Hoa hậu Ý Nhi về Việt Nam đón tết

Trong những ngày cận Tết Bính Ngọ 2026, Hoa hậu Ý Nhi trở về Việt Nam cùng dàn mỹ nhân như Hoa hậu Bảo Ngọc, Á hậu Phương Anh, Ngọc Hằng, Minh Kiên... gói bánh tét, bánh chưng và trao quà cho những hoàn cảnh khó khăn.
Hoa hậu Ý Nhi tham gia Tết hạnh phúc
Ngày 9.2, chương trình Tết hạnh phúc quy tụ nhiều nàng hậu như Hoa hậu Bảo Ngọc, Ý Nhi, Quế Anh, Yến Nhi, Á hậu Diễm Trang, Minh Kiên, Ngọc Hằng, Á vương Đinh Ta Bi... Trong những ngày tết đến xuân về, mọi người đều cảm thấy nô nức vì có thể gặp gỡ và cùng thực hiện những hoạt động ý nghĩa.
