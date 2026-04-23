Hòa Minzy nói về nhạc sĩ Huy Tuấn, hé lộ cuộc sống tuổi 31

Trong một chương trình, Hòa Minzy cho biết không chỉ là một tiền bối trong nghề, nhạc sĩ Huy Tuấn còn là một người thầy, hỗ trợ cô trong chặng đường ca hát. Bên cạnh đó, đây cũng là người mà giọng ca 9X có thể thoải mái trải lòng từ chuyện tình cảm đến những vấn đề trong cuộc sống. “Mặc dù không gặp nhau nhiều nhưng mỗi lần gặp, tôi đều 'kêu trời' với thầy”, nữ ca sĩ tâm sự.

Hòa Minzy vui khi trong những khoảnh khắc cô nhận giải thưởng đều có sự chứng kiến của nhạc sĩ Huy Tuấn. Theo nữ ca sĩ, đây là dòng nhạc mà người thầy đã hướng cho cô theo đuổi từ nhiều năm trước. “Đến khi ra mắt Thị Mầu, tôi mới nghĩ đến hướng đi này và tìm được những người cộng sự. Còn năm 2015, tôi cảm giác hơi sớm”, cô nói.

Hòa Minzy và kỷ niệm với 'Học viện ngôi sao'

Hòa Minzy bật mí nhạc sĩ Huy Tuấn không chỉ tuyển chọn cô tại Học viện ngôi sao mà từng loại nữ ca sĩ trong Vietnam Idol. Nhớ về kỷ niệm này, giọng ca 9X chia sẻ: “Tôi đi thi nhiều đến mức nhìn mặt tôi thầy hỏi: “Lại nữa à”. Thầy loại tôi từ vòng gửi xe. Ngày xưa tôi thích kiểu hát học thuật nên bị loại. Ở Học viện ngôi sao, tôi là người cuối cùng được thầy chọn. Vào chương trình tôi cũng bị thầy chửi suốt”.

Với Hòa Minzy, chương trình Học viện ngôi sao được xem là một trong những cột mốc khó quên trong sự nghiệp. Nữ ca sĩ bật mí nhiều khán giả vẫn dành tình cảm yêu thương, ủng hộ mình từ thời điểm góp mặt trong show âm nhạc này cho đến hiện tại.

“Có thể có những người không còn đam mê đến mức đi theo tôi qua từng buổi diễn nữa, nhưng những dịp quan trọng của tôi, họ vẫn có mặt và đưa cả con cái đến. Có nhiều bạn bây giờ đã mười mấy năm rồi mà vẫn bên cạnh ủng hộ, thậm chí có biết bao nhiêu chuyện xảy ra nhưng họ vẫn bảo vệ tôi”, cô nói.

Hòa Minzy nhớ mãi lời dặn của nhạc sĩ Huy Tuấn và xem đây như kim chỉ nam trong chặng đường làm nghề: “Có tài là một chuyện, biết tận dụng cái tài đó là một chuyện. Quan trọng là cái tâm của mình”.

Theo giọng ca quê Bắc Ninh, ở thời điểm hiện tại, việc giữ cho một người luôn bên cạnh yêu thương mình là điều không đơn giản. Do đó, cô chọn đến với người hâm mộ bởi tấm lòng chân thành. “Đến tận bây giờ, có những việc tôi làm cũng khiến cho nhiều người chưa hài lòng. Nhưng đại đa số khán giả hiểu rằng những điều tôi làm bây giờ đều suy nghĩ chín chắn hơn ngày xưa, hướng đến cộng đồng khá nhiều”, cô bày tỏ.

Trong sự nghiệp, Hòa Minzy cũng đối diện với không ít thăng trầm. Cô nói dù từng nhắc nhở bản thân phải cẩn trọng nhưng vẫn không tránh được thị phi. Theo nữ ca sĩ Bắc Bling, những lúc gặp trắc trở, cô cần người bên cạnh nhưng không muốn tâm sự nhiều. Chính điều đó khiến Hòa Minzy gặp áp lực. “Nhưng cuối cùng lại tự sinh ra một năng lượng nào đấy, tự chữa lành cho bản thân. Đến bây giờ 31 tuổi rồi tôi vẫn phải rút kinh nghiệm cho mình”, cô kể.

Thời gian qua, chuyện tình cảm của Hòa Minzy sau khi công khai được cộng đồng mạng quan tâm. Nữ ca sĩ chia sẻ nhiều người nhìn vào nói cô có cuộc sống viên mãn ở hiện tại, song cũng có những ý kiến trái chiều. Về kế hoạch đám cưới, giọng ca 9X thẳng thắn: "Tôi mà cưới thì cũng không giấu gì đâu".