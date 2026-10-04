Hòa Minzy, Phan Mạnh Quỳnh khuấy động sân khấu WeFamily Awards 2026

Lễ vinh danh WeFamily Awards là giải thưởng thường niên được KidsPlaza và aFamily tổ chức trong khuôn khổ Festival Mẹ bầu & Em bé 2026. Giải thưởng nhằm tôn vinh những câu chuyện, nhân vật và gia đình truyền cảm hứng tích cực trong hành trình làm cha mẹ, chăm sóc gia đình và nuôi dạy con cái. Chương trình còn lan tỏa thông điệp về một hành trình nuôi con đầy tình yêu thương, tôn vinh những giá trị nhân văn, tư duy hiện đại và sự sẻ chia thiết thực trong gia đình.

WeFamily Awards 2026 gồm 4 hạng mục: Phi thường mẹ ơi với 10 đề cử, Mẹ bé triệu view với 30 đề cử, Nhà mình có nhau với 10 đề cử và Mẹ bầu thảnh thơi với 500 đề cử. Mỗi hạng mục có 5 giải thưởng cao nhất.

Hội đồng thẩm định WeFamily Awards 2026 có sự tham gia của các thành viên đến từ các lĩnh vực chăm sóc gia đình, tâm lý học, hoạt động xã hội, báo chí và truyền thông góp phần mang đến những góc nhìn đa chiều cho quá trình thẩm định, đánh giá.

Không chỉ chiêu đãi khán giả bằng chuỗi bản hit đẳng cấp, Hòa Minzy còn tạo nên khoảnh khắc "có 1-0-2" khi ngẫu hứng mời dàn khán giả nhí bước lên sân khấu. Màn hòa giọng và quậy hết nấc cùng dàn "vũ công nhí đặc biệt" đã khiến toàn bộ hội trường vỡ òa.

Hòa Minzy cháy hết mình trên sân khấu WeFamily Awards 2026 ẢNH: BTC

Khán giả như vỡ òa khi Hòa Minzy bước ra sân khấu với nguồn năng lượng rực rỡ. Ca khúc Bật tình yêu lên vang lên đầy sôi động, kết hợp cùng vũ đạo bắt mắt khiến toàn bộ khách mời và các bé không thể ngồi yên, liên tục nhún nhảy và hòa giọng theo từng giai điệu ngọt ngào.

Không gian sân khấu lãng mạn, kết hợp cùng giọng hát mộc mạc, đậm chất tự sự của Phan Mạnh Quỳnh đã vẽ nên một hành trình tình yêu đẹp đẽ với các ca khúc như: Nơi con tìm về, Lời từ trái tim anh, Gặp gỡ, Yêu đương và được bên em.

Ca sĩ Phan Mạnh Quỳnh ẢNH: BTC

NSƯT Chiều Xuân ẢNH: BTC

Chương trình còn có sự tham dự của nhiều người nổi tiếng như NSƯT Chiều Xuân, ca sĩ nhí Ali Thục Phương, ca sĩ Ngọc Khuê...

Gia đình ca sĩ Đăng Khôi - Thủy Anh nhận giải Nhà mình có nhau ẢNH: BTC

Sân khấu WeFamily Awards 2026 còn chìm trong không gian nghệ thuật sâu lắng qua giọng hát ngọt ngào, da diết của ca sĩ Ngọc Khuê. Màn trình diễn được dàn dựng công phu với dải lụa dài trải thướt tha ngang qua sân khấu, biểu tượng cho suối nguồn tình mẹ mềm mại mà bền chặt. WeFamily Awards còn trở thành tâm điểm chú ý với sự hội tụ của dàn "hot mom" và các gia đình nổi tiếng trên mạng xã hội.

Ban tổ chức hy vọng những câu chuyện được kể tại WeFamily Awards 2026 sẽ khơi gợi sự thấu hiểu, sẻ chia trong mỗi gia đình, để người mẹ luôn được đồng hành trên hành trình nuôi con.