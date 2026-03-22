Hòa Minzy chia sẻ tin vui

Trên trang cá nhân, Hòa Minzy gây chú ý khi chia sẻ về thành tích mới của Bắc Bling. Cụ thể theo ghi nhận, sau hơn 1 năm ra mắt, dự án âm nhạc của giọng ca sinh năm 1995 cán mốc 300 triệu lượt xem. Đây được xem là một trong những sản phẩm thành công nhất trong sự nghiệp của Hòa Minzy tính đến hiện tại.

Với thành tích này, Hòa Minzy là nghệ sĩ Việt tiếp theo sở hữu MV có hơn 300 triệu lượt xem sau nhóm 365 (Bống bống bang bang), Sơn Tùng M-TP (Hãy trao cho anh), Jack và K-ICM (Hồng nhan - Bạc phận), Ruby Bảo An (Xúc xắc xúc xẻ).

Bắc Bling cho thấy sự đầu tư của Hòa Minzy trong dự án âm nhạc quảng bá văn hóa quê hương Ảnh: NVCC

Chia sẻ về niềm vui trên trang cá nhân, ca sĩ sinh năm 1995 bày tỏ: “Sau 1 năm ra mắt, xin được chúc mừng tất cả chúng ta. Xin được cảm ơn tất cả quý khán giả đã giúp Hòa gặt hái được những thành quả để đời như thế này. Cùng chờ đợi những sản phẩm âm nhạc, kế hoạch tiếp theo của Hòa nha”.

'Bắc Bling' của Hòa Minzy từng gây sốt ra sao?

Bắc Bling là dự án âm nhạc tâm huyết của Hòa Minzy, với giai điệu có sự kết hợp giữa yếu tố hiện đại và truyền thống. Ngoài việc kết hợp với nhà sản xuất Masew, tác phẩm còn đánh dấu màn “bắt tay” giữa giọng ca sinh năm 1995 với nghệ sĩ Xuân Hinh và rapper Tuấn Cry. Vượt qua khuôn khổ của một sản phẩm âm nhạc, dự án này còn là cách để Hòa Minzy bày tỏ tình yêu, sự tự hào về văn hóa, con người ở quê hương. MV gây chú ý khi có sự góp mặt của gần 300 người dân tại Bắc Ninh, từ cụ già gần 90 tuổi đến các em nhỏ.

Ra mắt hồi tháng 3.2025, Bắc Bling nhanh chóng gây sốt trên thị trường âm nhạc khi đạt 100 triệu lượt xem sau gần 1 tháng phát hành. Dự án này sau đó vẫn giữ được sức hút, trở thành MV cán mốc 200 triệu lượt xem nhanh nhất lịch sử Vpop. Không thể phủ nhận rằng sức hút của ca khúc giúp sự nghiệp của Hòa Minzy như sang trang khi cô liên tục góp mặt trong nhiều chương trình lớn, sở hữu lượng khán giả đông đảo.

Bắc Bling giúp Hòa Minzy gặt hái được nhiều giải thưởng quan trọng trong năm 2025 Ảnh: FBNV

Chưa kể, thành công của ca khúc này còn giúp Hòa Minzy chinh phục các giải thưởng âm nhạc trong năm 2025. Tại Làn sóng xanh, cô xuất hiện trong danh sách đề cử ở các hạng mục quan trọng như Nữ ca sĩ/rapper của năm, Ca khúc của năm, MV của năm, Sự kết hợp xuất sắc, Ca khúc được yêu thích nhất trên radio… Hay ở Mai vàng, cô được vinh danh Ca sĩ được yêu thích nhất, MV của năm…

Nói về sức sống bền bỉ của Bắc Bling, Hòa Minzy từng chia sẻ: "Ban đầu, tôi chỉ muốn thực hiện dự án để thể hiện tình yêu đối với quê hương của mình, nhưng lại chiếm được trái tim của mọi người. Nhiều cháu bé ở miền Tây, miền Trung vẫn hát "ăn một miếng trầu" rất giỏi, khiến tôi cảm thấy tự hào. Chưa bao giờ trong một năm mà tôi đi diễn một ca khúc nhiều như thế, đó là thành công tôi chưa bao giờ nghĩ đến".

Mới đây, T.Ư Đoàn đã công bố giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2026, với 10 cá nhân được tôn vinh. Hòa Minzy cũng góp mặt trong danh sách này cùng với Lê Kiến Thành, TS Phạm Anh Tuấn, TS Đặng Thị Lệ Hằng, Nguyễn Chí Đông, Phạm Chí Nhu, đại úy Đoàn Văn Chí, đại úy Trần Quốc Khánh, cầu thủ Nguyễn Đình Bắc, Mùa A Thi. Lễ tuyên dương sẽ diễn ra ngày 25.3 tại Hà Nội.