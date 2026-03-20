Hòa Minzy tiết lộ cuộc sống sau khi nên duyên với đại úy

Trên trang cá nhân, Hòa Minzy gây chú ý khi đăng tải khoảnh khắc đại úy Thăng Văn Cương cùng người thân xuống thưa chuyện với gia đình cô. Theo tiết lộ của giọng ca Bắc Bling, thời điểm này là vào năm 2024, khi ông nội cô vẫn còn để chứng kiến khoảnh khắc hạnh phúc của cháu gái. “Hôm nay vô tình lục lại clip cũ mới biết có những khoảnh khắc quá giá trị này, con nhớ ông nhiều lắm”, nữ ca sĩ chia sẻ.

Khoảnh khắc tình cảm của ca sĩ Hòa Minzy và chồng sắp cưới Ảnh: FBNV

Cũng theo Hòa Minzy, đại úy Thăng Văn Cương và ông nội hợp tính nhau. Chồng sắp cưới cũng nhận được sự quý mến từ gia đình giọng ca sinh năm 1995. Nữ ca sĩ kể: “Ông rất quý anh và cũng đã luôn chờ ngày em mặc váy cưới làm vợ của anh. Chỉ tiếc là…”.

Hòa Minzy tiết lộ về chồng sắp cưới

Nhắc về đại úy Thăng Văn Cương, Hòa Minzy chia sẻ vì làm việc trong môi trường quân đội nên ở anh có sự nghiêm túc, tác phong rõ ràng, ăn to nói lớn. Trong hành trình gắn bó, bà mẹ một con trân trọng sự cố gắng, kiên nhẫn của chồng sắp cưới, đặc biệt là khi cả hai chọn kín tiếng trong chuyện tình cảm suốt quãng thời gian dài.

Giọng ca 9X bật mí: “Em biết anh đã không hề dễ chịu hay dễ dàng gì với việc phải giấu đi hạnh phúc của mình và em luôn cảm ơn vì sự kiên nhẫn đó. Em luôn nhớ trong đầu câu anh nói khi em gặng hỏi về cảm xúc của anh, anh chia sẻ: “Nhìn đồng đội đưa vợ con lên đơn vị, nhiều lúc chồng cũng muốn được như vậy lắm”. Cảm ơn anh vì kiên nhẫn đợi em rồi kiên nhẫn bên cạnh em, giờ chúng ta có thể thoải mái rồi”.

Các clip nữ ca sĩ chia sẻ về đại úy Thăng Cương hút hàng triệu lượt xem trên TikTok Ảnh: FBNV

Từ câu chuyện của bản thân, Hòa Minzy nhận ra rằng "đúng là cảm ơn thương đau cho chúng ta thêm thương nhau". Nói về sự thay đổi sau khi nên duyên với đại úy Thăng Văn Cương, giọng ca 9X bày tỏ: "Từ lúc quyết định ở cạnh anh, thật sự mọi thứ diễn ra quá đỗi tuyệt vời. Những giấc mơ nghệ thuật cứ thế được thực hiện, cả giấc mơ cuộc đời còn dang dở cũng cùng anh bồi đắp và sắp đi tới được cái kết hạnh phúc".

Về chuyện tình cảm hiện tại, Hòa Minzy không dám nói xa về tương lai. Song cô khẳng định bản thân sẽ luôn cố gắng để làm hậu phương vững chắc cho chồng sắp cưới. Cuối bài viết, chủ nhân hit Không thể cùng nhau suốt kiếp nhắn nhủ: “Anh hãy cứ yên tâm công tác và giữ lập trường, ý chí không ngừng vươn lên. Em rất tự hào khi được làm vợ của anh”.

Trước đó, việc Hòa Minzy công khai chồng sắp cưới sau quãng thời gian kín tiếng được nhiều người quan tâm. Theo ghi nhận, các clip nữ ca sĩ chia sẻ về đại úy Thăng Văn Cương hút hàng triệu lượt xem, nhận nhiều lời chúc phúc từ đồng nghiệp, cộng đồng mạng. Không chỉ vậy, con riêng của Hòa Minzy cũng có mối quan hệ thân thiết với đại úy Thăng Văn Cương. Về kế hoạch tổ chức đám cưới, giọng ca 9X từng chia sẻ trong một clip rằng cô dự định tổ chức hôn lễ trong năm 2027.

Song gần đây, người đẹp 9X cho biết bản thân sẽ hạn chế chia sẻ về chồng sắp cưới. Cô bày tỏ: “Mấy nay đăng cho anh thoải mái tâm lý và hiểu hơn về cuộc sống của em tí thôi. Anh thuộc đơn vị trực chiến nên lúc nào cũng phải sẵn sàng, vất vả và ít thời gian bên gia đình nhưng em tự hào lắm".