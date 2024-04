Phim ‘Trạm cứu hộ trái tim’ tập 15: Nghĩa thực sự yêu Ngân Hà hay An Nhiên?

Phim Trạm cứu hộ trái tim tập 14 tối qua tiếp tục những nội dung hấp dẫn khi Ngân Hà đến gặp tay Tuấn để yêu cầu hắn cung cấp hồ sơ vụ việc liên quan đến chuyện đưa hối lộ của ông Trường cũng như bóc mẽ hắn là tay trong của Nghĩa. Sau đó Ngân Hà đã hẹn gặp Nghĩa về lại căn nhà của họ rồi đưa ra điều kiện thương lượng rằng nếu Nghĩa cứu bố cô thì Hà sẽ đồng ý ly hôn và chấp nhận tất cả.

Tất nhiên Nghĩa cho rằng đó là điều không thể vì chuyện ông Trường đưa hối lộ phải do pháp luật xử lý và hắn đưa tờ đơn đã ký sẵn cho Hà nhưng cô đã xé và tuyên bố sẽ không ly hôn, để hắn và An Nhiên sẽ không bao giờ danh chính ngôn thuận.

Lúc này bà Xinh vừa từ miền Nam ra, van xin Nghĩa buông tha cho Hà nhưng Nghĩa cho rằng anh ta sẽ làm tất cả những gì như đã định. Còn Ngân Hà khi gặp lại mẹ chồng tất nhiên cũng không thể tha thứ cho bà Xinh vì cho rằng bà biết sự thật nhưng đã chọn đứng về phía con trai. Sau đó Nghĩa cho người dọn hết đồ đạc của Ngân Hà chuyển đến cho cô để đón mẹ con An Nhiên về sống cùng.

Trong một cảnh khác sau đó thì An Nhiên bất ngờ "quay xe" không muốn về căn nhà có bóng dáng quá nhiều của Ngân Hà vì cô ta không thấy thoải mái. Hơn nữa Nghĩa chưa ly hôn nên An Nhiên không muốn tự đặt mình vào thế khó. Nghĩa có vẻ hơi bất ngờ và có chút khó chịu trước thái độ của An Nhiên.

Phim Trạm cứu hộ trái tim tập 14 còn có những diễn biến cho thấy Ngân Hà đến công ty để thu dọn vài vật dụng của ông Trường thì gặp Nghĩa. Lúc này Nghĩa tiếp tục công kích và nói sự thật về chuyện vì sao Hà vẫn không thể mang thai vì anh ta đã cho thuốc tránh thai vào ly sữa hạt mỗi đêm cho Hà uống và mua chuộc cả bác sĩ khám hiếm muộn cho Hà.

Đến lúc này thì Hà thật sự sốc và phản ứng rất quyết liệt rồi đau khổ chạy đi. Cô mất tích cả tối hôm đó khiến Mỹ Đình, Nam và cả bà Hạ Lan rất lo lắng. Đang đêm, Nam gọi điện cho Nghĩa để hỏi hắn có gặp Hà không. Đúng lúc này có An Nhiên bên cạnh. Nam báo tin Hà mất tích khiến Nghĩa có vẻ lo lắng và hình như đã lái xe đi tìm Hà cả đêm. Điều này không qua mắt được An Nhiên.

Phim Trạm cứu hộ trái tim tập 15 tối nay 10.4 lúc 21 giờ 40 trên VTV3 hé lộ tiếp những tình tiết cho thấy An Nhiên nổi cơn ghen vì cho rằng Nghĩa vì lo lắng cho Hà nên mới đi tìm cả đêm. Sau đó vì áy náy với mẹ con An Nhiên nên Nghĩa đã mua đồ ăn sáng về. Đây là điều mà Nghĩa chưa từng làm. Còn Nghĩa thì giải thích rằng nếu lỡ Ngân Hà có chuyện gì thì anh cũng bị liên đới vì họ vẫn đang là vợ chồng. Nhưng những lời giải thích của Nghĩa vẫn không đủ thuyết phục An Nhiên.

Một tình tiết trong tập phim tối nay cho thấy cuối cùng Ngân Hà cũng trở về nhà. Và cô bị bà Hạ Lan chất vấn có phải tối qua có ý định tự tử. Ngân Hà có lẽ quá áp lực nên đã phản ứng lại mẹ mình và bị bà Hạ Lan cho ăn tát.

