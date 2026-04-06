Ca sĩ Phương Linh làm rõ thông tin liên quan tới Hòa Minzy

Thời gian qua, mạng xã hội chia sẻ lại đoạn clip Phương Linh xuất hiện trong chương trình Học viện ngôi sao 2014 để chia sẻ kinh nghiệm cho các thí sinh. Chính điều này khiến một số trang gọi nữ ca sĩ là “giảng viên thanh nhạc của Hòa Minzy” bởi đây là cuộc thi mà giọng ca Bắc Bling từng giành danh hiệu quán quân. Trước thông tin này, Phương Linh đã có những chia sẻ thẳng thắn trên trang cá nhân.

Chia sẻ của Phương Linh

Phương Linh được khán giả yêu mến khi sở hữu giọng hát nội lực ẢNH: TL

Phương Linh khẳng định bản thân chưa bao giờ là giảng viên hay giáo viên thanh nhạc cho bất kỳ ai bởi “đơn giản tôi chưa có bằng nghiệp vụ sư phạm”. Theo giọng ca 8X, Hòa Minzy có được thành công ở hiện tại là do đàn em có tố chất và có thầy cô giỏi rèn giũa mà thành.

“Sở dĩ có sự hiểu lầm và thông tin lặp lại nhiều do các trang đưa tin chưa kỹ, khiến khán giả và cộng đồng mạng cứ rỉ tai nhau và bình luận hoài là: Phương Linh là thầy, là cô của người này, người kia”, Phương Linh chia sẻ.

Đồng thời giọng ca 8X chia sẻ thêm khi góp mặt trong chương trình Học viện ngôi sao, cô chỉ đưa ra những góp ý cho thí sinh chứ chưa “dạy dỗ” ai bao giờ. Phương Linh bày tỏ quan điểm: “Cái gì đúng và của mình thì mình nhận, không phải mà cứ nói vậy thì tự mình cũng cảm thấy ngượng. Phương Linh tuổi này vẫn còn đi học thêm thầy cô đó quý vị, chưa tài đâu”.

Hòa Minzy có nhiều bứt phá sau 12 năm bước ra từ Học viện ngôi sao ẢNH: FBNV

Dòng chia sẻ của Phương Linh nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng. Dù vậy, không ít khán giả khi theo dõi các clip cũ của Học viện ngôi sao cũng dành lời khen cho nữ ca sĩ 8X khi cô đưa ra những góp ý, nhận xét mang tính chuyên môn cho thí sinh.

Về phần Hòa Minzy, cô là một trong những thí sinh của Học viện ngôi sao cùng với Hoàng Yến Chibi, Bảo Kun… Tại sân chơi âm nhạc này, nữ ca sĩ đã giành danh hiệu quán quân và đây là cột mốc để cô phát triển trong nghề.

Sau 12 năm, Hòa Minzy trở thành giọng ca được nhiều khán giả yêu mến, sở hữu loạt ca khúc đình đám như Bắc Bling, Nỗi đau giữa hòa bình… cùng nhiều giải thưởng trong nghề. Gần đây, chuyện tình cảm của giọng ca 9X và chồng sắp cưới là quân nhân cũng được khán giả quan tâm.