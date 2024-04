Hoa khôi Thái Nguyên nói gì khi bị chê ‘kém sang’ trong ‘Trạm cứu hộ trái tim’?

Nhan sắc đời thường của Linh Chi rất ngọt ngào... FBNV

Cuộc sống của Ngân Hà trong Trạm cứu hộ trái tim đang trải qua nhiều biến cố và bi kịch ở những tập gần đây. Trong đó có tình tiết Nghĩa kể lại cho Ngân Hà chuyện anh và An Nhiên từng có mặt trong sinh nhật lần thứ 20 của cô tiểu thư Ngân Hà do ông Trường tổ chức cho con gái. Nhân vật Ngân Hà lúc đó do Linh Chi đóng, với tạo hình trong chiếc váy trắng tiểu thư nhưng nhiều khán giả cho rằng tạo hình và thần thái của Ngân Hà lúc đó không được Linh Chi thể hiện để bộc lộ được nét con nhà giàu có mà hơi "kém sang".

Trước đó qua những ký ức mà người yêu cũ của Ngân Hà là Vũ nhớ lại thì Linh Chi cũng thể hiện một Ngân Hà trong trang phục sinh viên và nét diễn, đài từ có phần hơi cứng dù Ngân Hà được khắc họa là một cô gái có tính cách nhu mì, đằm thắm. Trên các hội nhóm yêu phim Việt, người xem đã có những bình luận trái chiều dành cho nữ diễn viên sinh năm 2000: "Đạo diễn chọn nhân vật này chưa hợp"; "Bạn này nhìn không hợp đóng vai con nhà giàu, nhìn kém sang"; "Giọng diễn viên này không hợp vai gì cả, nhìn cứng, không có duyên"; "Nhìn đanh đá, không hợp với sự dịu hiền của Ngân Hà"...

Chia sẻ với Thanh Niên về vai diễn của mình trong phim Trạm cứu hộ trái tim, Linh Chi cho biết: "Tôi luôn tôn trọng ý kiến của khán giả dù là tiêu cực hay tích cực. Tuy nhiên nếu nhìn ở góc độ nào đó về bối cảnh, xuất thân của nhân vật Ngân Hà lúc trẻ, là một cô gái 20 tuổi với nét tính cách có phần tinh nghịch, trẻ con và ở một số phân đoạn với Vũ khi gặp một người con trai luôn hắt hủi, lạnh nhạt với mình thì phản ứng như vậy tôi nghĩ cũng hợp lý. Hơn nữa vai Ngân Hà (Hồng Diễm) ở thời điểm 35 tuổi lúc này đã có gia đình chắc chắn sẽ phải dịu dàng, đằm thắm hơn một cô bé 20 tuổi. Ngọa hình và trang phục theo lý lịch nhân vật cách thời điểm hiện tại đến 15 năm nên mình thấy cũng có những sự phù hợp nhất định. Còn bản thân, tôi thấy mình cũng còn nhiều thiếu sót nên sẽ cố gắng khắc phục những nhược điểm cho các vai diễn sau".

"Vai Ngân Hà thời điểm 20 tuổi là sự năng động, trẻ trung, dám nói lên suy nghĩ của mình, hơi tinh nghịch một chút. Là diễn viên khi xem lại chính mình trong các phân đoạn đã diễn thì chắc ai cũng sẽ nhìn ra ưu, nhược điểm của bản thân và sẽ hoàn thiện mỗi ngày", Linh Chi nói thêm.

Linh Chi từng đoạt giải Hoa khôi thanh niên thanh lịch thành phố Thái Nguyên 2017 và tốt nghiệp Trường đại học Lao động Xã hội nhưng khi lên màn ảnh nhỏ, Linh Chi thường hóa thân vào vai những cô gái có ngoại hình hơi "kém sang" và không khoe được sắc vóc ngọt ngào, hiện đại như nhan sắc đời thường của người đẹp.

Như vai Thoan ở Làng trong phố, Linh Chi hóa thân thành cô công nhân hơi quê mùa, phải nhuộm đen da để vào vai. Vai diễn này của cô cũng vấp phải nhiều ý kiến trái chiều từ người xem vì tính cách hơi ích kỷ, nhỏ nhen nên gây sự ức chế cho khán giả. Đây cũng là vai diễn đầu tiên ở phim truyền hình của Linh Chi.

"Khi mới bước chân vào nghề, điều đầu tiên tôi học được là không được sợ xấu, dù ở bất kỳ vai diễn hay tạo hình nào chỉ cần được diễn đã là hạnh phúc. Nên với vai Thoan hay Ngân Hà cũng vậy, tôi luôn trân trọng mọi cơ hội đến với mình. Sau Làng trong phố tôi cảm thấy thật sự may mắn khi có cơ hội được đóng vai Ngân Hà lúc trẻ. Sau mỗi bộ phim bản thân cũng học hỏi và có thêm cho mình những kinh nghiệm. Vai Thoan và Ngân Hà là hai màu sắc hoàn toàn khác nhau, cách thể hiện nhân vật cũng khác nhau. Với một cô Thoan cá tính, thẳng thắn có phần hơi gay gắt thì ở Ngân Hà nét diễn của tôi có phần nhẹ hơn, trẻ con hơn nhưng 1 phần nào đó vẫn có sự đỏng đảnh của một cô tiểu thư nhà giàu. Diễn biến của bộ phim Trạm cứu hộ trái tim nói chung và nhân vật Ngân Hà nói riêng vẫn còn những điều hết sức thú vị", nữ diễn viên chia sẻ thêm với chúng tôi.

Được biết vì đam mê diễn xuất nên Linh Chi thi tuyển vào lớp diễn viên của VFC và khởi đầu bằng những vai diễn ở các sitcom trước khi bén duyên với phim truyền hình phát sóng giờ vàng.