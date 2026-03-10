Hoa kèn hồng nở rộ giữa trung tâm TP.HCM, nhuộm hồng đường Hàm Nghi

Những ngày đầu tháng 3, tuyến đường Hàm Nghi (phường Bến Nghé) bất ngờ trở nên dịu dàng hơn khi hàng cây kèn hồng đồng loạt bung nở. Sắc hoa hồng nổi bật giữa dãy cao ốc văn phòng ở trung tâm TP.HCM, tạo nên khung cảnh lãng mạn hiếm thấy giữa phố thị, thu hút nhiều người dân, du khách dừng chân ngắm nhìn, chụp ảnh.

Hàng cây kèn hồng đồng loạt bung nở, nhuộm hồng một đoạn đường Hàm Nghi trong những ngày đầu tháng 3 ẢNH: TRUNG DUNG

Từ sáng sớm, khi nắng vừa len qua những tòa nhà cao tầng, từng chùm hoa kèn hồng đã nổi bật trên nền trời trong xanh. Hoa nở dày thành từng cụm lớn, màu hồng nhạt xen chút tím, nhìn từ xa giống như những đám mây hồng lơ lửng giữa phố thị. Nhiều đoạn trên đường Hàm Nghi như được "phủ" một lớp màu nhẹ nhàng, làm dịu đi sự khô cứng của bê tông và kính.

Giữa những tòa nhà cao tầng và dòng xe tấp nập, hoa kèn hồng mang đến một góc nhìn lãng mạn hiếm thấy ở trung tâm TP.HCM ẢNH: TRUNG DUNG

Nhiều người tỏ ra thích thú trước khung cảnh nên thơ giữa trung tâm thành phố. Không ít người đi làm buổi sáng đã tranh thủ dừng lại vài phút bên vỉa hè để ghi lại khoảnh khắc đặc biệt này. "Ngày nào cũng đi qua con đường này, nhưng hôm nay nhìn hàng hoa nở rộ thấy thành phố bỗng khác hẳn, lạ lẫm nhưng rất thơ mộng", chị Minh Anh (29 tuổi, phường Bến Thành) chia sẻ.

Hoa kèn hồng thường nở rộ vào khoảng tháng 3 hằng năm, thời điểm cây gần như rụng hết lá, chỉ còn lại những chùm hoa lớn bung nở trên cành ẢNH: TRUNG DUNG

Tại TP.HCM, nhiều tuyến đường như Điện Biên Phủ, Võ Văn Kiệt hay khu đô thị Phú Mỹ Hưng cũng có trồng kèn hồng. Tuy nhiên, khi nở rộ ngay giữa khu vực trung tâm như đường Hàm Nghi, loài hoa này càng trở nên đặc biệt, tạo nên một điểm nhấn mùa xuân giữa lòng đô thị.

Giữa dòng xe cộ tấp nập, sắc hồng của kèn hồng như một khoảng lặng nhẹ nhàng ẢNH: TRUNG DUNG

Những chùm hoa kèn hồng nở rộ trên đường Hàm Nghi, tạo nên mảng sắc hồng nổi bật giữa khu trung tâm TP.HCM ẢNH: TRUNG DUNG

Người dân và du khách dừng chân chụp ảnh khi hoa kèn hồng nở rộ trên tuyến đường Hàm Nghi ẢNH: TRUNG DUNG

Chính sắc hồng trên những cành cây rụng hết lá khiến loài hoa nổi bật tạo nên những khung cảnh ấn tượng giữa nền trời và những tòa nhà cao tầng giữa thành phố ẢNH: TRUNG DUNG

Nhiều người ví sắc hoa kèn hồng giống như hoa anh đào, mang đến cảm giác lãng mạn hiếm có giữa TP.HCM ẢNH: TRUNG DUNG

Người đi ngang qua không khỏi ngước nhìn hay dùng máy ảnh ghi lại khung cảnh hàng cây kèn hồng đang vào mùa nở rộ ẢNH: TRUNG DUNG

Từng chùm hoa kèn hồng hồng phớt nổi bật dưới nắng sớm bung nở trên đường Hàm Nghi ẢNH: TRUNG DUNG

Khung cảnh nên thơ của hoa kèn hồng khiến góc phố trung tâm trở nên dịu dàng hơn thường ngày ẢNH: TRUNG DUNG

Những cánh hoa kèn hồng rơi nhẹ trên vỉa hè đường Hàm Nghi ẢNH: TRUNG DUNG

Những chùm hoa kèn hồng bung nở trên cao, tạo nên khung cảnh mềm mại giữa các khối nhà hiện đại ẢNH: TRUNG DUNG

Tán hoa hồng nhạt tạo nên khung cảnh lãng mạn hiếm thấy bên những tòa nhà chọc trời ẢNH: TRUNG DUNG



