Thanh Hiền từng thu mình sống khép kín sau khi ly hôn cháu NSƯT Bảo Quốc
Video Giải trí

Thanh Hiền từng thu mình sống khép kín sau khi ly hôn cháu NSƯT Bảo Quốc

Hữu Tín - Hải Duy
28/01/2026 16:00 GMT+7

Sau sóng gió, Thanh Hiền đang tận hưởng quãng thời gian bình yên bên tổ ấm nhỏ. Nữ diễn viên chia sẻ có giai đoạn cô từng khép mình lại sau những tổn thương, nhưng chính sự chân thành và ấm áp của bạn đời hiện tại đã giúp cô mở lòng, tin tưởng và đón nhận hạnh phúc thêm một lần nữa.

Tháng 11.2025, Thanh Hiền xác nhận đã đăng ký kết hôn sau thời gian yêu đương kín tiếng. Chỉ một tháng sau, cô tiếp tục mang đến niềm vui lớn khi chào đón con thứ hai. Với nữ diễn viên, năm 2025 là quãng thời gian đặc biệt, có thể gói gọn trong hai chữ "hạnh phúc".

Chia sẻ về cuộc sống hiện tại, Thanh Hiền không giấu được niềm xúc động khi nhắc đến gia đình nhỏ. Cô cho biết niềm vui lớn nhất lúc này là được quây quần bên chồng, con gái Grammy và bé trai mới chào đời, không khí trong nhà lúc nào cũng rộn ràng, ấm áp.

Cuộc sống của diễn viên Thanh Hiền sau khi kết hôn lần 2 - Ảnh 1.

Thanh Hiền vừa làm tiệc đầy tháng con trai hồi tháng 1.2026

Ảnh: FBNV

Cuộc sống của diễn viên Thanh Hiền sau khi kết hôn lần 2

Đặc biệt, hành trình làm mẹ lần hai sau hơn mười năm mang đến cho Thanh Hiền nhiều cảm xúc mới mẻ. Cô thừa nhận mọi thứ dường như đều phải học lại từ đầu, từ việc chăm sóc thai kỳ cho đến cách chuẩn bị cho em bé. May mắn cô luôn có sự đồng hành sát sao của chồng và con gái lớn. Cả gia đình cùng nhau tìm hiểu, chuẩn bị từng điều nhỏ nhất để chào đón thành viên mới.

Từng một lần đổ vỡ với diễn viên Gia Bảo, Thanh Hiền cho biết cô trân trọng hiện tại hơn bao giờ hết. Với cô, hạnh phúc không nằm ở những điều lớn lao mà đến từ sự bình an, từ những khoảnh khắc sum vầy giản dị mỗi ngày.

Nữ diễn viên phim Dòng nhớ cũng thẳng thắn thừa nhận việc mở lòng lần nữa không hề dễ dàng. Cô đã dành rất nhiều thời gian để quan sát, cảm nhận và tin tưởng, nhất là việc liên quan đến con gái riêng. Chỉ khi thực sự cảm nhận được sự yêu thương chân thành mà bạn đời dành cho cả hai mẹ con, cô mới đủ dũng cảm bước tiếp.

Khám phá thêm chủ đề

