Hòa Minzy 'càn quét' giải Mai Vàng, mời cả bố mẹ lên sân khấu

Hòa Minzy hưởng trọn niềm vui bên gia đình Ảnh: H.D

Tối 29.1, lễ trao giải Mai Vàng lần thứ 31 do Báo Người Lao Động tổ chức đã diễn ra tại Nhà hát Thành phố (TP.HCM), quy tụ những khách mời tên tuổi của làng giải trí Việt như: NSND Kim Xuân, NSND Hồng Vân, NSND Lệ Thủy, NSND Việt Anh, NSND Thanh Thúy, NSƯT Minh Nhí, NSƯT Lê Thiện, NSƯT Kim Tử Long, NSƯT Phương Hồng Thủy, ca sĩ Hòa Minzy, Đức Phúc, Phương Mỹ Chi…

Bên cạnh khoảnh khắc vinh danh các nghệ sĩ, tác phẩm thắng giải ở những hạng mục đề cử tại Mai Vàng 2025, chương trình còn ghi dấu ấn với loạt tiết mục nghệ thuật mang đậm bản sắc văn hóa. Nhiều tiết mục từng "gây sốt" thời gian qua được dàn dựng công phu, đồng thời khơi mở không khí mùa xuân rộn ràng, tươi mới như Ngày xuân Mai Vàng tươi thắm, Mai Vàng khát vọng vươn cao, Bắc Bling, Phù Đổng Thiên Vương, Made in Vietnam…

Hòa Minzy liên tiếp đón tin vui

Không chỉ có 16 hạng mục đề cử đã công bố trước đó, mùa giải năm nay xuất hiện thêm 3 hạng mục đặc biệt như MV của năm, Ca sĩ của năm và Nghệ sĩ góp phần phát triển công nghiệp văn hóa Việt Nam, nhằm ghi nhận những đóng góp vượt trội, có chiều sâu và tác động lớn đến đời sống văn hóa - nghệ thuật.

Đáng chú ý, ca sĩ Hòa Minzy liên tiếp đón nhận tin vui khi xuất sắc giành 3 giải thưởng tại Mai Vàng lần thứ 31. Theo đó, nữ ca sĩ được xướng tên ở các hạng mục MV của năm, Nữ ca sĩ được yêu thích nhất và đặc biệt là hạng mục Nghệ sĩ vì cộng đồng 2025, ghi nhận những đóng góp tích cực, bền bỉ của cô cho các hoạt động xã hội trong năm vừa qua.