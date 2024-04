Phim 'Trạm cứu hộ trái tim' tập 13: Ông Trường bị bắt, Ngân Hà đơn độc?

Phim Trạm cứu hộ trái tim tập 12 có những diễn biến đầy kịch tính khi cuối cùng Nghĩa cũng 'lật bài' với Ngân Hà. Họ đối mặt nhau trong căn phòng tiệc mà Nghĩa kỳ công chuẩn bị cho vợ nhưng mục đích là để tạo ra một cái kết đầy đau đớn cho Ngân Hà trong sinh nhật lần thứ 35.

Trước đó Nghĩa cũng đã cố tình để Mỹ Đình đến buổi tiệc sớm và tận mắt chứng kiến anh ta cùng An Nhiên và con trai chúc mừng nhau trong một phòng tiệc sát bên cạnh phòng tiệc mà hắn chuẩn bị cho Hà. Tất nhiên là Mỹ Đình đã quay lại clip gửi cho Ngân Hà xem.

Ngân Hà tuyên bố sẽ không để cho Nghĩa toại nguyện Chụp màn hình

Trong một vài diễn biến đan xen có thể thấy ông Trường đã tỉnh lại và đòi gặp con gái. Và một lúc Ngân Hà phải chịu đau đớn tột cùng khi xem clip mà Mỹ Đình gửi nhưng phải cố gắng gượng để không bật khóc trước mặt bố mẹ.

Cô bình tĩnh đến chỗ tiệc để đối mặt với Nghĩa. Nhưng có lẽ sự dã man của Nghĩa khiến Ngân Hà gần như gục ngã. Cũng may là có Mỹ Đình và Nam ở bên cạnh nên cô được an ủi phần nào. Mỹ Đình đưa Ngân Hà về nhà chăm sóc và sau một đêm cô sốt mê man thì Ngân Hà cho rằng mình phải tự vực dậy để tiếp tục cuộc chiến với Nghĩa.

Phim Trạm cứu hộ trái tim tập 12 còn có cảnh cho thấy sau khi thỏa mãn "cơn khát" trả thù và nhấn chìm Ngân Hà trong đau khổ, Nghĩa không về với mẹ con An Nhiên mà về lại căn nhà anh ta đã sống với Ngân Hà trong suốt 5 năm. Nghĩa một mình đối mặt và cũng không nhắn tin lại hay nghe cuộc gọi của An Nhiên. Xem ra anh ta cũng không vui vẻ gì.

Nghĩa tự tin Ngân Hà sẽ không làm gì được mình Chụp màn hình

Phim Trạm cứu hộ trái tim tập 13 tối nay 8.4 lúc 21 giờ 40 trên VTV3 hé lộ tiếp những diễn biến cho thấy Ngân Hà đã chủ động hẹn gặp Nghĩa và tuyên bố sẽ trả đũa anh ta dù cô và bố mình chỉ còn một hơi thở. Nghĩa hả hê cho rằng vợ mình vẫn ngây thơ như vậy. Nhưng Ngân Hà tự tin rằng còn có pháp luật để Nghĩa không thể toại nguyện.

Ông Trường chuẩn bị cho việc mình sắp bị bắt Chụp màn hình

Một tình tiết trong tập phim tối nay cho thấy ông Trường đã xuất viện về nhà và chuẩn bị tất cả cho việc mình sẽ bị bắt. Ông nói với bà Hạ Lan rằng sẽ sớm thôi, người ta sẽ đến khám xét nhà. Và ông đã dành một buổi để ghi lại tất cả những thông tin, danh sách những người có mối quan hệ tốt với ông để họ có thể ra làm chứng. Ông muốn bà Hạ Lan giữ kỷ cuốn sổ đó.

Phim Trạm cứu hộ trái tim tập 13 còn có cảnh An Nhiên đưa bé Gôn đến chọn mua bánh với lời chúc" "Mừng chặng đường mới" dành cho Nghĩa và hẹn 5 giờ chiều ship bánh đến. Lúc này Mỹ Đình đã cố tình đi theo An Nhiên vào tiệm bánh, sau đó đặt một chiếc bánh giống hệt An Nhiên. Xem ra lần này Mỹ Đình quyết "chơi đểu" nữ bác sĩ tâm lý.

An Nhiên đưa con trai đi mua bánh chúc mừng Nghĩa Chụp màn hình

Phim Trạm cứu hộ trái tim tập 13: Ông Trường bị bắt, Ngân Hòa đơn độc "chiến đấu" với Nghĩa?