Chiều 25.1, diễn viên Nhã Phương đã chia sẻ những hình ảnh đầu tiên sau khi sinh thiên thần nhỏ thứ ba. Dù đã là lần thứ ba làm mẹ, nữ diễn viên cho biết mọi cảm xúc vẫn vẹn nguyên như ngày đầu.

"Cứ ngỡ là 'tập 3' rồi thì mẹ sẽ bình tĩnh hơn, kinh nghiệm hơn. Nhưng không, mọi thứ vẫn vẹn nguyên như lần đầu tiên. Vẫn là cảm giác hồi hộp, vẫn là sự bỡ ngỡ đến run rẩy khi lần đầu tiên được chạm vào con, ngắm nhìn thiên thần bé nhỏ này".

Chia sẻ của diễn viên Nhã Phương trên trang cá nhân Ảnh: CHỤP MÀN HÌNH

Trong niềm vui vỡ òa đó, khán giả không khỏi xúc động khi đọc được bức tâm thư xin lỗi của Trường Giang gửi đến vợ con trên trang cá nhân. Vì lịch trình công việc bất khả kháng, nam danh hài đã không thể túc trực bên vợ trong giây phút thiêng liêng. Anh tự trách mình là "Ba tệ quá" và bày tỏ sự nể phục tuyệt đối dành cho bà xã.

"Xin lỗi yêu thương vì một lần nữa lại không thể cạnh em đón con chào đời! Xin lỗi các con vì đã để mẹ các con đón tiếng khóc chào đời của các con mà không có ba bên cạnh! Ba tệ quá...! Thôi thì thương ba! Cho ba xin phép trọn vẹn lại với ân tình mà khán giả đã dành cho ba. Cho ba hết mình với tất cả những gì mà tâm ba đã mong ước".

Trường Giang xin lỗi Nhã Phương vì điều này

Được biết, đây không phải là lần đầu tiên Trường Giang vắng mặt khi vợ sinh nở. Trước đó, khi đón bé Destiny và bé Hope, anh cũng vướng lịch trình công việc. Lần này, dù nam nghệ sĩ đã cẩn thận sắp xếp nghỉ hẳn 12 ngày để chờ vợ sinh, nhưng em bé lại chào đời trễ hơn dự kiến, trùng khớp với chuyến công tác xa.

Qua những dòng chia sẻ, Trường Giang không giấu được sự xúc động và biết ơn sự hy sinh của Nhã Phương. Anh gọi cô là "người mạnh mẽ, kiên cường nhất nhà" và khẳng định ba thiên thần nhỏ ra đời chính là kết quả của tình yêu sâu đậm và lòng vị tha mà vợ dành cho mình.

Trường Giang lên chức cha lần ba, xin lỗi Nhã Phương vì điều này

Khoảnh khắc Trường Giang ôm đầu khóc vì thương vợ sinh con một mình khiến nhiều khán giả xúc động. Các nghệ sĩ như ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, Lâm Hùng, Tiến Luật, diễn viên Kiều Minh Tuấn... cũng gửi lời chúc mừng gia đình Nhã Phương có thêm "thiên thần nhỏ" đáng yêu.

Nhìn lại hành trình hơn một thập niên, từ mối duyên định mệnh trong phim 49 Ngày năm 2015, đến màn cầu hôn và đám cưới cổ tích vào tháng 9.2018, Trường Giang và Nhã Phương đã cùng nhau viết nên một cái kết viên mãn. Từ tổ ấm hai người, giờ đây họ đã là gia đình 5 thành viên hạnh phúc. Bé Destiny sinh năm 2019, bé Hope sinh năm 2023 và nay là thiên thần nhỏ vừa chào đời đầu năm 2026. Những tháng qua, dù bận rộn với dự án điện ảnh Nhà ba tôi một phòng chiếu Tết Bính Ngọ, Trường Giang vẫn luôn tranh thủ chăm sóc vợ bầu từng bữa ăn giấc ngủ.