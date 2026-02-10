Hoa hậu Ý Nhi về Việt Nam đón tết

"Đó là những món quà được trao gửi từ trái tim đến trái tim, là sự san sẻ, chung tay và sát cánh của rất nhiều tấm lòng. Càng có nhiều người tham gia, đồng hành và được kết nối qua chương trình, những phần quà trao đi lại càng thêm chất lượng và ý nghĩa. Mỗi người chúng tôi đóng góp một chút, người góp công sức, người mang lời ca tiếng hát, điệu múa, người ủng hộ nhu yếu phẩm hay hiện kim", đạo diễn Hoàng Nhật Nam chia sẻ