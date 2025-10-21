Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giải trí Đời nghệ sĩ

Hoa khôi Vũ Hương Giang tham gia giải chạy vì môi trường không thuốc lá

Hải Duy
Hải Duy
21/10/2025 08:33 GMT+7

Hoa khôi Vũ Hương Giang gây chú ý khi xuất hiện tại sự kiện 'Phụ nữ chạy hưởng ứng vì môi trường không khói thuốc' nhân kỷ niệm 95 năm thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam (1930 - 2025) và chào mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam 20.10.

Hoa khôi Vũ Hương Giang tham gia giải chạy vì môi trường không thuốc lá - Ảnh 1.

Giải chạy thu hút nhiều người tham gia

Ảnh: HÒA NGUYỄN

Sự kiện do Báo Phụ nữ Việt Nam phối hợp cùng Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá (Bộ Y tế) tổ chức với ý nghĩa khuyến khích lối sống lành mạnh, bảo vệ sức khỏe cộng đồng và hướng đến một môi trường sống trong lành, không khói thuốc. Giải chạy có sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ, người đẹp và gương mặt quen thuộc như: NSƯT Quách Thu Phương, Hoa khôi "Vẻ đẹp Vầng trăng khuyết" Bế Thị Băng, Hoa khôi Vũ Hương Giang, diễn viên Thanh Hương, MC Mạnh Khang, Việt Hoàng, Sỹ Hưng, Yến My, Đinh Thu Hiền, MC - ca sĩ Bùi Phúc Anh, đạo diễn Huy Lio…

Hoa khôi Hương Giang năng động hưởng ứng giải chạy

Hoa khôi Vũ Hương Giang tham gia giải chạy vì môi trường không thuốc lá - Ảnh 2.
Hoa khôi Vũ Hương Giang tham gia giải chạy vì môi trường không thuốc lá - Ảnh 3.

Hoa khôi Vũ Hương Giang xuất hiện rạng rỡ trong trang phục thể thao năng động

Ảnh: HÒA NGUYỄN

Xuất hiện trong trang phục thể thao năng động, Hoa khôi Vũ Hương Giang thu hút nhiều ánh nhìn. Bà mẹ 2 con gây ấn tượng với vẻ trẻ trung, nụ cười tươi rạng rỡ và đặc biệt là vẫn giữ được vóc dáng thon gọn, khỏe khoắn, hình thể cân đối. Chia sẻ về lý do tham dự, Hương Giang cho biết: "Tôi nhận lời ngay khi được mời vì đây không chỉ là một buổi chạy đơn thuần, mà còn là dịp lan tỏa thông điệp sống khỏe, yêu bản thân và tôn vinh phụ nữ Việt. Là mẹ hai con, tôi mong có thể truyền động lực tích cực đến các con và cộng đồng".

Với cô, ấn tượng lớn nhất tại giải chạy là tinh thần năng động và gắn kết giữa các thế hệ phụ nữ Việt Nam. Chia sẻ về việc gắn bó với thể thao, Hương Giang cho biết cô bắt đầu chạy bộ sau khi sinh con đầu lòng ở Anh, trong giai đoạn Covid-19. "Ban đầu tôi chỉ chạy vài km trong công viên, dần dần thành thói quen và giúp tôi vượt qua trầm cảm sau sinh. Từ đó đến nay, thể thao trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống", người đẹp 30 tuổi tâm sự.

Hoa khôi Vũ Hương Giang tham gia giải chạy vì môi trường không thuốc lá - Ảnh 4.

Từ trái qua: Đạo diễn Huy Lio, Hoa khôi Vũ Hương Giang, diễn viên Thanh Hương và MC - ca sĩ Bùi Phúc Anh trước giờ diễn ra giải chạy

Ảnh: HÒA NGUYỄN

Hiện Hương Giang duy trì luyện tập thường xuyên và từng tham gia nhiều giải marathon với cự ly 21km. Cô xem thể thao là "chìa khóa vàng" giúp duy trì sức khỏe, cân bằng tinh thần và giữ năng lượng tích cực. "Mỗi lần vận động, dù chỉ 30 phút, cũng giúp cơ thể tiết ra hormone hạnh phúc, tinh thần lạc quan hơn rất nhiều", cô chia sẻ.

Trong cuộc sống thường ngày, Miss Photo 2017 mong muốn trở thành tấm gương tích cực cho hai con nhỏ. "Tôi luôn tin rằng phải sống kỷ luật và thể hiện rõ giá trị mình theo đuổi thì mới có thể làm gương cho con. Điều đó tôi học được từ chính bà, mẹ và những người phụ nữ quanh mình", cô nói.

Hoa khôi Vũ Hương Giang tham gia giải chạy vì môi trường không thuốc lá - Ảnh 5.

Hoa khôi Vũ Hương Giang không chỉ tham gia với tư cách vận động viên, mà còn đại diện Ban tổ chức trao học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Ảnh: HÒA NGUYỄN

Hoa khôi Vũ Hương Giang sinh năm 1995 ở Hải Phòng, sở hữu chiều cao 1,74m. Thời điểm đăng quang Miss Photo 2017, cô là sinh viên năm cuối Đại học Kinh tế Quốc dân.

