Hòa Minzy đòi tiền Đức Phúc trong buổi ra mắt MV

Chiều 11.2, Đức Phúc tổ chức buổi ra mắt sản phẩm âm nhạc đầu tiên trong năm 2025 mang tên Chăm em một đời. Do nhạc sĩ Kai Đinh chấp bút, MV truyền tải thông điệp về tình yêu đích thực, sự trân trọng đối với người bạn đời và ý nghĩa thiêng liêng của khoảnh khắc cầu hôn. Trong dự án này, Đức Phúc khiến người hâm mộ “đứng ngồi không yên” khi mời dàn Anh trai say hi, Hoa hậu Thanh Thủy và TikToker Lê Tuấn Khang góp mặt trong MV.

Hình ảnh và thông điệp ý nghĩa của MV giúp Đức Phúc khẳng định vị thế "hoàng tử Valentine" của mình trong lòng khán giả Ảnh: NVCC

Trên thảm đỏ sự kiện, Đức Phúc hào hứng khi nhận được lời chúc mừng từ các đồng nghiệp như Hùng Huỳnh, Erik, Quang Anh Ryhder, Đỗ Phú Quí, Phạm Anh Duy, Vũ Thịnh, Anh Tú, Juky San, cặp đôi Ninh Dương Story… Đặc biệt, Hòa Minzy cũng kịp có mặt để chung vui với đàn em thân thiết.