Giải trí Đời nghệ sĩ

Hoa hậu Ý Nhi về Việt Nam đón tết

Minh Hy
Minh Hy
10/02/2026 11:36 GMT+7

Trong những ngày cận Tết Bính Ngọ 2026, Hoa hậu Ý Nhi trở về Việt Nam cùng dàn mỹ nhân như Hoa hậu Bảo Ngọc, Á hậu Phương Anh, Ngọc Hằng, Minh Kiên... gói bánh tét, bánh chưng và trao quà cho những hoàn cảnh khó khăn.

Hoa hậu Ý Nhi tham gia Tết hạnh phúc

Ngày 9.2, chương trình Tết hạnh phúc quy tụ nhiều nàng hậu như Hoa hậu Bảo Ngọc, Ý Nhi, Quế Anh, Yến Nhi, Á hậu Diễm Trang, Minh Kiên, Ngọc Hằng, Á vương Đinh Ta Bi... Trong những ngày tết đến xuân về, mọi người đều cảm thấy nô nức vì có thể gặp gỡ và cùng thực hiện những hoạt động ý nghĩa.

Hoa hậu Ý Nhi về Việt Nam đón tết - Ảnh 1.

Dàn hoa hậu, á hậu đều chọn diện trang phục áo bà ba với những màu sắc nổi bật. Trong khi đó, Nam vương Tuấn Ngọc và Á vương Đinh Ta Bi diện áo dài truyền thống

Ảnh: BTC

Hoa hậu Ý Nhi về Việt Nam đón tết - Ảnh 2.

Các người đẹp thể hiện sự háo hức vì được học gói bánh chưng, bánh tét từ các nghệ nhân

Ảnh: BTC

Hoa hậu Ý Nhi về Việt Nam đón tết - Ảnh 3.

Sau thời gian trở lại Úc tiếp tục việc học, Hoa hậu Ý Nhi cũng dành thời gian về Việt Nam đón tết cùng gia đình và các chị em thân thiết của mình

Ảnh: BTC

Hoa hậu Ý Nhi về Việt Nam đón tết - Ảnh 4.

Chia sẻ với Thanh Niên, Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2023 cho biết đây là lần đầu cô được học gói bánh chưng từ các nghệ nhân. Còn đối với những công đoạn gói bánh tét, nàng hậu 10X tỏ ra thuần thục hơn vì đã được thực hiện từ nhiều năm trước. Ý Nhi còn nhiệt tình hướng dẫn cách gói bánh cho Minh Kiên

Ảnh: BTC

Hoa hậu Ý Nhi về Việt Nam đón tết - Ảnh 5.

Trong khuôn khổ chương trình diễn ra vào buổi tối tại Trường đại học Công nghệ TP.HCM, Hoa hậu Ý Nhi cũng dành thời gian giao lưu và trao quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn. Cô mong rằng những món quà tết trở thành một phần động lực học tập cho các em

Ảnh: BTC

Hoa hậu Ý Nhi về Việt Nam đón tết - Ảnh 6.

Điểm nhấn của chương trình Tết hạnh phúc còn có phiên chợ 0 đồng, nơi bà con được thoải mái lựa chọn nhiều sản phẩm thiết yếu như trứng, sữa, mì, lạp xưởng, bánh chưng, bánh tét… Hoạt động này góp phần san sẻ gánh nặng chi tiêu và giúp người dân có thêm điều kiện chuẩn bị một cái tết đầy đủ, ấm no hơn

Ảnh: BTC

Hoa hậu Ý Nhi về Việt Nam đón tết - Ảnh 7.

Hoa hậu Bảo Ngọc cùng với Yến Nhi, Kiều Duy, Lương Thuỳ Linh, Ý Nhi, Nam vương Tuấn Ngọc cũng tài trợ các chuyến xe đoàn viên và những phần quà tết dành cho bà con

Ảnh: BTC

Hoa hậu Ý Nhi về Việt Nam đón tết - Ảnh 8.

"Đó là những món quà được trao gửi từ trái tim đến trái tim, là sự san sẻ, chung tay và sát cánh của rất nhiều tấm lòng. Càng có nhiều người tham gia, đồng hành và được kết nối qua chương trình, những phần quà trao đi lại càng thêm chất lượng và ý nghĩa. Mỗi người chúng tôi đóng góp một chút, người góp công sức, người mang lời ca tiếng hát, điệu múa, người ủng hộ nhu yếu phẩm hay hiện kim", đạo diễn Hoàng Nhật Nam chia sẻ

Ảnh: BTC

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
