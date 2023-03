Hòa Minzy bật khóc trong tay Đức Phúc, thừa nhận khó kiểm soát cảm xúc

Đức Phúc và Quân A.P hòa giọng trong ca khúc Như phút ban đầu BTC

Mở đầu tập 14 Biển của hy vọng trên HTV7, Hòa Minzy và Phương Vy Idol tiếp tục mang đến cho khán giả màn trình diễn ấn tượng khi mashup hai ca khúc Hoa nở không màu và Someone like you. Trong khi đó, Đức Phúc và Quân A.P cũng khiến các thực khách của nhà hàng bên bờ biển lắng đọng bởi bản hit của Noo Phước Thịnh mang tên Như phút ban đầu. Tiếp đó, Đông Nhi cũng dành tặng mọi người ca khúc Chuyện tình lá gió.

Tiếp đó, cả hai nhóm bắt tay vào công việc làm bếp thực hiện các món ăn và thức uống để phục vụ thực khách. Sau khi cảm ơn những vị khách đã đến nhà hàng, Hòa Minzy và các ca sĩ có dịp ngồi lại với nhau để tâm sự.

Hòa Minzy thừa nhận bản thân đang rất mệt mỏi BTC

Theo đó, Đông Nhi cho biết trước đó cô và Á hậu Phương Nhi đã được mời xuống máy bay và không thể bay ra Phú Yên đúng lịch dự kiến để ghi hình cùng mọi người vì thời tiết quá xấu. Thậm chí, nhạc sĩ Tiên Cookies còn tiết lộ nhà hàng bên bờ biển của ê-kíp cũng bị sập vì gió lớn, biển động.

Bên cạnh đó, Hòa Minzy cũng có những phút giây trải lòng về hành trình vừa qua, cô nói: "Trước khi mọi người đi ngủ, Hòa cũng có vài lời tâm sự, Hòa chưa bao giờ gặp phải tình trạng như thế này trong cuộc đời, mình thật sự đang rất mệt mỏi. Những gì áp lực nhất trong cuộc sống mình đã trải qua rồi nhưng không hiểu sao sau một năm qua Hòa lại cảm thấy mệt mỏi như thế. Bỗng dưng Hòa trở thành một người khó kiểm soát cảm xúc".



Hòa Minzy khóc nức nở khi phải chịu đựng cảm xúc tiêu cực thời gian khá lâu BTC

Tiếp đó, Hòa Minzy nghẹn ngào xin lỗi mọi người: "Lần này, Hòa tham gia chương trình đã làm trì trệ rất nhiều công việc của ê-kíp, xin lỗi mọi người vì nếu mình có những hành động và lời nói chưa tốt. Thật ra, mình là người chịu đựng rất giỏi nhưng đến bây giờ cảm xúc cứ bộc phát ra và không thể tìm được cách để chữa lành mặc dù chương trình mang thông điệp chữa lành. Vì vậy, mình cũng suy nghĩ rất nhiều có nên nói ra điều này không vì mình đến đây để chữa lành cho khán giả nhưng lại không chữa lành được cho bản thân. Hòa cảm thấy mình không xứng đáng là thành viên chính của chương trình. Hòa cũng xin lỗi nếu mình không thể tham gia hành trình tiếp theo".

Sau đó, Hòa Minzy bật khóc nức nở trong vòng tay của Đức Phúc. Tâm sự của Hòa Minzy cũng khiến Phương Vy Idol, Đông Nhi và Á hậu Phương Nhi xúc động.