắng vì những phát ngôn gây tranh luận, Ý Nhi quyết định sang Úc du học với mong muốn trau dồi, nâng cao kiến thức, đồng thời hoàn thiện bản thân sau những lùm xùm. Dù vậy, nàng hậu vẫn thỉnh thoảng trở về Việt Nam tham gia một số sự kiện hay đón tết cùng gia đình khi sắp xếp được lịch trình

Trong một lần chia sẻ, Ý Nhi tiết lộ khi ở Úc, cô không ngại chuyện đi bán giày. Khi đến đất nước mới, bản thân cần quãng thời gian thích nghi, làm quen với cuộc sống nơi xứ người. Tâm sự về trải nghiệm này, cô nói: “Tôi muốn thử sức ở lĩnh vực mới, nên có đi làm bán hàng. Trước đây, tôi đến cửa hàng với vai trò khách hàng, nhưng bây giờ hoán đổi vị trí, làm một nhân viên tư vấn để mang sản phẩm phù hợp tới khách hàng của mình”

Ý Nhi cũng có những thay đổi về mặt ngoại hình sau khi đăng quang Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2023. Nàng hậu cũng không ngần ngại thừa nhận bản thân đã can thiệp "dao kéo" như cắt mí, chỉnh xương mũi… để có thể tự tin hơn về vẻ ngoài. Sau khi phẫu thuật thẩm mỹ, Ý Nhi nhận được lời khen ngợi về nhan sắc. Cô nói hình ảnh mới giúp bản thân rạng rỡ hơn

Năm 2025, Ý Nhi gây chú ý khi tham gia Miss World. Trước đó, dù bận rộn với việc học song cô vẫn dành thời gian trau dồi các kỹ năng cần thiết, chuẩn bị cho hành trình “mang chuông đi đánh xứ người”. Tuy nhiên, người đẹp chỉ ghi tên mình vào top 40 chung cuộc

Ngoài sự nghiệp nghệ thuật, chuyện tình cảm của Ý Nhi cũng được mọi người quan tâm. Trước đó, vào thời điểm đăng quang Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2023, nàng hậu không ngại khi công khai bạn trai. Cặp đôi chịu nhiều “lời ra tiếng vào” khi Ý Nhi nổi tiếng hơn, song họ vẫn âm thầm đồng hành, hỗ trợ nhau trong công việc lẫn cuộc sống

Giữa năm 2025, Hoa hậu Ý Nhi và bạn trai Anh Kiệt vướng tin đồn chia tay. Tối 10.6.2025, cô lên tiếng phủ nhận, cho biết mối quan hệ của cả hai vẫn tốt đẹp. Người đẹp nói thêm việc cô không thường xuyên công khai chuyện tình cảm trên mạng xã hội hay trước truyền thông là để giữ sự riêng tư cho cả hai. Đồng thời, Ý Nhi mong muốn khán giả có thể tôn trọng quyết định này và tiếp tục ủng hộ chặng đường phát triển của mình

Hiện tại Ý Nhi đã có mặt tại Việt Nam để đồng hành cùng ban tổ chức Hoa hậu Thế giới Việt Nam, đồng thời chuẩn bị cho khoảnh khắc kết thúc nhiệm kỳ. Trên trang cá nhân, cô chia sẻ khoảnh khắc đón Hoa hậu Thế giới tại sân bay và hình ảnh tập luyện trên sân khấu, nhận được sự tương tác từ phía khán giả.

Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận