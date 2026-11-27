Tối 26.11, Hậu Hoàng đăng tải hình ảnh đang nằm viện, thông báo vừa phát hiện mắc bệnh và thừa nhận bản thân suy sụp trước biến cố sức khỏe. Nữ YouTuber viết: “Không nghĩ 2 chữ ung thư lại khiến cho một người siêu tích cực, vui vẻ, yêu đời, yêu cuộc sống lại có thể trở nên suy sụp và mất khát khao sống nhanh đến vậy”.

Hậu Hoàng cho biết cảm xúc hiện tại lẫn lộn, chưa biết phải đối mặt hay tìm cách giữ tinh thần tích cực như thế nào. Cô mong mọi người tiếp tục ở bên, đồng hành và truyền động lực trong chặng đường sắp tới.

Hậu Hoàng gây thiện cảm với vẻ ngoài trẻ trung, nụ cười tươi và phong cách năng động, gần gũi Ảnh: BTC DCTT

Nữ YouTuber cũng cho biết vừa phát hiện bệnh cách đây hai ngày, vẫn trong trạng thái khóc nhiều khi quyết định chia sẻ câu chuyện với khán giả. Cô nhắn nhủ mọi người trân trọng sức khỏe, đồng thời bày tỏ sự thấm thía trước quan niệm “có sức khỏe là có tất cả”.

Tối cùng ngày, Dương Hoàng Yến chia sẻ hình ảnh đến bệnh viện thăm Hậu Hoàng. Trong khoảnh khắc được đăng tải, nữ ca sĩ nắm tay người em, gửi lời động viên cô mạnh mẽ vượt qua giai đoạn khó khăn. “Chị sẽ luôn bên em gái, phải mạnh mẽ vượt qua vì chúng ta còn nhiều điều phải làm cùng nhau ở phía trước nhé”, Dương Hoàng Yến viết.

Cả hai từng đồng hành trong chương trình Chị đẹp đạp gió 2024. Bên cạnh Dương Hoàng Yến, Tóc Tiên cũng để lại bình luận động viên Hậu Hoàng, bày tỏ sự ủng hộ và tình cảm dành cho đàn em. Hương Giang nhắn nhủ cô giữ năng lượng tích cực, trong khi Trang Pháp gửi lời động viên, mong Hậu Hoàng nhận được nhiều tình yêu thương, sức mạnh và sớm vượt qua khó khăn. Đức Phúc cũng chúc nữ YouTuber bình an, có thật nhiều sức khỏe. Nhiều nghệ sĩ khác như Hòa Minzy, Trương Quỳnh Anh, Thúy Ngân... gửi lời hỏi thăm, mong cô vững vàng trước biến cố.

Hậu Hoàng ra sao trước khi gặp biến cố sức khỏe?

Hậu Hoàng tên thật là Hoàng Thúy Hậu, sinh năm 1995 tại Hà Nội. Cô từng theo học Học viện Tài chính trước khi theo đuổi con đường sáng tạo nội dung. Nữ YouTuber được khán giả biết đến với biệt danh “thánh nhạc chế” qua những video parody, nhạc chế có nội dung hài hước, khai thác các câu chuyện gần gũi trong đời sống, học đường và gia đình.

Hậu Hoàng từng thử sức ở nhiều lĩnh vực giải trí, từ sáng tạo video, nhạc chế đến các chương trình truyền hình và sân khấu biểu diễn Ảnh: BTC DCTT

Một số sản phẩm nổi bật của Hậu Hoàng có thể kể đến Sức mạnh của sao đỏ, Những chị đại học đường, Tuổi thơ tôi, Chị em cây khế, Lùn thì sao?, Bạch Tuyết chuyện Hậu Hoàng sắp kể, Chuyện nghề shipper, Tấm Cám chuyện Hậu Hoàng sắp kể... Các video này thu hút hàng chục triệu đến hàng trăm triệu lượt xem, giúp cô trở thành một trong những nhà sáng tạo nội dung nổi bật trên YouTube Việt Nam.

Không chỉ hoạt động trên YouTube, Hậu Hoàng còn ghi dấu ấn qua các chương trình truyền hình thực tế. Năm 2020, cô tham gia Sao nhập ngũ, gây thiện cảm với khán giả bởi sự nhanh nhẹn, tinh thần lăn xả và tính cách vui vẻ. Cô tiếp tục thử sức tại Sàn đấu vũ đạo năm 2021 và Chị đẹp đạp gió 2024.

Ở Chị đẹp đạp gió, Hậu Hoàng thể hiện khả năng vũ đạo, phong cách trình diễn giàu năng lượng và có thêm cơ hội kết nối với nhiều nghệ sĩ. Hình ảnh hài hước, hoạt bát, thường xuyên mang đến tiếng cười cho khán giả cũng là nét đặc trưng gắn với nữ YouTuber trong nhiều năm hoạt động.

