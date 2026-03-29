Cuộc sống của Hoa hậu Ý Nhi trước khi kết thúc nhiệm kỳ

Huỳnh Trần Ý Nhi tích cực tập luyện, chuẩn bị cho khoảnh khắc trao lại vương miện cho người kế nhiệm tại Hoa hậu Thế giới Việt Nam. Thời gian qua, cô dành thời gian cho việc học tập ở Úc.
Tối nay 29.3, chung kết Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2025 - Miss World Vietnam sẽ diễn ra tại TP.HCM. Bên cạnh màn tranh tài của 47 cô gái cho ngôi vị cao nhất, việc Huỳnh Trần Ý Nhi kết thúc nhiệm kỳ, trao vương miện cho cô gái kế nhiệm cũng được khán giả quan tâm. Có thể thấy kể từ khi đăng quang đến hiện tại, dù vẫn duy trì việc tham gia các hoạt động nghệ thuật song người đẹp quê Bình Định (cũ) vẫn ưu tiên thời gian cho việc học. Bên cạnh đó, chuyện tình cảm của cô cũng được mọi người chú ý.
Nhan sắc của Hoa hậu Ý Nhi ở tuổi 24
Năm 2025, Ý Nhi gây chú ý khi tham gia Miss World. Trước đó, dù bận rộn với việc học song cô vẫn dành thời gian trau dồi các kỹ năng cần thiết, chuẩn bị cho hành trình “mang chuông đi đánh xứ người”. Tuy nhiên, người đẹp chỉ ghi tên mình vào top 40 chung cuộc
Hiện tại Ý Nhi đã có mặt tại Việt Nam để đồng hành cùng ban tổ chức Hoa hậu Thế giới Việt Nam, đồng thời chuẩn bị cho khoảnh khắc kết thúc nhiệm kỳ. Trên trang cá nhân, cô chia sẻ khoảnh khắc đón Hoa hậu Thế giới tại sân bay và hình ảnh tập luyện trên sân khấu, nhận được sự tương tác từ phía khán giả.
