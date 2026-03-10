Hoa kèn hồng nở rộ giữa trung tâm TP.HCM, nhuộm hồng đường Hàm Nghi

TP.HCM những ngày đầu tháng 3 bất ngờ trở nên dịu dàng hơn khi hàng cây kèn hồng trên đường Hàm Nghi đồng loạt bung nở.
Những ngày đầu tháng 3, tuyến đường Hàm Nghi (phường Bến Nghé) bất ngờ trở nên dịu dàng hơn khi hàng cây kèn hồng đồng loạt bung nở. Sắc hoa hồng nổi bật giữa dãy cao ốc văn phòng ở trung tâm TP.HCM, tạo nên khung cảnh lãng mạn hiếm thấy giữa phố thị, thu hút nhiều người dân, du khách dừng chân ngắm nhìn, chụp ảnh.
Từ sáng sớm, khi nắng vừa len qua những tòa nhà cao tầng, từng chùm hoa kèn hồng đã nổi bật trên nền trời trong xanh. Hoa nở dày thành từng cụm lớn, màu hồng nhạt xen chút tím, nhìn từ xa giống như những đám mây hồng lơ lửng giữa phố thị. Nhiều đoạn trên đường Hàm Nghi như được "phủ" một lớp màu nhẹ nhàng, làm dịu đi sự khô cứng của bê tông và kính.
Nhiều người tỏ ra thích thú trước khung cảnh nên thơ giữa trung tâm thành phố. Không ít người đi làm buổi sáng đã tranh thủ dừng lại vài phút bên vỉa hè để ghi lại khoảnh khắc đặc biệt này. "Ngày nào cũng đi qua con đường này, nhưng hôm nay nhìn hàng hoa nở rộ thấy thành phố bỗng khác hẳn, lạ lẫm nhưng rất thơ mộng", chị Minh Anh (29 tuổi, phường Bến Thành) chia sẻ.
Tại TP.HCM, nhiều tuyến đường như Điện Biên Phủ, Võ Văn Kiệt hay khu đô thị Phú Mỹ Hưng cũng có trồng kèn hồng. Tuy nhiên, khi nở rộ ngay giữa khu vực trung tâm như đường Hàm Nghi, loài hoa này càng trở nên đặc biệt, tạo nên một điểm nhấn mùa xuân giữa lòng đô thị.
