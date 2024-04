Phim ‘Trạm cứu hộ trái tim’ tập 14: An Nhiên trở mặt với Nghĩa?

Phim Trạm cứu hộ trái tim tập 13 tối qua tiếp tục những nội dung kịch tính khi Ngân Hà chủ động nhắn tin hẹn gặp Nghĩa để nghe hắn nói hết sự thật về kế hoạch trả thù. Nghĩa đến với tâm trạng hả hê. Hắn cho rằng vợ mình rất ngây thơ khi tuyên bố dù cô và bố mình có còn một hơi thở cuối cùng cũng sẽ không để hắn được toại nguyện. Trước khi rời đi, Ngân Hà đã cho Nghĩa "ăn tát".

Ngân Hà đồng ý ly hôn nếu như Nghĩa cứu ông Trường Chụp màn hình

Trong một vài diễn biến khác của tập phim tối qua cho thấy ông Trường đã xin xuất viện về nhà. Ông gọi bà Hạ Lan và Ngân Hà để dặn dò vì ông biết mình sẽ sớm bị bắt. Cả nhà họ lúc này có lẽ đã quay về cảm giác của một gia đình. Bà Hạ Lan đã không còn oán hận chồng mình nhiều nữa, cũng mở lòng hơn với con gái.

Cảnh xúc động nhất là khi ông Trường ôm Ngân Hà và hai bố con khóc cùng nhau trong lúc công an đang đứng dưới nhà đợi đọc lệnh bắt. Bà Hạ Lan sáng sớm đã đi lo việc của ông Trường cũng về nhà kịp tiễn chồng. Giờ đây chỉ còn bà Hạ Lan và Ngân Hà sẽ cùng nhau kiếm luật sư, kết nối với những mối quan hệ mà ông Trường đã dặn dò, ghi vào cuốn sổ để mong có thể giảm án cho ông.

An Nhiên không chịu dọn về căn nhà có bóng dáng của Ngân Hà Chụp màn hình

Phim Trạm cứu hộ trái tim tập 13 còn có vài tình tiết khiến khán giả hả hê khi Mỹ Đình tình cờ thấy An Nhiên đưa bé Gôn vào một tiệm đặt bánh chúc mừng Nghĩa bước trên chặng đường mới và dặn nhân viên ship đến nhà khoảng 5 giờ chiều. Sau khi An Nhiên rời đi, Mỹ Đình cũng chọn mua cái bánh giống y chang rồi viết những lời chửi rủa vào đó. Xong canh giờ nhân viên tiệm bánh đem tới nhà An Nhiên thì đóng giả An Nhiên nhận bánh rồi tráo bánh, đưa cho Nam đóng giả shipper giao bánh cho An Nhiên. Tất nhiên là sau đó cả Nghĩa và An Nhiên đã đọc được những dòng chửi rủa của Mỹ Đình khiến An Nhiên tức đến tái mặt còn Nghĩa vội bế bé Gôn đi chỗ khác.

Phim Trạm cứu hộ trái tim tập 14 tối nay 9.4 lúc 21 giờ 40 trên VTV3 hé lộ tiếp những diễn biến hấp dẫn khi Ngân Hà muốn thương lượng với Nghĩa điều kiện rằng cô sẽ đồng ý ly hôn và chấp nhận mọi chuyện nếu như Nghĩa cứu ông Trường, để ông không phải ngồi tù.

Bà Xinh van xin Nghĩa tha cho Ngân Hà và gia đình cô Chụp màn hình

Trong một cảnh khác, Nghĩa muốn mẹ con An Nhiên dọn về ngôi nhà anh ta từng sống với Ngân Hà nhưng An Nhiên viện cớ rằng Nghĩa vẫn chưa ly hôn nên không cần vội, việc gì để người ta phải nắm đuôi của mình. Hơn nữa An Nhiên cũng không đồng ý với lý do: "Con người mỗi lúc một khác mà. Tự nhiên bây giờ em lại nghĩ nếu đến ở một căn nhà mà có hình bóng của người khác quá đậm nét, em thấy không thoải mái".

Phim Trạm cứu hộ trái tim tập 14 còn có cảnh bà Xinh van xin con trai hãy buông tha cho Ngân Hà, đừng dồn cô vào chân tường. Bà Xinh tin rằng chung sống với Hà suốt 5 năm, ít nhiều Nghĩa cũng có tình cảm với vợ. Nhưng Nghĩa cho rằng có vay có trả...

